Η Αφροδίτη Λατινοπούλου στο «Ενώπιος Ενωπίω»: Η πορεία της στον στίβο της πολιτικής, οι απειλές που έχει δεχτεί και οι αποκαλύψεις για την προσωπική ζωή της

Την Αφροδίτη Λατινοπούλου φιλοξένησε το βράδυ της Πέμπτης, ο Νίκος Χατζηνικολάου, στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω». Η Πρόεδρος της Φωνής Λογικής μίλησε για τα βήματά της από τη Νομική και τον αθλητισμό, στον στίβο της πολιτικής. Απάντησε στο πώς βρέθηκε εκτός ΝΔ και γιατί αποφάσισε να ιδρύσει το δικό της κόμμα, ενώ σχολίασε τις επικρίσεις που έχει δεχτεί και δέχεται για εθνικιστική και αντικομμουνιστική στάση.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου μίλησε εκτενώς για το μεταναστευτικό, τονίζοντας ότι οι μετανάστες γκετοποιούν τα αστικά κέντρα και υποστήριξε ότι είναι αναγκαία η λειτουργία κλειστών κέντρων μακριά από κατοικημένες περιοχές. Άσκησε σφοδρή κριτική στη στάση του υπουργού, Θάνου Πλεύρη, αποκαλώντας τον «καρεκλάκια που νιαουρίζει» και λέγοντας ότι έχει αλλάξει τις απόψεις του για το μεταναστευτικό τα τελευταία χρόνια. Επέμεινε επίσης στη θέση της ότι θα αποκαλεί “γύφτους” τους Ρομά.

Συγκινητική στιγμή της εκπομπής ήταν όταν προβλήθηκε ένα μαγνητοσκοπημένο βίντεο με τους γονείς της προέδρου της Φωνής Λογικής, η οποία όπως είπε, η οικογένειά της ήταν πάντα το στήριγμά της τόσο στην προσωπική ζωή της και πορεία όσο και στη δημόσια διαδρομή της. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου αποκάλυψε ότι κατά καιρούς έχει δεχτεί και απειλές κατά της ζωής της και όπως τόνισε: «Δεν νιώθω φόβο. Δεν έχω σκεφτεί να τα παρατήσω. Ξέρω ότι αυτός είναι ο στόχος τους. Ξέρω ότι το κάνουν για να τα παρατήσω».

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής μίλησε και για την προσωπική ζωή της, υπογραμμίζοντας ότι τον τελευταίο καιρό είναι σε σχέση και μοιράστηκε με τους τηλεθεατές την επιθυμία της να δημιουργήσει μία αγαπημένη και δεμένη οικογένεια, όπως είναι η δική της.

Λατινοπούλου: Οι μετανάστες γκετοποιούν τα αστικά κέντρα – Τι είπε για τις κλειστές δομές σε Γυάρο και Μακρόνησο

Σχετικά με το μεταναστευτικό η κα Λατινοπούλου υποστήριξε ότι οι θέσεις του κόμματός της δεν είναι ακραίες και επέμεινε στην ανάγκη αυστηρότερης διαχείρισης.

«Εμείς δεν είχαμε ακραίες απόψεις έτσι κι αλλιώς», είπε αρχικά η κ. Λατινοπούλου.

Και συνέχισε: «Απαντάω σε όλα αυτά τα οποία θέλουν να μας επιβάλουν. Θέλουν να μας επιβάλουν ότι οικογένεια δεν είναι ο πατέρας και η μητέρα. Θέλουν να αλλάξουν την Ιστορία και να τη φτιάξουν όπως θέλουν αυτοί, για να τη μαθαίνουν τα παιδιά μας. Θέλουν να αλλάξουν γενικά τα σύνορα, το πώς πρέπει να είναι μία χώρα, το ότι πρέπει να έχει ασφάλεια στα σύνορά της, την πολυπολιτισμικότητα που θέλουν να προβάλλουν. Οι απαντήσεις, λοιπόν, τα αυτονόητα που πρέπει να ακουστούν και η λογική πάνω απ’ όλα, η λογική απέναντι στην παράνοια, είναι υποχρέωση όλων μας να ακούγεται, διότι αλλιώς παρατάμε και αφήνουμε στο έλεος της Αριστεράς, της ισλαμόφιλης Αριστεράς, μιας Αριστεράς η οποία δεν έχει ούτε πατρίδα, ούτε θρησκεία, ούτε οικογένεια και πολλές φορές τα μισεί και όλα αυτά αποδεδειγμένα. Δεν θέλουμε να αφήσουμε τα παιδιά μας και τις επόμενες γενιές να γίνουν έρμαια μιας Αριστεράς. Όταν προσπαθείς να επιβάλεις, κυρίως στα παιδιά και στις νέες γενιές, μία κατάσταση με την οποία κανείς μας δεν συμφωνεί, τότε σίγουρα αυτό θα φέρει τον θάνατο του έθνους μας και της χώρας μας. Δεν είναι ακραίο το να θέλεις η χώρα σου να έχει σύνορα».

Στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε στην πρόταση για δημιουργία κέντρων μεταναστών στη Γυάρο και στη Μακρόνησο. Στην ερώτηση αν μια τέτοια θέση είναι προκλητική και έντονη, η κα Λατινοπούλου απάντησε ότι θεωρεί αναγκαία τη λειτουργία κλειστών κέντρων μακριά από κατοικημένες περιοχές.

«Αυτό το συνδέουν αυτοί που θέλουν να το συνδέσουν. Είναι ανάγκη να γίνει, διότι αυτή τη στιγμή το να υπάρχουν κοντά σε κατοικημένες περιοχές κέντρα τα οποία είναι ανοιχτά, γιατί κλειστά κέντρα δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, μπαινοβγαίνουν και τους αφήνουν ελεύθερους για να πηγαίνουν και να γκετοποιούν τα μεγάλα αστικά κέντρα, είναι κίνδυνος και για τις γειτονιές και για τις περιοχές οι οποίες είναι κατοικημένες. Άρα, λοιπόν, ναι, θέλουμε κλειστά κέντρα σε ακατοίκητα νησιά και από κει να βγαίνουν μόνο για την απέλασή τους, για να επιστραφούν σε τρίτες χώρες ή στη χώρα προέλευσής τους.

Και είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ λογικό σε μία χώρα που πλέον βλέπετε τι γίνεται με τα εγκλήματα, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, με τους βιασμούς, με τις παρενοχλήσεις σε κοπέλες, σε νέες γυναίκες, σε παιδιά. Αυτή η κατάσταση δεν πρέπει κάποια στιγμή, λοιπόν, να τελειώσει; Να γίνει μία “σκούπα”, να τους μαζέψουμε, να συλληφθούν όλοι αυτοί, να γίνει επανεξέταση των αιτήσεων ασύλου που έχουν γίνει δεκτές κακώς, κατά τη γνώμη μου, και να μεταφερθούν όλοι στα κλειστά κέντρα και από κει να απελαθούν. Μόνο έτσι θα καθαρίσει η κατάσταση», είπε η κα Λατινοπούλου.

Καρεκλάκιας που νιαουρίζει ο Πλεύρης

Αναφερόμενη στη στάση του υπουργού, Θάνου Πλεύρη υποστήριξε ότι ο υπουργός δεν έχει προχωρήσει σε ουσιαστικές παρεμβάσεις και τον κατηγόρησε ότι περιορίζεται σε δημόσιες τοποθετήσεις χωρίς αντίκρισμα στην πράξη. Στο πλαίσιο αυτό, χρησιμοποίησε ιδιαίτερα αιχμηρές εκφράσεις, επιμένοντας ότι η κυβερνητική πολιτική δεν έχει φέρει αποτέλεσμα.

«Πραγματικά, δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα προς τη σωστή κατεύθυνση. Απλά νιαουρίζει, βγαίνει απλά, νιαουρίζει, λέει πράγματα τα οποία δεν τα εφαρμόζει. Νιαουρίζει γιατί, στην πράξη, δεν κάνει τίποτα. Αν δεν σας αρέσει αυτή η λέξη, θα σας τον πω καρεκλάκια».

Στη συνέχεια, η Αφροδίτη Λατινοπούλου συνέχισε στο ίδιο ύφος και υποστήριξε ότι ο Θάνος Πλεύρης έχει μεταβάλει τις θέσεις που εξέφραζε τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, απέδωσε αυτή τη μεταβολή στην πολιτική του θέση και στην επιθυμία του να παραμείνει σε αυτή.

«Λοιπόν, ένας καρεκλάκιας είναι, ο οποίος άλλαξε αυτά τα οποία έλεγε πριν από κάποια χρόνια, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία και του αρέσει πάρα πολύ η θεσούλα του και η καρεκλίτσα του. Δεν κάνει τίποτα επί της ουσίας και ξαφνικά τώρα έρχεται να μας πει τι; Ότι θα αλλάξει, πότε; Μετά από 7-8 χρόνια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το λαθρομεταναστευτικό θα το λύσει;».

«Θα συνεχίσω να τους αποκαλώ γύφτους – Πρέπει να ληφθούν μέτρα»

Σε σχετική ερώτηση για ποιο λόγο έχει βάλει τους Ρομά στο στόχαστρο και γιατί τους αποκαλεί «γύφτους», η Αφροδίτη Λατινοπούλου απάντησε αρχικά: «Γιατί έτσι αυτοπροσδιορίζονται και οι ίδιοι».

Στη συνέχεια, η ίδια ανέφερε: «Το πρόβλημα, λοιπόν, δεν είναι το πώς χαρακτηρίζονται και πώς θα τους προσδιορίσει κάποιος. Ας αυτοπροσδιοριστούν, λοιπόν, όπως θέλουν. Εγώ “γύφτους” θα συνεχίσω να τους αποκαλώ. Και σε καμία περίπτωση εγώ δεν έχω πει ποτέ ότι όλοι είναι το ίδιο.

Υπάρχουν όμως στατιστικά στοιχεία, υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι η πλειοψηφία και πάρα πολλοί από αυτούς προβαίνουν σε εγκληματικές ενέργειες όλα αυτά τα χρόνια. Ότι οι άνθρωποι, οι πολίτες που ζουν κοντά σε καταυλισμούς, είναι οι πραγματικές ευπαθείς ομάδες, οι οποίες βλέπουν συνεχώς τα σπίτια τους να ανοίγουν, να ληστεύονται. Να ληφθούν κάποια μέτρα, αλλά να σταματήσουμε να ασχολούμαστε με το πώς τους αποκαλούμε. Θα τους αποκαλέσουμε “γύφτους”, λοιπόν, και από εκεί και πέρα να ληφθούν τα μέτρα που πρέπει, γιατί εδώ πέρα δεν λαμβάνεται κανένα μέτρο, γιατί προφανώς ξέρουμε ότι υπάρχουν και κάποια “αλισβερίσια” με αυτές τις ομάδες».

Η ευρωβουλευτής συνέχισε, αναφερόμενη και στα ευρωπαϊκά κονδύλια που, όπως είπε, έχουν διατεθεί για την ενσωμάτωση των Ρομά. Όπως υποστήριξε: «Εκατομμύρια έχουν δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σας το λέω ως ευρωβουλευτής, για την ενσωμάτωσή τους και για να μπορούν όλοι αυτοί να ζήσουν κανονικά. Όταν όμως στην Ελλάδα δεν νοικιάζουν ένα σπίτι όπως νοικιάζει ο καθένας από εμάς, δεν ζουν, δεν πηγαίνουν τα παιδιά τους σχολείο, κάνουν μεταξύ τους αιμομιξίες, παντρεύονται ξαδέρφια, παντρεύονται αδέρφια, παντρεύονται ανήλικα, κάνουν εμπόριο όπλων, εμπόριο ναρκωτικών και όλες τις εγκληματικές πράξεις που μπορεί κάποιος να φανταστεί, από το να κλέβουν, να ληστεύουν και ούτω καθεξής, αυτό κάποια στιγμή δεν πρέπει να σταματήσει; Και πώς θα σταματήσει, αν δεν σταματήσουμε εμείς πρώτοι να επιδοτούμε αυτούς οι οποίοι είναι παραβατικοί; Το νούμερο ένα. Γιατί και επιδοτούνται οι παραβατικοί και λαμβάνουν και τα χρήματα και κλέβουν και από πάνω».

Η συγκίνηση για όσα είπαν οι γονείς της – «Δέχθηκα απειλές και επιθέσεις»

Παρέμβαση μέσω μαγνητοσκοπημένου βίντεο έκαναν στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», η μητέρα και ο πατέρας της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Οι δύο γονείς μίλησαν για την προσωπικότητά της, την πορεία της από την παιδική ηλικία, τη σχέση της με την οικογένεια ενώ αναφέρθηκαν και στις επιθέσεις που έχει δεχτεί τα τελευταία χρόνια η ευρωβουλευτής.

Μετά την προβολή του βίντεο, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής εμφανίστηκε συγκινημένη και αναφέρθηκε στη στήριξη που έχει δεχθεί από τους δικούς της ανθρώπους. Όπως είπε, η οικογένειά της αποτέλεσε διαχρονικά το βασικό της στήριγμα, τόσο στην προσωπική της ζωή όσο και στις αποφάσεις που πήρε στη δημόσια πορεία της.

Συγκεκριμένα, η Αφροδίτη Λατινοπούλου δήλωσε: «Η μαμά ήταν πάντα πιο αυστηρή. Τους λατρεύω, τους αγαπώ, τους γονείς μου και τα αδέλφια μου. Για μένα δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό και πιο ιερό από την οικογένειά μου και γενικότερα την οικογένεια. Ήταν πάντα στο πλευρό μου και στο τένις και στις αποφάσεις».

Αναφερόμενη στις επιθέσεις που έχει δεχθεί, τόνισε: «Είχαμε πολλές επιθέσεις με αισχρότητες και στο διαδίκτυο και απειλές κατά της ζωής μου. Δεν νιώθω φόβο. Δεν έχω σκεφτεί να τα παρατήσω. Ξέρω ότι αυτός είναι ο στόχος τους. Ξέρω ότι το κάνουν για να τα παρατήσω».

Λατινοπούλου: Είμαι σε σχέση τον τελευταίο καιρό

Στην προσωπική της ζωή, αλλά και στην επιθυμία της να αποκτήσει οικογένεια, αναφέρθηκε επίσης η Αφροδίτη Λατινοπούλου, στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» και στον Νίκο Χατζηνικολάου.

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε σχέση το τελευταίο διάστημα, ενώ τόνισε πως η δημιουργία μιας αγαπημένης και δεμένης οικογένειας αποτελεί προσωπικό της όνειρο.

«Έχω προσωπική ζωή. Είμαι με κάποιον άνθρωπο τον τελευταίο καιρό. Θα δούμε πώς θα πάει. Ούτως ή άλλως, σας είπα και το έχω πει πολλές φορές και στον κόσμο, ότι είναι όνειρό μου να κάνω μια αγαπημένη και δεμένη οικογένεια. Και φυσικά θα το κάνω, με τη βοήθεια του Θεού».

«Η οικογένεια είναι ευλογία»

Σε άλλο σημείο της εκπομπής, η Αφροδίτη Λατινοπούλου κλήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα ποια είναι η επόμενη μέρα στη ζωή της και αν η πολιτική θα απορροφήσει τα πάντα. Η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί πως η πολιτική πορεία και η οικογενειακή ζωή είναι δύο δρόμοι που αλληλοαναιρούνται.

«Κοιτάξτε, το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Η πολιτική είναι ιερό χρέος προς την πατρίδα, είναι αγάπη προς την πατρίδα. Ωστόσο, η οικογένεια είναι ευλογία. Δεν χρειάζεται, δεν… Γιατί πρέπει μια γυναίκα να διαλέξει; Εννοείται ότι θα συνεχίσω στην πολιτική μέχρι τέλους, για την πατρίδα μου, για αυτά που πιστεύω, για τις αξίες και τα ιδανικά μου.

Ωστόσο, φυσικά και θέλω να κάνω μια αγαπημένη, μια δεμένη οικογένεια, όπως η οικογένεια στην οποία μεγάλωσα. Και αυτό το εύχομαι, με τη βοήθεια του Θεού πάντα. Είναι ευλογία Θεού, πραγματικά είναι ευλογία Θεού να έχεις μια τέτοια οικογένεια.

Και το εύχομαι σε κάθε Έλληνα, σε κάθε Ελληνίδα. Και ειδικά στις νέες γενιές και στη νέα γενιά, τη δική μου γενιά, που ξέρετε πόσα προβλήματα έχει να αντιμετωπίσει και που είναι κάτι το οποίο το θέλουν πολύ, απλά δεν μπορούν να το κάνουν. Αλλά εννοείται ότι θα γίνει».

