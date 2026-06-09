Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Πόσο γρήγορα μεγαλώνουν…» – Η συγκινητική ανάρτηση για την κόρη της που πάει γυμνάσιο – Φωτογραφίες και ΒΙΝΤΕΟ

Με την περηφάνια και τη συγκίνηση κάθε μάνας που βλέπει το παιδί της να να «ανοίγει τα φτερά» του μεγαλώνοντας, η Σταματίνα Τσιμτσιλή έκανε μια πολύ τρυφερή ανάρτηση στα social media. Αφορμή στάθηκε η αποφοίτηση της μικρής της κόρης από το δημοτικό, που γέμισε το Σαββατοκύριακο της οικογένειας με έντονα συναισθήματα.

Μέσα από μια σειρά φωτογραφιών και βίντεο που συνοδεύονταν από ένα συγκινητικό κείμενο στο Instagram, η παρουσιάστρια περιέγραψε τις αλλαγές που φέρνει ο χρόνος στο σπίτι τους, από τις κουβέντες για το γυμνάσιο μέχρι τις αγωνίες για τις Πανελλαδικές εξετάσεις συγγενικών τους προσώπων.

Δείτε την ανάρτηση:

Το περασμένο Σαββατοκύριακο είχε στιγμές γεμάτες συναισθήματα ❤️

Η μικρή μας κόρη αποφοίτησε από το δημοτικό και ετοιμάζεται να ανοίξει τα φτερά της για την πρώτη γυμνασίου.

Μια συγκινητική βραδιά γεμάτη περηφάνια, που μας έκανε να συνειδητοποιήσουμε —για ακόμη μία φορά— πόσο γρήγορα περνούν τα χρόνια και πόσο γρήγορα μεγαλώνουν τα παιδάκια μας… ✨

Την άλλη μέρα στο οικογενειακό τραπέζι, οι συζητήσεις είχαν ήδη αλλάξει: εξετάσεις πρώτης γυμνασίου για τη μεγάλη μας κόρη και πανελλαδικές για τον ανιψιό μας που σήμερα ολοκληρώθηκαν.

Καλή επιτυχία και καλά αποτελέσματα σε όλα τα παιδιά 🤍