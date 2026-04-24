Γιώργος Χρανιώτης: «Η πατρότητα είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου»

Με αφορμή τη συμμετοχή του σε θεατρική παράσταση τη φετινή σεζόν, ο Γιώργος Χρανιώτης παραχώρησε συνέντευξη στο νέο τεύχος του περιοδικού «Λοιπόν» και στον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, για την πατρότητα, αλλά και για το ενδεχόμενο ο γιος του να θελήσει να ακολουθήσει τη δική του πορεία στην υποκριτική.

Σε σχετική ερώτηση για το πώς θα αντιδρούσε αν ο γιος του εξέφραζε την επιθυμία να ασχοληθεί με το θέατρο, ο Γιώργος Χρανιώτης απάντησε: «Θα αντιδρούσα με τον ίδιο τρόπο όπως αν μου έλεγε ότι θέλει να γίνει αστροναύτης! Δεν νομίζω πως τον ενδιαφέρει αυτή η κατεύθυνση. Έχει έρθει να με δει στο θέατρο, αλλά βαριέται, δεν βρίσκει κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον σε αυτό που κάνω».

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στον ρόλο του ως πατέρας και στη σημασία που έχει η εμπειρία αυτή στη ζωή του. Όπως εξομολογήθηκε, η πατρότητα αποτελεί για τον ίδιο το σημαντικότερο κεφάλαιο της προσωπικής του διαδρομής.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Χρανιώτης δήλωσε: «Η πατρότητα είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου. Υπάρχει ένα ερωτηματικό, όταν έχεις παιδί: να πάω για δεύτερο; Εγώ δεν είμαι τέτοιος τύπος. Υπήρχε έλλειψη ετοιμότητας. Είναι το σοκ που από το εγώ πηγαίνουμε στο εμείς και το αισθάνεσαι στο πετσί σου».