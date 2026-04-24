Έφτασε στην Αθήνα ο Εμανουέλ Μακρόν – ΦΩΤΟ

Ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν έφθασε λίγα λεπτά πριν από τις 7 το απόγευμα της Παρασκευής (24/4) στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, όπου τον υποδέχθηκε ο αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Στρατιωτικό άγημα πήρε μέρος στην υποδοχή, ενώ μετείχε και γαλλική αντιπροσωπεία προκειμένου να συνοδεύσει τον Γάλλο πρόεδρο στο κέντρο της Αθήνας.

Ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχουν σε δημόσια συζήτηση, με θέμα «Προκλήσεις για την Ευρώπη – Ο δρόμος προς το αύριο».

Στην συνέχεια ο Μακρόν θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος θα παραθέσει επίσημο δείπνο στον Γάλλο ομόλογό του. Το «παρών» θα δώσουν κορυφαίοι υπουργοί (Ν. Δένδιας, Κ. Πιερρακάκης, Κ. Χατζηδάκης κ.ά.), ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Δημήτρης Χούπης, καθώς και κορυφαίοι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου, αλλά και του Πολιτισμού.

Το πρωί του Σαββάτου, ο Γάλλος πρόεδρος μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα επισκεφθούν τη φρεγάτα «Κίμων» στον Πειραιά και στη συνέχεια οι δύο άνδρες έχουν συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα ακολουθήσουν υπογραφή συμφωνιών και κοινές δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης.

Το απόγευμα, οι δύο ηγέτες θα επισκεφθούν το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου θα απευθύνουν χαιρετισμό στο Ελληνογαλλικό Επιχειρηματικό Forum, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στον «Θόλο». Ακολούθως το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας θα αναχωρήσει από την Αθήνα.

Τι σηματοδοτεί η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα

Ιδιαίτερο βάρος έχει η επίσκεψη που πραγματοποιεί στην Αθήνα στις 24 και 25 Απριλίου 2026 ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, καθώς γίνεται σε μία περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων, με την Ευρώπη να αναζητεί νέο βηματισμό τόσο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της όσο και στη διαμόρφωση μιας πιο συνεκτικής αμυντικής πολιτικής, συμπληρωματικής του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η παρουσία Μακρόν στη χώρα μας αυτή τη στιγμή αποτελεί ένα μεγάλο βήμα εμβάθυνσης μιας ήδη στενής σχέσης, στην οποία θα ενσωματωθούν νέα πεδία συνεργασίας που αντανακλούν τις αυξημένες απαιτήσεις της συγκυρίας, ενώ τοποθετεί την ελληνογαλλική συνεργασία στον πυρήνα των συζητήσεων για μέλλον της Ευρώπης και του ευρωπαϊκού πλαισίου άμυνας και ασφάλειας.

Στο επίκεντρο η αμυντική συνεργασία Ελλάδας – Γαλλίας

Η επίσκεψη του Προέδρου της Γαλλίας θα επισφραγίσει την ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας στην ασφάλεια και την άμυνα, ενώ παράλληλα ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας σε τομείς όπως η οικονομία, η πολιτική προστασία και η καινοτομία.

Υπενθυμίζεται ότι η αρχική συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης στην άμυνα και την ασφάλεια, που υπεγράφη τον Σεπτέμβριο του 2021 στο Μέγαρο των Ηλυσίων, αποτέλεσε προπομπό της ευρύτερης ευρωπαϊκής συζήτησης για την ενίσχυση της κοινής άμυνας και της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συμπληρωματικότητα με το ΝΑΤΟ.

Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Γαλλίας συγκαταλέγονται στους λίγους Ευρωπαίους ηγέτες που έχουν θέσει σταθερά και έγκαιρα το ζήτημα αυτό στο ευρωπαϊκό τραπέζι. Την ανάγκη αυτή υπογράμμισαν οι δύο ηγέτες τονίζοντας την διάσταση της ασφάλειας στο ευρωπαϊκό πλαίσιο κατά την πρόσφατη επίσκεψή τους στην Κύπρο -αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τον αναβαθμισμένο ρόλο της ελληνογαλλικής σχέσης ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στην ατζέντα η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τα Στενά του Ορμούζ

Ψηλά στην ατζέντα των συνομιλιών αναμένεται ακόμη να βρεθεί η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, με αιχμή τα Στενά του Ορμούζ. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα δεν περιορίζεται σε θεωρητικές τοποθετήσεις: συμμετέχει ενεργά στην ευρωπαϊκή επιχείρηση EUNAVFOR ASPIDES, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως παγκόσμιας ναυτιλιακής δύναμης με αυξημένο ενδιαφέρον και ευαισθησία σε θέματα θαλάσσιας ασφάλειας.

«Ο Πρωθυπουργός είχε, άλλωστε, θέσει ως κορυφαία προτεραιότητα το ζήτημα της θαλάσσιας ασφάλειας, για το οποίο είχε μιλήσει στην κεντρική εκδήλωση της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τον περασμένο Μάιο. Παράλληλα, η ανανέωση της συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης για πενταετή περίοδο, με πρόβλεψη αυτόματης επέκτασης επ’ αόριστον, ενισχύει το ήδη στενό πλαίσιο συνεργασίας», αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

«Σε φάση περαιτέρω εμβάθυνσης η ελληνογαλλική σχέση»

Η υπογραφή νέων συμφωνιών αναμένεται να επεκτείνει τη διμερή ατζέντα. Από την άμυνα και την εξωτερική πολιτική έως την οικονομία, την καινοτομία, την πολιτική προστασία, αλλά και τις κοινές αξίες, την προάσπιση του διεθνούς δικαίου και των αρχών της πολυμέρειας στις διεθνείς σχέσεις και του ρόλου των Ηνωμένων Εθνών, η ελληνογαλλική σχέση περνά σε φάση περαιτέρω θεσμοθέτησης και εμβάθυνσης. Αποκτά χαρακτηριστικά μιας συνεκτικής και πολύ-επίπεδης συνεργασίας με διάρκεια και βάθος, όπως λένε από την κυβέρνηση.

Έμφαση και στη χρήση του διαδικτύου από ανήλικους

Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο ζήτημα της προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο, με την Ελλάδα και τη Γαλλία να συγκαταλέγονται στις πρώτες χώρες της ΕΕ που προωθούν πρωτοβουλίες για τη ρύθμιση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους. Ελλάδα και Γαλλία βρίσκονται στην πρώτη γραμμή διαμόρφωσης ευρωπαϊκού πλαισίου ρύθμισης.

Γαλλικά ΜΜΕ: Παρίσι και Αθήνα θα μιλήσουν με μια φωνή σε μια Μεσόγειο υπό ένταση

H ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας – Γαλλίας στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, αλλά και γενικότερα οι διμερείς σχέσεις θα βρεθούν στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων που θα έχει ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως αναφέρουν σημερινά δημοσιεύματα γαλλικών μέσων ενημέρωσης ενόψει της άφιξης του κ. Μακρόν στην Αθήνα.

Σε δημοσίευμα υπό τον τίτλο «Τι θα κάνει, Παρασκευή και Σάββατο, ο Μακρόν στην Ελλάδα;» στην ιστοσελίδα του τηλεοπτικού σταθμού TF1 επισημαίνεται εισαγωγικά ότι «η εν λόγω επίσκεψη αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης γεωπολιτικής αβεβαιοτήτας και αναμένεται να αποτελέσει ευκαιρία για την επικύρωση της ανανέωσης της αρχικής συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας». Στη συνέχεια σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Μέγαρο των Ηλυσίων, η επίσκεψη «θα αναδείξει τους ιστορικούς δεσμούς» και «την κοινή προσήλωσή στις ευρωπαϊκές αξίες και τη στενή συνεργασία σε όλους τους τομείς, ιδίως σε άμυνα, οικονομία και πολιτισμό». Ακόμη, τονίζεται ότι η επίσκεψη «θα συμβάλει στην ενίσχυση και τη διεύρυνση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Γαλλίας και της Ελλάδας» και πως το Παρίσι και η Αθήνα αναμένεται να «ανανεώσουν τη στρατηγική εταιρική σχέση συνεργασίας στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας του 2021, η οποία θα ανανεώνεται πλέον σιωπηρά».

Επίσης, στο δημοσίευμα υπογραμμίζεται ότι, σύμφωνα με ελληνικές διπλωματικές πηγές, η επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου αποσκοπεί «στην προώθηση περαιτέρω εμβάθυνσης της συνεργασίας σε τομείς όπως η οικονομία, η πολιτική προστασία και η καινοτομία», αλλά και πως αυτό που προβάλλεται ως «απόλυτη προτεραιότητα» για την Αθήνα, είναι η ναυτιλιακή ασφάλεια, με ιδιαίτερη έμφαση στα Στενά του Ορμούζ. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο ζήτημα της προστασίας των νέων στο διαδίκτυο, καθώς Ελλάδα και Γαλλία συγκαταλέγονται μεταξύ των πρώτων χωρών της ΕΕ που προωθούν πρωτοβουλίες για τη ρύθμιση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανήλικους και βρίσκονται στην πρωτοπορία της διαμόρφωσης ενός ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου. Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και δημοσιεύματα στην ιστοσελίδα του CNEWS με τίτλο «Ο Μακρόν στην Ελλάδα την Παρασκευή για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας», όπως και της ιστοσελίδας TELEGRAMME με τίτλο «Γιατί η επίσκεψη Μακρόν έχει “ιδιαίτερη σημασία” για την Ελλάδα».

Τέλος ο ραδιοφωνικός σταθμός EUROPE1, σε άρθρο του στην ιστοσελίδα με τίτλο «Μετά την Κύπρο, ο Μακρόν μεταβαίνει στην Αθήνα για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας», προσθέτει πως στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθεί και η Naval Group, η οποία είναι υποψήφια για την πώληση τεσσάρων υποβρυχίων Barracuda στην Ελλάδα.