Ισχυρός σεισμός 5,7 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου – Λέκκας στο enikos.gr: «Είναι μία δόνηση που πρέπει να προσέξουμε»

Σεισμός μεγέθους 5,7 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην Κρήτη

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 25 Χλμ. ΝΝΔ του Γουδουρά Λασιθίου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 9.7 χλμ.

Για την ώρα δεν έχουν αναφερθεί ζημιές στην περιοχή.

Για τον σεισμό μίλησε στο enikos.gr o πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας. Όπως δήλωσε: Έχουμε έναν σεισμό 5,7 Ρίχτερ. Είναι κοντά στη Χέρσο. Έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε όλο το Λασίθι και στην υπόλοιπη Κρήτη. Προς το παρόν δεν έχουμε πληροφορίες για ζημιές, ωστόσο είναι ένας σεισμός που πρέπει να προσέξουμε».