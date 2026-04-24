Επιστήμονες ανακάλυψαν έναν τρόπο για να φτιάχνετε πιο υγιεινές τηγανητές πατάτες, χωρίς να χάνεται η γεύση

Οι τηγανητές πατάτες είναι απολαυστικές αλλά ταυτόχρονα και ανθυγιεινές, κυρίως λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε λάδι και θερμίδες. Ωστόσο, νέα επιστημονική μελέτη δείχνει ότι υπάρχει ένας τρόπος μαγειρέματος που μπορεί να μειώσει σε σημαντικό βαθμό την απορρόφηση λαδιού, διατηρώντας παράλληλα τη χαρακτηριστική γεύση και τραγανή υφή τους.

Microwave Frying: Η μέθοδος μαγειρέματος για πιο υγιεινές τηγανητές πατάτες

Παρόλο που προέρχονται από λαχανικό, οι τηγανητές πατάτες δεν θεωρούνται ακριβώς υγιεινή τροφή. Και ενώ οι ερευνητές δεν έχουν βρει ακόμα τον τρόπο να τις κάνουν «ωφέλιμες» για τον οργανισμό, οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι ανακάλυψαν ένα κόλπο για να τις κάνουν σημαντικά πιο υγιεινές.

Στο πλαίσιο μελέτης, η οποία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Current Research in Food Science, ερευνητές μαγείρεψαν τις πατάτες χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό παραδοσιακού τηγανίσματος και χρήσης φούρνου μικροκυμάτων. Η διαδικασία περιλάμβανε το πλύσιμο, το ξεφλούδισμα, τον τεμαχισμό, το ζεμάτισμα και το αλάτισμα των πατατών πριν από το τηγάνισμα σε σογιέλαιο στους 175°C.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι, στα πρώτα στάδια του μαγειρέματος, οι πόροι της πατάτας είναι γεμάτοι με νερό, οπότε δεν υπάρχει χώρος για να εισχωρήσει το λάδι. Ωστόσο, καθώς το τηγάνισμα συνεχίζεται, το νερό εξατμίζεται και το λάδι εισέρχεται στις φέτες πατάτας λόγω της αρνητικής πίεσης.

Διαπίστωσαν, λοιπόν, ότι η χρήση μικροκυμάτων αναγκάζει τα μόρια του νερού να κινούνται έντονα, δημιουργώντας περισσότερους υδρατμούς και μειώνοντας την ποσότητα του λαδιού που απορροφάται τελικά από την πατάτα.

Το μυστικό πατάτες με λιγότερο λάδι και τέλεια υφή

Το απλό ψήσιμο των πατατών σε φούρνο μικροκυμάτων δημιουργεί μια μαλακή και «λασπωμένη» υφή. Για τον λόγο αυτό, οι ερευνητές προτείνουν για τα πιο υγιεινές και γευστικές πατάτες μια μορφή τηγανίσματος σε φούρνο μικροκυμάτων —μια μέθοδο που ονόμασαν microwave frying. Η μέθοδος αυτή συνδυάζει την ταχύτητα των μικροκυμάτων με το τραγανό αποτέλεσμα του παραδοσιακού τηγανίσματος.

Το microwave frying είναι ουσιαστικά ένας συνδυασμός μικροκυμάτων, επιφανειακής θέρμανσης και λίγου λαδιού για να προσεγγίσει το τηγάνισμα, χωρίς όμως να το αντικαταστήσει πλήρως.

«Το τηγάνισμα με μικροκύματα μπορεί να βοηθήσει τη βιομηχανία τροφίμων να μειώσει τους χρόνους επεξεργασίας και να παράγει τραγανά τρόφιμα με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε λάδι σε σχέση με το συμβατικό τηγάνισμα», σημειώνουν οι ερευνητές στα συμπεράσματα της μελέτης.

Για να εφαρμόσετε αυτή τη μέθοδο, κόβετε τις πατάτες, τις στεγνώνετε καλά, βάζετε λίγο λάδι, τις απλώνετε σ’ ένα

crisper plate, τις βάζετε στο microwave στη μέγιστη ισχύ και τις ψήνετε για 8-12 λεπτά γυρίζοντάς τις ενδιάμεσα. Μόλις βγουν προσθέτετε αλάτι και τα μπαχαρικά της αρεσκείας σας.

Αν προσέχετε τη διατροφή σας αλλά λατρεύετε τις τηγανητές πατάτες, είναι λογικό να έχετε ερωτήματα. Οι διαιτολόγοι επισημαίνουν ότι αυτή η μέθοδος είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τη μείωση των περιττών λιπαρών, υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι η ισορροπία είναι το κλειδί για μια υγιεινή καθημερινότητα.

Μicrowave frying: Γιατί αυτός ο τρόπος μαγειρέματος κάνει τις τηγανητές πατάτες πιο υγιεινές

Όλα καταλήγουν στην περιεκτικότητα σε λάδι, εξηγεί η Jessica Cording, R.D., συγγραφέας του The Little Book of Game-Changers. Οι πατάτες από μόνες τους έχουν πολλά οφέλη για την υγεία, καθώς είναι πλούσιες σε βιταμίνη C και κάλιο. Ωστόσο, όταν προσθέτουμε μεγάλες ποσότητες λαδιού, τα λιπαρά και οι θερμίδες εκτοξεύονται.

«Αυτή η μέθοδος μαγειρέματος μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των θερμίδων από λίπος», λέει η Cording. «Και, ανάλογα με το είδος του λαδιού, μπορεί να μειώσει την πρόσληψη ελαίων που έχουν λιγότερο ευεργετικές ιδιότητες». (Οι μελέτες έδειξαν ότι αυτή η μέθοδος μπορεί να μειώσει το λάδι έως και 33%).

«Καθώς η υπερβολική πρόσληψη κορεσμένων λιπαρών συνδέεται με καρδιακές παθήσεις, ακόμα και μια μικρή μείωση είναι ένα θετικό βήμα», προσθέτει η Keri Gans, R.D.N., διατροφολόγος και παρουσιάστρια του podcast The Keri Report.

Το τηγάνισμα σε μικροκύματα φαίνεται επίσης να δημιουργεί μια πιο παχιά κρούστα σε λιγότερο χρόνο μαγειρέματος, οδηγώντας σε μικρότερη απορρόφηση λαδιού, σύμφωνα με τη Sandra Zhang, R.D.N. από το Πανεπιστήμιο Tufts. «Οι πατάτες που μαγειρεύονται στα μικροκύματα θεωρούνται πιο υγιεινές επειδή παραμένουν λιγότερη ώρα στο καυτό λάδι, διατηρώντας όμως την ίδια τραγανή υφή», εξηγεί η ειδικός.

Αυτή δεν είναι όμως η ιδανική μέθοδος μαγειρέματος

Παρόλο που η μικρότερη ποσότητα λαδιού κάνει το φαγητό πιο υγιεινό, το λάδι που παραμένει θερμαίνεται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες στον φούρνο μικροκυμάτων, επισημαίνει ο Albert Matheny, R.D., συνιδρυτής του SoHo Strength Lab. «Όσο περισσότερο θερμαίνεται το λάδι, τόσο περισσότερο μπορεί να οξειδωθεί», αναφέρει. Αυτό αυξάνει τις πιθανότητες σχηματισμού ελεύθερων ριζών, οι οποίες συνδέονται με τη γήρανση των κυττάρων και τον κίνδυνο χρόνιων ασθενειών.

Επιπλέον, το τηγάνισμα στα μικροκύματα δεν μετατρέπει μαγικά τις πατάτες σε “superfood”. «Ακόμα και με λιγότερο λάδι, οι τηγανητές πατάτες παραμένουν τηγανητό φαγητό. Είναι μια βοηθητική αλλαγή, αλλά οι συνολικές διατροφικές συνήθειες μετρούν πολύ περισσότερο από τον τρόπο προετοιμασίας ενός μόνο τροφίμου», τονίζει η Gans.

Εναλλακτικοί τρόποι μαγειρέματος για πιο υγιεινές πατάτες

Αν αγαπάτε τη γεύση της τηγανητής πατάτας αλλά θέλετε μια πιο ελαφριά εκδοχή, οι διατροφολόγοι προτείνουν:

Χρησιμοποιήστε Air Fryer : Επιτρέπει τη μείωση του λαδιού στο ελάχιστο ενώ μαγειρεύει γρήγορα. Οι περισσότερες κατεψυγμένες πατάτες έχουν ήδη λάδι στο πανάρισμά τους, οπότε δεν χρειάζεται να προσθέσετε επιπλέον.

: Επιτρέπει τη μείωση του λαδιού στο ελάχιστο ενώ μαγειρεύει γρήγορα. Οι περισσότερες κατεψυγμένες πατάτες έχουν ήδη λάδι στο πανάρισμά τους, οπότε δεν χρειάζεται να προσθέσετε επιπλέον. Ψήστε τις στον φούρνο : Κόψτε τις πατάτες σε φέτες και ψήστε τις με ελαιόλαδο ή λάδι αβοκάντο και θαλασσινό αλάτι. Αυτά τα λάδια είναι πλούσια σε μονοακόρεστα λιπαρά, φιλικά προς την καρδιά.

: Κόψτε τις πατάτες σε φέτες και ψήστε τις με ελαιόλαδο ή λάδι αβοκάντο και θαλασσινό αλάτι. Αυτά τα λάδια είναι πλούσια σε μονοακόρεστα λιπαρά, φιλικά προς την καρδιά. Μην αφαιρείτε τη φλούδα : Έτσι αυξάνεται η περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, που βοηθούν στην πέψη και στο αίσθημα κορεσμού.

: Έτσι αυξάνεται η περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, που βοηθούν στην πέψη και στο αίσθημα κορεσμού. Προσέξτε τους συνδυασμούς στα γεύματα: Συνοδεύστε τις πατάτες με ένα θρεπτικό γεύμα (π.χ. πρωτεΐνη και σαλάτα), αντί να αποτελούν το κύριο πιάτο.

Μια σημαντική επισήμανση που πρέπει να λάβετε υπόψη

Κανείς δεν ισχυρίστηκε ότι οι τηγανητές πατάτες είναι υγιεινή τροφή, ούτε καν οι ερευνητές της παραπάνω μελέτης. Αν τις απολαμβάνετε περιστασιακά, δεν πρόκειται να ξεφύγετε από το πρόγραμμα διατροφής σας, υποστηρίζει η Christen Cooper, R.D.N., αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Pace.

«Η κατανάλωση των αγαπημένων σας τροφών με μέτρο είναι το κλειδί. Αν τρώτε πατάτες καθημερινά, προτιμήστε τον φούρνο ή το air fryer. Αν τις τρώτε σπάνια, απολαύστε την κανονική, αυθεντική εκδοχή τους».