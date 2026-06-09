Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Πόσο γρήγορα μεγαλώνουν…» – Η συγκινητική ανάρτηση για την κόρη της που πάει γυμνάσιο – Φωτογραφίες και ΒΙΝΤΕΟ

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έκανε μια τρυφερή ανάρτηση στα social media, εκφράζοντας την περηφάνια και τη συγκίνηση για την αποφοίτηση της μικρής της κόρης από το δημοτικό, καθώς ετοιμάζεται για το γυμνάσιο. Μέσα από φωτογραφίες και βίντεο, η παρουσιάστρια περιέγραψε τις αλλαγές που φέρνει ο χρόνος και τις οικογενειακές συζητήσεις γύρω από τις εξετάσεις των παιδιών.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έκανε μια τρυφερή ανάρτηση για την αποφοίτηση της μικρής της κόρης από το δημοτικό, που ετοιμάζεται να «ανοίξει τα φτερά της» για την πρώτη γυμνασίου.
  • Η συγκινητική βραδιά γέμισε την οικογένεια με περηφάνια, κάνοντάς τους να συνειδητοποιήσουν «πόσο γρήγορα περνούν τα χρόνια και πόσο γρήγορα μεγαλώνουν τα παιδάκια μας».
  • Οι οικογενειακές συζητήσεις στράφηκαν ήδη στις εξετάσεις πρώτης γυμνασίου για τη μεγάλη κόρη και στις Πανελλαδικές για τον ανιψιό τους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Με την περηφάνια και τη συγκίνηση κάθε μάνας που βλέπει το παιδί της να να «ανοίγει τα φτερά» του μεγαλώνοντας, η Σταματίνα Τσιμτσιλή έκανε μια πολύ τρυφερή ανάρτηση στα social media. Αφορμή στάθηκε η αποφοίτηση της μικρής της κόρης από το δημοτικό, που γέμισε το Σαββατοκύριακο της οικογένειας με έντονα συναισθήματα.

Μέσα από μια σειρά φωτογραφιών και βίντεο που συνοδεύονταν από ένα συγκινητικό κείμενο στο Instagram, η παρουσιάστρια περιέγραψε τις αλλαγές που φέρνει ο χρόνος στο σπίτι τους, από τις κουβέντες για το γυμνάσιο μέχρι τις αγωνίες για τις Πανελλαδικές εξετάσεις συγγενικών τους προσώπων.

Δείτε την ανάρτηση:

Το περασμένο Σαββατοκύριακο είχε στιγμές γεμάτες συναισθήματα ❤️
Η μικρή μας κόρη αποφοίτησε από το δημοτικό και ετοιμάζεται να ανοίξει τα φτερά της για την πρώτη γυμνασίου.
Μια συγκινητική βραδιά γεμάτη περηφάνια, που μας έκανε να συνειδητοποιήσουμε —για ακόμη μία φορά— πόσο γρήγορα περνούν τα χρόνια και πόσο γρήγορα μεγαλώνουν τα παιδάκια μας… ✨

Την άλλη μέρα στο οικογενειακό τραπέζι, οι συζητήσεις είχαν ήδη αλλάξει: εξετάσεις πρώτης γυμνασίου για τη μεγάλη μας κόρη και πανελλαδικές για τον ανιψιό μας που σήμερα ολοκληρώθηκαν.

Καλή επιτυχία και καλά αποτελέσματα σε όλα τα παιδιά 🤍

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη stam_tsimtsili (@stam_tsimtsili)

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