ΕΕ: Ο Μερτς αποκλείει άμεση ένταξη της Ουκρανίας – «Συμμετοχή χωρίς ψήφο» ως ενδιάμεση λύση

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι δεν υπάρχει προοπτική «άμεσης ένταξης» της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής του Κιέβου σε ευρωπαϊκές συνεδριάσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Η άμεση ένταξη δεν είναι δυνατή»

Μιλώντας μετά τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στην Κύπρο, στην οποία συμμετείχε και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Μερτς ξεκαθάρισε ότι η πλήρης ένταξη δεν μπορεί να γίνει στο άμεσο μέλλον.

«Είναι σαφές για όλους ότι η άμεση ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ δεν είναι, φυσικά, δυνατή», ανέφερε.

Παράλληλα, πρότεινε στενότερη ενσωμάτωση της Ουκρανίας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, για παράδειγμα μέσω συμμετοχής σε ευρωπαϊκά συμβούλια χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Αντίδραση Ζελένσκι: «Δεν θέλουμε συμβολική ένταξη»

Λίγο πριν από τη σύνοδο, ο Ζελένσκι εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι σε ενδιάμεσες λύσεις, απορρίπτοντας την ιδέα ενός καθεστώτος «δεύτερης ταχύτητας».

«Δεν χρειαζόμαστε συμβολική ένταξη στην ΕΕ», δήλωσε, τονίζοντας ότι η Ουκρανία αξίζει πλήρη ένταξη, καθώς «υπερασπίζεται κοινές ευρωπαϊκές αξίες».

Το Κίεβο επιδιώκει να διατηρήσει τη δυναμική της ενταξιακής διαδικασίας, εκφράζοντας φόβους ότι ενδιάμεσες προτάσεις μπορεί να το εγκλωβίσουν σε μια μόνιμη μεταβατική κατάσταση.

Εμπόδια και πολιτικές ισορροπίες στην ΕΕ

Η πορεία της Ουκρανίας προς την ένταξη έχει μπλοκαριστεί μέχρι σήμερα από την αντίθεση του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν. Ωστόσο, η πρόσφατη εκλογική του ήττα δημιούργησε προσδοκίες για πρόοδο.

Παρά τη γενική στήριξη των Ευρωπαίων ηγετών για την έναρξη των πρώτων διαπραγματευτικών κεφαλαίων, δεν υπάρχει ευρεία διάθεση για επιτάχυνση της πλήρους ένταξης.

Διπλωμάτες της ΕΕ εκτιμούν ότι η στάση του Όρμπαν λειτουργούσε ως «ασπίδα» και για άλλες χώρες που διατηρούν επιφυλάξεις.

Μακρά και απαιτητική διαδικασία

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα χαρακτήρισε «πολύ εντυπωσιακή» την πρόοδο της Ουκρανίας στις μεταρρυθμίσεις, ακόμη και εν μέσω πολέμου, αλλά προειδοποίησε ότι η ένταξη παραμένει μια μακρά και δύσκολη διαδικασία.

«Δεν μπορούμε να θέσουμε τεχνητά χρονοδιαγράμματα. Πρέπει να εργαστούμε σκληρά και να προχωρήσουμε το συντομότερο δυνατό», δήλωσε.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι η ένταξη αποτελεί τελικά πολιτική απόφαση των κρατών-μελών, αλλά τόνισε ότι οι χώρες που προχωρούν σε μεταρρυθμίσεις έχουν το δικαίωμα να προχωρούν στη διαδικασία.