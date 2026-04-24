Κρήτη: Συνολικά 51 σεισμικές δονήσεις μετά τα 5,7 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου – «Παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη του φαινομένου»

Συνολικά 51 σεισμοί έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα, μετά τον σεισμό των 5,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε λίγο πριν τις 6.30 το πρωί, ανοιχτά του Λασιθίου.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το επίκεντρο του σεισμού των 5,7 Ρίχτερ εντοπίζεται 25 χιλιόμετρα νότια νοτιοδυτικά του Γούδουρα Λασιθίου, ενώ το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 9,7 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Σητείας, Γιώργο Ζερβάκη, αν και δεν έχουν υπάρξει αναφορές για καταστροφές, εντούτοις η συνεχιζόμενη σεισμική δραστηριότητα έχει προκαλέσει αναστάτωση στην περιοχή.

«Παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη του φαινομένου» ανέφερε και ο αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, Γιάννης Ανδρουλάκης, ο οποίος τόνισε ότι ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας είναι σε αυξημένη εγρήγορση, συνιστώντας στους πολίτες να είναι ψύχραιμοι.