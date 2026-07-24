Βουλή: Αντιπαράθεση Καιρίδη με τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την Συνταγματική Αναθεώρηση

Αλλεπάλληλες αντιπαραθέσεις δημιουργήθηκαν ανάμεσα στους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης και εκείνον της ΝΔ, λόγω της επίθεσης που επεφύλασσε ο Δ. Καιρίδης, για την στάση τους στην αναθεώρηση του Συντάγματος, λίγο προτού ολοκληρωθεί η δεύτερη συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής.

Η συζήτηση μέχρι εδώ είναι αποκαλυπτική της ένδειας επιχειρημάτων και της υποκριτικής στάσης των κομμάτων της αντιπολίτευσης που άλλα παριστάνουν και άλλα είναι, σχολίασε ο κ. Καιρίδης.

ΠΑΣΟΚ

«Το ζήτημα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι και σοβαρό και καίριο. Είναι κρίσιμο για την επιτυχία του αναθεωρητικού εγχειρήματος. Εδώ είμαστε αντιμέτωποι με μια μεγάλη αποτυχία, την αδυναμία μας, ακόμη και στα άρθρα που συμφωνήσουμε, να έχουμε τις 180 ψήφους που θα εξασφαλίσουν την αναθεώρηση στη δεύτερη φάση, στην αναθεωρητική Βουλή, μετά τις εκλογές. Και γι΄αυτό δεν μπορεί παρά να έχετε την ευθύνη», είπε ο Δημήτρης Καιρίδης, απευθυνόμενος στα έδρανα του ΠΑΣΟΚ. «Δεν είναι σοβαρό, δεν συνάδει με την παράδοση του ΠΑΣΟΚ, ως κόμματος κυβερνητικής ευθύνης, έστω και ως…ανάμνηση γλυκιά και νοσταλγική, η κατάθεση προτάσεων από εσάς, που στη συνέχεια δεν ψηφίζετε. Πάτε ενάντια σε μια παράδοση», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, προκαλώντας την αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζου.

«Λυπάμαι κύριε Καιρίδη, είστε στο ίδιο… ύψος και ύφος με τον κ. Μητσοτάκη σήμερα. Προσπαθήσατε να μηδενίσετε την αξιωματική αντιπολίτευση», είπε ο Δημήτρης Μάντζος και υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που, στο πλαίσιο της αναθεωρητικής διαδικασία, παρουσίασε συγκεκριμένες διατυπώσεις για το περιεχόμενο των διατάξεων προς αναθεώρηση. «Μας λένε ότι εμείς παραβιάζουμε το πνεύμα και το γράμμα του Συντάγματος ενώ είμαστε αυτοί που εργαστήκαμε για τις συναινέσεις στην επόμενη Βουλή, παρουσιάσαμε συγκεκριμένες διατυπώσεις. Και αν τέλει συνεχίζετε να τα λέτε αυτά, σας καλώ, τώρα που θα πάτε στο Προεδρικό Μέγαρο, να πάτε να πείτε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, γενικό εισηγητή στην αναθεώρηση του Συντάγματος το 2019, ότι η πρότασή σας για 151 ψήφους στην πρώτη Βουλή και 180 ψήφους στη δεύτερη Βουλή, παραβιάζει το γράμμα και το πνεύμα του συντάγματος και να πείτε του κ. Τασούλα ότι και αυτός δεν είναι σοβαρός, αν δεν είμαστε σοβαροί εμείς το 2026, γιατί δεν ήταν σοβαρός εκείνος το 2019», σχολίασε ο Δημήτρης Μάντζος.

«Θα μου επιτρέψετε να επιμείνω στο σχόλιο μου. Η συζήτηση είναι αποκαλυπτική για την πολιτική ζωή του τόπου μας, γιατί έχουμε πολιτικούς και κόμματα που άλλο είναι και άλλο παριστάνουν ότι είναι», απάντησε ο Δημήτρης Καιρίδης και τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία, στο πλαίσιο της συνεννόησης και της συναίνεσης, έχει δηλώσει έτοιμη να υιοθετήσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, για την αναθεώρηση του άρθρου 16, για τα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. «Εμείς σας είπαμε ότι είμαστε έτοιμοι. Εσείς είστε; Ή κοροϊδεύετε; Ελάτε, αν το θέλετε πράγματι, για να μην κοροϊδεύουμε το ελληνικό λαό, και δεσμευτείτε ότι τώρα αλλάζουμε το άρθρο 16 στη βάση της πρότασής σας, με 180 ψήφους. Θέλετε το μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό; Ελάτε να το ψηφίσουμε μαζί και τώρα και στην επόμενη Βουλή, για να μπορέσουμε να το κάνουμε. Διαφορετικά, κοροϊδεύετε!», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, απευθυνόμενος στον Δημήτρη Μάντζο.

ΚΚΕ

Προηγουμένως, ο Δημήτρης Καιρίδης σχολίασε και το ΚΚΕ, λέγοντας ότι από τη μια καταγγέλλει fast track διαδικασίες, αλλά από την άλλη καταγγέλλει το αστικό Σύνταγμα το οποίο απορρίπτει. «Αν το ΚΚΕ το οποίο έχει δηλώσει εκ των προτέρων ότι δεν θα συμμετάσχει, δεν θα καταθέσει προτάσεις, καταγγέλλει το αστικό κατεστημένο για άλλη μια αναθεώρηση του αστικού Συντάγματος της αστικής δημοκρατίας των πλουτοκρατών, τι θα τον έκανε το επιπλέον χρόνο για την αναθεώρηση του Συντάγματος;» είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας.

«Στον κ. Καιρίδη να δώσω την έκθεση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος που δεν την έχει ανοίξει καν. Για να δει αν έχουμε καταθέσει προτάσεις ή όχι και να μην λέει ανακρίβειες», αντέδρασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης. «Οι διαφορές μας είναι ριζικές. Εσείς κάνετε την αυτή την αναθεώρηση για να θωρακίσετε τη βαρβαρότητα που ζει η Ελλάδα και όλος ο κόσμος», είπε ο Θανάσης Παφίλης και πρόσθεσε: «Ένα μόνο παράδειγμα θα πω: 1921 κατοχυρώνεται το 8ωρο παγκόσμια. 2021 κατοχυρώνεται το 13ωρο. Και μόνο αυτό δείχνει, όχι απλά τη βαρβαρότητα του συστήματος. Αυτά λέμε εμείς, ότι το σύστημα που υπηρετείτε είναι βάρβαρο, είναι εκμεταλλευτικό, βουτηγμένο στο αίμα της ανθρωπότητας».

«Με παρεξήγησε ο κ. Παφίλης. Εγώ δεν είπα ότι το ΚΚΕ δεν έχει θέσεις. Το πρόβλημα είναι ότι οι θέσεις του είναι ίδιες και αναλλοίωτες ό,τι και αν γίνει, όσο και αν αλλάξει ο κόσμος», σχολίασε ο κ. Καιρίδης.

Πλεύση Ελευθερίας

Ο κ. Καιρίδης αναφέρθηκε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου λέγοντας ότι εμφανίζεται ως Πασιονάρια της Δημοκρατίας αλλά «κόμμα και πολιτικός που δεν καταδικάζει την βία, την τρομοκρατία, χωρίς αστερίσκους και προϋποθέσεις, δεν μπορεί να ανήκει στο δημοκρατικό τόξο». Πρόσφατα, είπε, είχαμε την κ. Κωνσταντοπούλου να θεωρεί τη Θεσσαλονίκη προβοκάτσια και τη Marfin σίγουρη προβοκάτσια. «Αυτό και μόνο την τοποθετεί έξω από το δημοκρατικό τόξο, πέραν της συμπεριφοράς της που είναι αντικοινοβουλευτική και τη φασίζουσα ρητορική που χρησιμοποιεί», είπε.

Τα «απομεινάρια» του ΣΥΡΙΖΑ και η ΕΛΑΣ

Για τον ΣΥΡΙΖΑ και τα… «απομεινάρια» του, σχολίασε ότι «έχουμε ένα νέο κόμμα που δημοσκοπικά εμφανίζεται ως αξιωματική αντιπολίτευση και ως αριστερό, το οποίο είναι απολύτως ΙΧ, που υποτιμά τους βουλευτές και επιχειρεί να τους αντικαταστήσει με υπαλλήλους, προσωπικά υπόλογους στον ίδιο τον μέγα αρχηγό». Αν αυτό συνάδει με τις πολιτικές παραδόσεις περί συλλογικότητας στα οποία ομνύει η Αριστερά, είναι μέρος των παραδοξοτήτων του καιρού μας, είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας.

Η Ελληνική Λύση

Για τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκο Βελόπουλο, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ είπε ότι «υποτίθεται ότι είναι εθνικιστής και εθνικόφρων, αλλά λέει ότι θα καταψηφίσει τις προτάσεις της ΝΔ για τη σημαία και την ελληνική γλώσσα».

«Εμείς δεν έχουμε ξενοφοβικές τάσεις, ούτε εχθρικές τάσεις απέναντι σε άλλους λαούς. Εμείς βάζουμε πρώτα την Ελλάδα, πρώτα τον Έλληνα», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Μπούμπας και τόνισε: «Εμείς ζητάμε να αλλάξει το Σύνταγμα, εκ βάθρων. Εσείς κάνετε τρίπλες. Εμείς είμαστε υπέρ της σημαίας και υπέρμαχοι της ελληνικής σημαίας και του αρχαίου ελληνικού πνεύματος αλλά καταργείστε πρώτα το άρθρο 86 που εξασφαλίζει τις ασυλίες σας και αφήστε τώρα το πατριωτικό δεξιό ακροατήριο. Να είναι όλοι ίσοι απέναντι στο νόμο και οι υπουργοί σας που είναι βουτηγμένοι στα σκάνδαλα να πηγαίνουν στο δικαστήριο – και μετά τα συζητάμε».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ