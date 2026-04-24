Αττική: Συμμορία ανηλίκων έκανε ληστείες σε περίπτερα και βενζινάδικα – Η καταδίωξη, ο τραυματισμός αστυνομικού και η χαντζάρα

Στην εξάρθρωση συμμορίας ανηλίκων, που διέπραττε κλοπές και ληστείες, σκορπίζοντας τον τρόμο σε υπαλλήλους περιπτέρων και βενζινάδικων στα νότια προάστια της Αττικής, προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιανατολικής Αττικής.

Δύο μέλη της συμμορίας, ηλικίας 16 και 17 ετών συνελήφθησαν στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, ύστερα από πεζή καταδίωξη, με τον έναν μάλιστα να επιτίθεται στους αστυνομικούς με γροθιές και κλωτσιές, τραυματίζοντας έναν εξ’ αυτών. Στην κατοχή τους, εντοπίστηκε μία χαντζάρα, μαχαίρι αλλά και ρούχα που χρησιμοποιούσαν για να καλύπτουν τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι δράστες διέπρατταν τις ληστείες κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες και κινούνταν με δίκυκλο που είχε κλαπεί πριν από έναν μήνα από το Παλαιό Φάληρο. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί επτά περιπτώσεις.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. εξαρθρώθηκε συμμορία, που διέπραττε κλοπές και ληστείες σε βάρος υπαλλήλων περιπτέρων και πρατήριων υγρών καυσίμων σε περιοχές των Νοτίων Προαστίων Αττικής.

Συνελήφθησαν από περιπολικό της Άμεσης Δράσης πρώτες πρωινές ώρες της 19-4-2026, -2- μέλη της συμμορίας, ηλικίας 16 και 17 ετών, στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για ληστείες, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Επιπλέον σε βάρος των γονέων τους σχηματίσθηκε δικογραφία για παραμέληση της εποπτείας τους.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, εντόπισαν τους κατηγορούμενους να κινούνται πεζή στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, την κίνηση των οποίων έκριναν ύποπτη και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Στη θέα των αστυνομικών οι ανωτέρω απέρριψαν κράνη και κουκούλα τύπου full- face και ακολούθησε πεζή καταδίωξη. Κατά την ακινητοποίησή τους ο 17χρονος αντιστάθηκε σθεναρά, χτυπώντας με γροθιές και λακτίσματα τους αστυνομικούς, ενώ τραυματίσθηκε αστυνομικός ο οποίος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών.

Μετά από έρευνα στην κατοχή τους βρέθηκε και κατασχέθηκε χαντζάρα, μαχαίρι και ρουχισμός που χρησιμοποιούσαν για να καλύπτουν τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους.

Σε κοντινό της σύλληψης σημείο βρέθηκε επιπλέον πιστόλι τύπου ρέπλικα, το οποίο είχαν απορρίψει, ενώ εντοπίστηκε και το «επιχειρησιακό» τους δίκυκλο, το οποίο είχε κλαπεί ένα μήνα νωρίτερα από την περιοχή του Παλαιού Φαλήρου.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, η οποία επελήφθη προανακριτικά.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι ανωτέρω τουλάχιστον από τα μέσα του περασμένου μήνα, διέπρατταν κλοπές και ληστείες σε βάρος υπαλλήλων πρατηρίων υγρών καυσίμων και περιπτέρων σε περιοχές των Νοτίων Προαστίων Αττικής.

Δρούσαν κυρίως πρώτες πρωινές ώρες, κινούμενοι με δίκυκλο, και αφού εντόπιζαν το κατάστημα- στόχο τους, ο 16χρονος εισέρχονταν σε αυτό, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και με την απειλή όπλου ή μαχαιριού αφαιρούσε χρηματικά ποσά, ενώ ο 17χρονος εκτελούσε χρέη τσιλιαδόρου και οδηγού του δικύκλου τους, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την άμεση διαφυγή και την αποφυγή εντοπισμού τους.

Τα ευρήματα

Μετά από έρευνα στις οικίες τους βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

4 μαχαίρια,

αλυσοπρίονο,

πλαστικό περίστροφο,

σφυρί και 2 κατσαβίδια,

το χρηματικό ποσό των -250- ευρώ,

φορέας αλεξίσφαιρου γιλέκου και

ρουχισμός που φορούσαν κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 6 ληστείες και κλοπή στην Ηλιούπολη, στο Ελληνικό και στην Αργυρούπολη.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.