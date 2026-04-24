Ουκρανία: «Έτρωγαν χιόνι και έχασαν έως 40 κιλά» – Το σκάνδαλο με εξαντλημένους στρατιώτες της 14ης ταξιαρχίας

Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για την κατάσταση στρατιωτών της 14ης ξεχωριστής μηχανοκίνητης ταξιαρχίας της Ουκρανίας, οι οποίοι φέρεται να έμειναν για μεγάλα διαστήματα χωρίς τροφή και νερό, οδηγούμενοι σε ακραία εξάντληση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στρατιώτες που επιχειρούν στον άξονα του Κουπιάνσκ αναγκάζονταν να πίνουν βρόχινο νερό, να τρώνε χιόνι και σε ορισμένες περιπτώσεις λιποθυμούσαν από την πείνα, αναφέρει ο ουκρανικό TCH.

Φωτογραφίες-σοκ και εκκλήσεις για βοήθεια

Το θέμα ήρθε στο φως όταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν εικόνες στρατιωτών σε κατάσταση ακραίας αδυναμίας, με εμφανή σημάδια λιμοκτονίας.

Σε αναρτήσεις γινόταν λόγος για στρατιώτες του δεύτερου μηχανοκίνητου τάγματος, οι οποίοι είχαν ενταχθεί προσωρινά σε άλλη μονάδα και δεν λάμβαναν επαρκή ανεφοδιασμό, ενώ η διοίκηση φέρεται να μην αντιδρούσε.

«Οι στρατιώτες βρίσκονται στις θέσεις τους χωρίς τροφή και νερό. Χάνουν τις αισθήσεις τους από την πείνα και πίνουν νερό της βροχής», ανέφερε χαρακτηριστικά μία από τις αναρτήσεις που προκάλεσαν ευρεία κινητοποίηση.





Μαρτυρίες συγγενών: Εως και 17 ημέρες χωρίς φαγητό

Συγγενείς στρατιωτών επιβεβαίωσαν τη δραματική κατάσταση, υποστηρίζοντας ότι κάποιοι παρέμειναν για έως και 17 ημέρες χωρίς τροφή.

Σύζυγος στρατιώτη δήλωσε ότι οι άνδρες βρίσκονται στις ίδιες θέσεις για μήνες, ορισμένοι ακόμη και για 9 έως 12 μήνες, χωρίς επαρκή ανεφοδιασμό ή δυνατότητα επικοινωνίας.

«Όταν πήγαν στις θέσεις τους ζύγιζαν 80-90 κιλά και τώρα έχουν πέσει περίπου στα 50. Φώναζαν μέσω ασυρμάτου ότι δεν έχουν φαγητό και νερό, αλλά δεν τους άκουγε κανείς», ανέφερε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι σε άλλες θέσεις υπήρχε ανεφοδιασμός, ενώ η συγκεκριμένη μονάδα παρέμενε χωρίς προμήθειες.

Αντίδραση αρχών και καρατομήσεις

Μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων, το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας και το Γενικό Επιτελείο ανακοίνωσαν ότι έχουν ενημερωθεί για την κατάσταση και προχώρησαν σε αλλαγές στη διοίκηση.

Ο προηγούμενος διοικητής της 14ης ταξιαρχίας απομακρύνθηκε, ενώ απομακρύνθηκε και υποβιβάστηκε αξιωματικός του 10ου Σώματος Στρατού. Νέος διοικητής της ταξιαρχίας ορίστηκε ο συνταγματάρχης Ταράς Μακσίμοφ.

Το Γενικό Επιτελείο παραδέχθηκε ότι το προηγούμενο διοικητικό σχήμα απέκρυπτε την πραγματική κατάσταση και ότι υπήρξαν σοβαρά προβλήματα στον ανεφοδιασμό, ειδικά σε μία από τις θέσεις της ταξιαρχίας.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για πιθανές ευθύνες, ενώ τα στοιχεία αναμένεται να διαβιβαστούν και στις δικαστικές αρχές.

Δυσκολίες ανεφοδιασμού λόγω επιθέσεων

Οι αρχές αποδίδουν μέρος του προβλήματος στις συνεχείς ρωσικές επιθέσεις στις διαβάσεις του ποταμού Όσκιλ, που έχουν καταστήσει εξαιρετικά δύσκολο τον ανεφοδιασμό των μονάδων στην περιοχή του Κουπιάνσκ.

Όπως αναφέρεται, η μεταφορά τροφίμων και νερού γίνεται πλέον με πλωτά μέσα και βαριά drones, ενώ η διοίκηση προσπαθεί να ενισχύσει την αντιαεροπορική άμυνα και τα μέσα ηλεκτρονικού πολέμου.

Βελτίωση μετά τον θόρυβο – έφτασαν προμήθειες

Μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, η κατάσταση φαίνεται να βελτιώνεται σταδιακά.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι στρατιώτες έλαβαν πρόσφατα προμήθειες τροφίμων, ενώ ο νέος διοικητής επικοινώνησε με τις οικογένειές τους και διαβεβαίωσε ότι το πρόβλημα αντιμετωπίζεται.

«Ο άνδρας μου μού έγραψε ότι έφαγε σήμερα όσο δεν είχε φάει εδώ και οκτώ μήνες», ανέφερε σύζυγος στρατιώτη.

Ωστόσο, όπως σημειώνεται, πολλοί στρατιώτες παραμένουν εξαιρετικά εξαντλημένοι και τρώνε ακόμη με προσοχή, καθώς η παρατεταμένη ασιτία έχει επηρεάσει σοβαρά τον οργανισμό τους.

Καταγγελίες για ευρύτερο πρόβλημα στον στρατό

Χρήστες των κοινωνικών δικτύων υποστηρίζουν ότι η υπόθεση της 14ης ταξιαρχίας δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά ενδεχομένως μέρος ευρύτερων προβλημάτων ανεφοδιασμού στο μέτωπο.

Εντατικοποίηση μαχών στον άξονα Κουπιάνσκ

Την ίδια ώρα, οι ρωσικές δυνάμεις εντείνουν τις επιθέσεις στον άξονα του Κουπιάνσκ, επιχειρώντας να προσεγγίσουν την πόλη και από τις δύο πλευρές του ποταμού Όσκιλ.

Σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, τις τελευταίες ημέρες έχουν εξουδετερωθεί δεκάδες Ρώσοι στρατιώτες στην περιοχή, ενώ οι συγκρούσεις παραμένουν ιδιαίτερα σφοδρές.