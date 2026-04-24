Καραστάθης στον ΑΝΤ1 για τα 5,7 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου: «Ως τώρα υπάρχει ομαλή ακολουθία»

Καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι σεισμολόγοι για τον ισχυρό σεισμό 5,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στην Κρήτη, ανοικτά του Λασιθίου κι αυτό διότι τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι το φαινόμενο εκτονώνεται κανονικά.

Όπως εξήγησε στον ANT1 ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Εργαστηρίου Βασίλης Καραστάθης, ως τώρα υπάρχει πλούσια σεισμική ακολουθία, κάτι που δείχνει ότι το φαινόμενο βαίνει προς εκτόνωση.

«Τα στοιχεία δείχνουν ως τώρα ότι έχουμε ομαλή εξέλιξη της σεισμικής ακολουθίας και όσον αφορά στον αριθμό των μετασεισμών, ο οποίος είναι αρκετά πλούσιος, αλλά και τα μεγέθη, που είναι αρκετά υψηλά. Με σεισμούς της τάξης του 5. Κι έχουμε και πέντε σεισμούς άνω του 4.

Κανένας δεν μπορεί να είναι 100% βέβαιος (εάν ήταν ο κύριος σεισμός), όμως o σεισμός είναι δυναμικό φαινόμενο και το παρακολουθούμε.

Ως τώρα υπάρχει ομαλή ακολουθία. Το δυναμικό όμως είναι μεγάλο και γι’ αυτό έχουμε ακόμα μια επιφύλαξη.

Το επόμενο 24ωρο περιμένουμε να έχουμε τον ικανό αριθμό και θα είμαστε πολύ πιο σίγουροι», κατέληξε ο κ. Καραστάθης.