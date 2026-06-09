Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 8 Ιουνίου

Το άρθρο αναφέρει τους εορτάζοντες της Τρίτης 9 Ιουνίου, συγκεκριμένα τα ονόματα Ροδάνθη και Ροζάνθη, καθώς και τους Αγίους Ορέστη, Διομήδη και Ροδίων. Παρέχεται επίσης ιστορικό πλαίσιο σχετικά με την αναφορά των Αγίων σε διάφορους συναξαριστές και κώδικες, επισημαίνοντας την παρουσία κοινής Ακολουθίας τους.

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Κοινωνία

Εορτολόγιο
Φωτογραφία: Unsplash.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σύμφωνα με το εορτολόγιο, την Τρίτη 9 Ιουνίου γιορτάζουν όσοι/ες έχουν το όνομα Ροδάνθη και Ροζάνθη.
  • Σήμερα τιμάται η μνήμη των Αγίων Ορέστη, Διομήδη και Ροδίων ή Ρόδων.
  • Οι Άγιοι Ορέστης, Διομήδης και Ροδίων αναφέρονται στον Συναξαριστή του Delehaye και σε διάφορους Κώδικες, όπου υπάρχει κοινή Ακολουθία τους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Τρίτη 9 Ιουνίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι/ες έχουν το όνομα: Ροδάνθη, Ροζάνθη.

Άγιοι Ορέστης, Διομήδης και Ροδίων

Οι Άγιοι Ορέστης, Διομήδης και Ροδίων ή Ρόδων είναι άγνωστοι στον Συναξαριστή του Αγίου Νικόδημου. Αναφέρονται στον Συναξαριστή του Delehaye χωρίς βιογραφικό σημείωμα. Σε δύο δε Κώδικες, τον 1575 φ. 112 της Παρισινής Βιβλιοθήκης και τον Δ 10 φ. 15 της Λαύρας, υπάρχει κοινή Ακολουθία τους από τον Υμνογράφο Ιωσήφ. Τη μνήμη τους αναγράφει και ο υπ’ αριθ. 53 Κώδικας των Βλατέων.

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