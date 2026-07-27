Χατζηδάκης: «Ελπίζω ότι τουλάχιστον στην προστασία της ελληνικής γλώσσας και της σημαίας, η αντιπολίτευση θα εγκαταλείψει την μικροκομματική άρνηση»

Η συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, εξελίχθηκε σε πεδίο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, να ασκεί δριμεία κριτική στη στάση της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα του ΠΑΣΟΚ. Από το βήμα της Βουλής υποστήριξε ότι η άρνηση στήριξης βασικών προτεινόμενων αλλαγών δεν είναι ούτε προοδευτική ούτε λογική, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη ευρύτερων συναινέσεων για ζητήματα που, όπως ανέφερε, αφορούν στη λειτουργία των θεσμών και το δημόσιο συμφέρον.

«Ούτε προοδευτική ούτε λογική ούτε και κοινωνικά αποδεκτή είναι η στάση της αντιπολίτευσης, ιδίως του ΠΑΣΟΚ, απέναντι σε αναγκαίες αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο Σύνταγμα», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, στη συζήτηση που εξελίσσεται στην Ολομέλεια.

Για την άποψή του αυτή ο Κωστής Χατζηδάκης επικεντρώθηκε σε τρεις κρίσιμες αλλαγές που, όπως είπε, πρέπει να γίνουν στο Σύνταγμα και είναι και κοινωνική απαίτηση για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς: την ευθύνη υπουργών, την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εντελώς δε παράλογο χαρακτήρισε το ενδεχόμενο να μη στηρίξει η αντιπολίτευση ούτε την πρόταση για την προαγωγή της ελληνικής γλώσσας και τον προστασία της σημαίας.

«Ας υποθέσουμε ότι η συνταγματική αναθεώρηση ναυαγεί. ‘Αλλωστε δεν είναι και τόσο απίθανο, με το κλίμα εχθροπάθειας και της τοξικότητας που επικρατεί μέσα στη Βουλή. Είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι δεν θα βρεθούν ούτε τα 3/5 των βουλευτών που απαιτούνται ώστε να μπορέσει η συνταγματική αναθεώρηση να προχωρήσει στη συνέχεια με 151 βουλευτές και άρα στην επόμενη Βουλή θα απαιτηθούν 180 ψήφοι. Επομένως, με αυτά τα δεδομένα, ας προσπαθήσουμε να σκεφτούμε τι θα έχει συμβεί, αν αυτή η συνταγματική αναθεώρηση ναυαγήσει», είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και σημείωσε:

«Τι θα γίνει εάν επικρατήσει η τοξικότητα»

–Θα παραμείνει ίδιο το άρθρο 86 για την ευθύνη υπουργών, που όλα τα κόμματα της Βουλής έχουν δηλώσει ότι πρέπει να αλλάξει. Έτσι στο μέλλον, αν υπάρξει ζήτημα που συνδέεται με την ευθύνη υπουργών, τότε θα πρέπει η εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία να συναινεί στην παραπομπή στελεχών που προέρχονται. Η αντιπολίτευση και τα ΜΜΕ θα συνεχίσουν να κατηγορούν την εκάστοτε κυβέρνηση για την επανάληψη μιας διαδικασίας που εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες.

– Δεν θα αλλάξει τίποτα σε σχέση με την εκλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης αν και εδώ και πολλά χρόνια κατηγορούνται οι κυβερνήσεις ότι παρεμβαίνουν και επιλέγουν τις ηγεσίες των ανωτάτων δικαστηρίων. Η Νέα Δημοκρατία προτείνει να έχουν ενεργό συμμετοχή η οι ίδιοι οι ανώτατοι δικαστές και πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή η Βουλή. Η αντιπολίτευση θα περίμενε κανείς να στηρίξει την αναθεώρηση, ιδίως το ΠΑΣΟΚ που έχει καταθέσει μάλιστα και πρόταση.

– Θα παραμένει ως έχει και το άρθρο 16 αν και έχει τοποθετηθεί το δικαστήριο της ΕΕ, με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, το ΣτΕ. Θα παραμείνει ως έχει γιατί κάποιοι από την αντιπολίτευση, θεωρούν το κράτος «λατρευτικό αντικείμενο» και η Ελλάδα θα διατηρήσει την παγκόσμια πρωτοτυπία, ενώ παντού υπάρχουν μη κρατικά πανεπιστήμια, στο Σύνταγμα της να υπάρχει η συγκεκριμένη διατύπωση.

«Δεν τα βρίσκω πολύ προοδευτικά. Θα σας έλεγα, δεν τα βρίσκω και πολύ λογικά όλα αυτά και υποθέτω μαζί μου και η πλειοψηφία των πολιτών», είπε ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης. Τα πράγματα δε, τόνισε, γίνονται ακόμα χειρότερα αν δεν συναντήσουν τη συναίνεση της αντιπολίτευσης ούτε οι προτάσεις για την προαγωγή και προστασία της ελληνικής γλώσσας και για τη σημαία. «Υπάρχει λογική; Τυφλώνει το κομματικό πάθος.

Κανείς δεν λέει ότι πρέπει να συμφωνείτε με την κυβέρνηση. Αλλά είναι λογικό να μην στηρίζονται οι προτάσεις για την προστασία της γλώσσας και τη συνταγματική κατοχύρωση της σημαίας; Εύχομαι, ελπίζω ότι έστω και την τελευταία στιγμή, αν μη τι άλλο για τη σημαία για τη γλώσσα, όλοι είμαστε Έλληνες, ελπίζω ότι θα γίνει μια εξαίρεση από την άρνηση», είπε ο Κωστής Χατζηδάκης και υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία, έχει πολύ συγκεκριμένους στόχους, με την πρόταση αναθεώρησης:

«Οι καίριοι στόχοι της ΝΔ»

– Νέα σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στο πολιτικό σύστημα και τον πολίτη (πρόταση για την ευθύνη υπουργών και την αλλαγή της ηγεσίας της δικαιοσύνης.

-Ένα κράτος πιο αξιόπιστο, αποτελεσματικό, πιο φιλικό στον πολίτη (αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων και σύνδεσή της με την άρση της μονιμότητας, όταν τα αποτελέσματα δεν είναι καλά). «Κανένας δεν είναι υπεράνω κριτικής. Όλοι κρινόμαστε γι’αυτό το οποίο κάνουμε, εμείς δε από τους ψηφοφόρους μας, σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Το ίδιο συμβαίνει με τους ελεύθερους επαγγελματίες, το ίδιο με τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα που κρίνονται από τους εργοδότες του. Το ίδιο ζητάμε, με θάρρος, να συμβαίνει στο δημόσιο τομέα», είπε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Την ίδια στόχευση, δηλαδή την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του πολίτη στο κράτος, έχει η πρόταση για τον προληπτικό έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων. Η Νέα Δημοκρατία, διευκρίνισε ο κ. Χατζηδάκης, δεν το κάνει οριζόντια αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις, ώστε να υπάρχει ασφάλεια δικαίου και να μην επιφυλάσσονται ανατροπές για τους πολίτες.

-Θωράκιση της χώρας απέναντι στο λαϊκισμό (πρόταση για τα δημοψηφίσματα, πρόταση για το δημοσιονομικό κανόνα).

«Το κάνουμε για να μην βρεθεί και πάλι η χώρα θύμα υπερβολικών ελλειμάτων. Είναι υποχρέωσή μας να αποφεύγουμε ελλείμματα και χρέη, απέναντι στα παιδιά μας. Η Ελλάδα έχει χρεοκοπήσει πέντε φορές, κάποια στιγμή πρέπει να το αντιληφθούμε και να βάλουμε ένα φρένο. Δεν καταλαβαίνω μετά τη δραματική εμπειρία που είχαμε, κυρίως οι πολίτες, γιατί δεν υπάρχει συναίνεση, γι΄αυτό το ζήτημα. Δεν είναι ειδικά στην Ελλάδα ζήτημα ιδεολογικό. Είναι ζήτημα κοινής λογικής και προστασίας του συμφέροντος της χώρας, είναι έγνοια για τα παιδιά μας», τόνισε ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης.

– Να αποκτήσει η χώρα ένα σύνταγμα που θα απαντά στις προκλήσεις του 21ου αιώνα, που η τεχνολογία εξελίσσεται πολύ γρήγορα και ανακύπτουν νέα ζητήματα για δικαιώματα, για τη διαφάνεια, για τη λειτουργία της δημοκρατίας.