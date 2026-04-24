Λατινοπούλου: Θα συνεχίσω να τους αποκαλώ γύφτους – Πρέπει να ληφθούν μέτρα

Enikos Newsroom

Πολιτική

Αφροδίτη Λατινοπούλου

Για τους Ρομά μίλησε το βράδυ της Πέμπτης η Αφροδίτη Λατινοπούλου, στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου, διατυπώνοντας τη θέση της για τον τρόπο με τον οποίο τους αναφέρει, η ίδια, δημόσια.

Σε σχετική ερώτηση για ποιο λόγο έχει βάλει τους Ρομά στο στόχαστρο και γιατί τους αποκαλεί «γύφτους», η Αφροδίτη Λατινοπούλου απάντησε αρχικά: «Γιατί έτσι αυτοπροσδιορίζονται και οι ίδιοι».

Στη συνέχεια, η ίδια ανέφερε: «Το πρόβλημα, λοιπόν, δεν είναι το πώς χαρακτηρίζονται και πώς θα τους προσδιορίσει κάποιος. Ας αυτοπροσδιοριστούν, λοιπόν, όπως θέλουν. Εγώ “γύφτους” θα συνεχίσω να τους αποκαλώ. Και σε καμία περίπτωση εγώ δεν έχω πει ποτέ ότι όλοι είναι το ίδιο.

Υπάρχουν όμως στατιστικά στοιχεία, υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι η πλειοψηφία και πάρα πολλοί από αυτούς προβαίνουν σε εγκληματικές ενέργειες όλα αυτά τα χρόνια. Ότι οι άνθρωποι, οι πολίτες που ζουν κοντά σε καταυλισμούς, είναι οι πραγματικές ευπαθείς ομάδες, οι οποίες βλέπουν συνεχώς τα σπίτια τους να ανοίγουν, να ληστεύονται. Να ληφθούν κάποια μέτρα, αλλά να σταματήσουμε να ασχολούμαστε με το πώς τους αποκαλούμε. Θα τους αποκαλέσουμε “γύφτους”, λοιπόν, και από εκεί και πέρα να ληφθούν τα μέτρα που πρέπει, γιατί εδώ πέρα δεν λαμβάνεται κανένα μέτρο, γιατί προφανώς ξέρουμε ότι υπάρχουν και κάποια “αλισβερίσια” με αυτές τις ομάδες».

Η ευρωβουλευτής συνέχισε, αναφερόμενη και στα ευρωπαϊκά κονδύλια που, όπως είπε, έχουν διατεθεί για την ενσωμάτωση των Ρομά. Όπως υποστήριξε: «Εκατομμύρια έχουν δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σας το λέω ως ευρωβουλευτής, για την ενσωμάτωσή τους και για να μπορούν όλοι αυτοί να ζήσουν κανονικά. Όταν όμως στην Ελλάδα δεν νοικιάζουν ένα σπίτι όπως νοικιάζει ο καθένας από εμάς, δεν ζουν, δεν πηγαίνουν τα παιδιά τους σχολείο, κάνουν μεταξύ τους αιμομιξίες, παντρεύονται ξαδέρφια, παντρεύονται αδέρφια, παντρεύονται ανήλικα, κάνουν εμπόριο όπλων, εμπόριο ναρκωτικών και όλες τις εγκληματικές πράξεις που μπορεί κάποιος να φανταστεί, από το να κλέβουν, να ληστεύουν και ούτω καθεξής, αυτό κάποια στιγμή δεν πρέπει να σταματήσει; Και πώς θα σταματήσει, αν δεν σταματήσουμε εμείς πρώτοι να επιδοτούμε αυτούς οι οποίοι είναι παραβατικοί; Το νούμερο ένα. Γιατί και επιδοτούνται οι παραβατικοί και λαμβάνουν και τα χρήματα και κλέβουν και από πάνω».

Δεν είναι μόνο για τη χωριάτικη: Η άγνωστη δράση της ρίγανης στην αρτηριακή πίεση

Παχυσαρκία: Ποιοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν δωρεάν φάρμακα για την απώλεια βάρους

Φιλοδωρήματα: Πώς φορολογούνται, τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες – Αναλυτικά παραδείγματα

Δημόσιο: Τα SOS για 50.000 νέους συνταξιούχους – Τι ισχύει για τα πλασματικά έτη

Έστειλαν δύο αράχνες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό – Οι επιστήμονες έμειναν άφωνοι όταν είδαν τι συνέβη στη συνέχεια.

Εργαζόμενοι σε απόγνωση – Οι εργοδότες τούς αναγκάζουν να εκπαιδεύσουν τους AI αντικαταστάτες τους
περισσότερα
07:55 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Γεωργιάδης: Αγωγή και μήνυση κατά του Κυριάκου Βελόπουλου – «Λυπάμαι που κάποτε τον θεωρούσα και φίλο μου»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σήμερα αναμένεται να καταθέσει αγωγή και μήνυση μετά τα όσα είπε για εκείν...
04:30 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Λατινοπούλου: Είμαι σε σχέση τον τελευταίο καιρό

Στην προσωπική της ζωή, αλλά και στην επιθυμία της να αποκτήσει οικογένεια, αναφέρθηκε το βράδ...
03:45 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Λατινοπούλου: Η συγκίνηση για όσα είπαν οι γονείς της – «Δέχθηκα απειλές και επιθέσεις»

Παρέμβαση μέσω μαγνητοσκοπημένου βίντεο έκαναν το βράδυ της Πέμπτης, στην εκπομπή «Ενώπιος Ενω...
02:35 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Λατινοπούλου: Καρεκλάκιας που νιαουρίζει ο Πλεύρης

Για τον Θάνο Πλεύρη μίλησε το βράδυ της Πέμπτης, στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζη...
MUST READ

LIVE: 55η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σάλος με AI βίντεο στο TikTok – Εμφανίζει τον Βελόπουλο να πετά νερό σε δημοσιογράφους του OPEN και να «αποβάλλεται»