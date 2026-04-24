ΗΠΑ: Ο Τραμπ στέλνει Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Πακιστάν για συνομιλίες με το Ιράν

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, σχεδιάζει να στείλει τον ειδικό απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ στο Πακιστάν, προκειμένου να συμμετάσχουν σε συνομιλίες με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης.

Απουσία Βανς – «αντίπαλος» θεωρείται ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δεν προγραμματίζει προς το παρόν να παραστεί, καθώς ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, δεν συμμετέχει επίσης στις συνομιλίες.

Σύμφωνα με πηγές του Λευκού Οίκου, ο Γκαλιμπάφ θεωρείται επικεφαλής της ιρανικής αντιπροσωπείας και αντίστοιχος συνομιλητής του Βανς, αναφέρει το CNN.

Σε ετοιμότητα για μετάβαση αν προχωρήσουν οι συνομιλίες

Ωστόσο, ο αντιπρόεδρος παραμένει σε ετοιμότητα να μεταβεί στο Ισλαμαμπάντ, εφόσον υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις.

Μέλη του επιτελείου του αναμένεται να βρίσκονται στο Πακιστάν και να συμμετέχουν στις συνομιλίες.

Διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Ο Κούσνερ και ο Γουίτκοφ εργάζονται εδώ και μήνες με Ιρανούς αξιωματούχους για μια πιθανή συμφωνία σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, με τις επαφές να συνεχίζονται στο πλαίσιο των ευρύτερων προσπαθειών αποκλιμάκωσης.