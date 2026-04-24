Γιώργος Χρανιώτης: «Η πατρότητα είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου»

Σταύρος Ιωακείμ

Γιώργος Χρανιώτης

Με αφορμή τη συμμετοχή του σε θεατρική παράσταση τη φετινή σεζόν, ο Γιώργος Χρανιώτης παραχώρησε συνέντευξη στο νέο τεύχος του περιοδικού «Λοιπόν» και στον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, για την πατρότητα, αλλά και για το ενδεχόμενο ο γιος του να θελήσει να ακολουθήσει τη δική του πορεία στην υποκριτική.

Σε σχετική ερώτηση για το πώς θα αντιδρούσε αν ο γιος του εξέφραζε την επιθυμία να ασχοληθεί με το θέατρο, ο Γιώργος Χρανιώτης απάντησε: «Θα αντιδρούσα με τον ίδιο τρόπο όπως αν μου έλεγε ότι θέλει να γίνει αστροναύτης! Δεν νομίζω πως τον ενδιαφέρει αυτή η κατεύθυνση. Έχει έρθει να με δει στο θέατρο, αλλά βαριέται, δεν βρίσκει κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον σε αυτό που κάνω».

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στον ρόλο του ως πατέρας και στη σημασία που έχει η εμπειρία αυτή στη ζωή του. Όπως εξομολογήθηκε, η πατρότητα αποτελεί για τον ίδιο το σημαντικότερο κεφάλαιο της προσωπικής του διαδρομής.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Χρανιώτης δήλωσε: «Η πατρότητα είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου. Υπάρχει ένα ερωτηματικό, όταν έχεις παιδί: να πάω για δεύτερο; Εγώ δεν είμαι τέτοιος τύπος. Υπήρχε έλλειψη ετοιμότητας. Είναι το σοκ που από το εγώ πηγαίνουμε στο εμείς και το αισθάνεσαι στο πετσί σου».

Δεν είναι μόνο για τη χωριάτικη: Η άγνωστη δράση της ρίγανης στην αρτηριακή πίεση

Παχυσαρκία: Ποιοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν δωρεάν φάρμακα για την απώλεια βάρους

Φιλοδωρήματα: Πώς φορολογούνται, τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες – Αναλυτικά παραδείγματα

Δημόσιο: Τα SOS για 50.000 νέους συνταξιούχους – Τι ισχύει για τα πλασματικά έτη

Έστειλαν δύο αράχνες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό – Οι επιστήμονες έμειναν άφωνοι όταν είδαν τι συνέβη στη συνέχεια.

Εργαζόμενοι σε απόγνωση – Οι εργοδότες τούς αναγκάζουν να εκπαιδεύσουν τους AI αντικαταστάτες τους
περισσότερα
03:30 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Πηνελόπη Πλάκα: «Το να είσαι γυναίκα είναι δύσκολο πράγμα ακόμα και σήμερα»

Η Πηνελόπη Πλάκα παραχώρησε συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στο νέο τεύχος του περιοδικού ΟΚ! και...
01:20 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Χριστίνα Μπόμπα: «Σήμερα είχα μια δύσκολη και απαιτητική μέρα…» – Το μήνυμα στο Instagram και η οικογενειακή φωτογραφία

Η Χριστίνα Μπόμπα είναι μία από τις πιο επιτυχημένες Ελληνίδες στον κόσμο των μέσων κοινωνικής...
22:40 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Νίκος Αποστολόπουλος: «Πρέπει να κάνω μία εγχείρηση – Τους είπα ότι δεν δέχομαι το τιτάνιο και θέλω να μου βάλουν πλάκες χρυσού»

Στο πρόβλημα που περνάει με την υγεία του αναφέρθηκε ο Νίκος Αποστολόπουλος, σε συνέντευξη που...
22:21 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Συγκινεί η Λένα Μαντά: «Πάντως το σπίτι χωρίς Γιώργο δεν έμεινε…»

Μία νέα και άκρως συγκινητική ανάρτηση πραγματοποίησε η Λένα Μαντά, την Πέμπτη 23 Απριλίου, στ...
MUST READ

LIVE: 55η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σάλος με AI βίντεο στο TikTok – Εμφανίζει τον Βελόπουλο να πετά νερό σε δημοσιογράφους του OPEN και να «αποβάλλεται»