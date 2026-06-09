Οι παγκόσμιες δαπάνες για πυρηνικά όπλα αυξήθηκαν κατά 19% το 2025

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Οι παγκόσμιες δαπάνες για πυρηνικά όπλα έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ πέρυσι, σύμφωνα με έκθεση της Διεθνούς Εκστρατείας για την Κατάργηση των Πυρηνικών Όπλων (ICAN).

Οι εννέα χώρες που διαθέτουν πυρηνικά όπλα δαπάνησαν συνολικά 119 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 3.768 δολάρια ανά δευτερόλεπτο, σε πυρηνικά όπλα – αύξηση 19% από το 2024.

Αυτές οι εννέα χώρες είναι οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η Κίνα, η Γαλλία, η Βρετανία, η Ινδία, το Πακιστάν, η Βόρεια Κορέα και το Ισραήλ. Οι ΗΠΑ δαπάνησαν περισσότερα από όλα τα άλλα κράτη με πυρηνικά όπλα μαζί, φτάνοντας τα 69,2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η αύξηση των δαπανών αποδίδεται στη συνεχιζόμενη αναβάθμιση των πυρηνικών οπλοστασίων, στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και στα μακροπρόθεσμα εξοπλιστικά προγράμματα που έχουν δρομολογήσει οι πυρηνικές δυνάμεις.

Προειδοποίηση για μακροχρόνια συνέχιση της τάσης

Οι συντάκτες της μελέτης προειδοποιούν ότι η ανοδική πορεία των δαπανών δεν αποτελεί συγκυριακό φαινόμενο, αλλά μια τάση που αναμένεται να συνεχιστεί για δεκαετίες.

Όπως επισημαίνουν, οι κυβερνήσεις των πυρηνικών δυνάμεων έχουν ήδη δεσμευθεί σε πολυετή ή και πολυδεκαετή προγράμματα εκσυγχρονισμού των οπλοστασίων τους, γεγονός που προμηνύει ακόμη μεγαλύτερες επενδύσεις τα επόμενα χρόνια.

ICAN: «Αδιανόητο αυτές οι 9χώρες να ξοδεύουν δισεκατομμύρια σε μια ψεύτικη υπόσχεση ασφάλειας»

«Σε μια εποχή που το κόστος ζωής εκτοξεύεται στα ύψη και τα τρόφιμα και τα καύσιμα είναι δυσβάσταχτα για τόσους πολλούς, είναι αδιανόητο αυτές οι εννέα χώρες να ξοδεύουν δισεκατομμύρια σε μια ψεύτικη υπόσχεση ασφάλειας», δήλωσε η Σούσι Σνάιντερ, διευθύντρια προγραμμάτων της ICAN.

«Τα πυρηνικά όπλα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς να προκαλέσουν καταστροφή και η ψευδής λογική της πυρηνικής αποτροπής απαιτεί να εμπιστευτούμε στους εχθρούς μας την ίδια μας την επιβίωσή», πρόσθεσε.