Λένα Παπαληγούρα: «Ήθελα να είμαι εκεί στο τέλος, το να λείπω θα ήταν πιο τρομακτικό» – Η συγκινητική εξομολόγηση για τον πατέρα της – ΒΙΝΤΕΟ

Για τη δύσκολη μάχη που έδωσε ο πατέρας της αλλά και για το «mode επιβίωσης» στο οποίο μπήκε η ίδια αμέσως μετά τον χαμό του, μίλησε η Λένα Παπαληγούρα, σε μια από τις πιο συγκινητικές εξομολογήσεις της, στην εκπομπή του One Channel με τον Ρένο Χαραλαμπίδη, που ήταν καλεσμένη.

Η αγαπημένη ηθοποιός άνοιξε την καρδιά της και μοιράστηκε τις σκέψεις της για το πόσο νωπό είναι ακόμα το πένθος, εξηγώντας πώς βρήκε τη δύναμη να ανέβει στο θεατρικό σανίδι την ίδια ακριβώς ημέρα του θανάτου του, έχοντας ως απόλυτο στήριγμα τους συναδέλφους της.

«Νομίζω ότι δεν την έχω συνειδητοποιήσει. Γίνεται κάτι με τα παιδιά και λέω ‘να θυμηθώ να του το πω’. Συνέχεια μου συμβαίνει αυτό. Νομίζω ότι σου λείπει πιο πολύ το όλον. Είναι κάπως σαν μια αίσθηση ορφάνιας. Είναι πολύ περίεργο το αίσθημα και πολύ νωπό για μένα», ανέφερε χαρακτηριστικά για το δυσαναπλήρωτο κενό που νοιώθει ακόμα, τέσσερις μήνες μετά τον θάνατό του.

«Ήμουν τυχερή γιατί είχα τον χρόνο να είμαι μαζί του αρκετά στο τέλος. Ήταν μεγάλο ταξίδι. Έγιναν πολλές διεργασίες μέσα μου όλο αυτό το διάστημα. Ήταν συνειδητή επιλογή μου να είμαι εκεί όσο περισσότερο μπορούσα», ανέφερε για το πως επέλεξε συνειδητά να βρίσκεται δίπλα στον πατέρα της κατά τη διάρκεια της περιπέτειας της υγείας του, αφιερώνοντας όλο τον χρόνο που μπορούσε.

«Ήταν να κάνω μια ταινία και δεν την έκανα. Γιατί ήθελα να είμαι εκεί. Ήθελα να του προσφέρω ό,τι μπορούσα και να το μοιραστώ μαζί του. Το να μην ήμουν εκεί μού φαινόταν πολύ πιο τρομακτικό», πρόσθεσε.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε και για τις δύσκολες στιγμές που ακολούθησαν τον θάνατό του, εξηγώντας πως βρέθηκε στη σκηνή την ίδια ημέρα. «Την ίδια μέρα έπαιξα. Ο θίασος ήταν πάρα πολύ παρών και πολύ υποστηρικτικός. Νομίζω ότι μπαίνεις σε ένα mode επιβίωσης. Σωματικά ζοριζόμουν πάρα πολύ. Αισθανόμουν μία φοβερή κόπωση», εξομολογήθηκε.

«Στα παιδιά μου πολλά θα πω. Έχω κρατήσει και φωτογραφίες, θα τον θυμούνται. Είναι τυχεροί γιατί τον ζήσανε και τον ζήσανε πολύ», κατέληξε.