Λατινοπούλου: Θα συνεχίσω να τους αποκαλώ γύφτους – Πρέπει να ληφθούν μέτρα

Για τους Ρομά μίλησε το βράδυ της Πέμπτης η Αφροδίτη Λατινοπούλου, στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου, διατυπώνοντας τη θέση της για τον τρόπο με τον οποίο τους αναφέρει, η ίδια, δημόσια.

Σε σχετική ερώτηση για ποιο λόγο έχει βάλει τους Ρομά στο στόχαστρο και γιατί τους αποκαλεί «γύφτους», η Αφροδίτη Λατινοπούλου απάντησε αρχικά: «Γιατί έτσι αυτοπροσδιορίζονται και οι ίδιοι».

Στη συνέχεια, η ίδια ανέφερε: «Το πρόβλημα, λοιπόν, δεν είναι το πώς χαρακτηρίζονται και πώς θα τους προσδιορίσει κάποιος. Ας αυτοπροσδιοριστούν, λοιπόν, όπως θέλουν. Εγώ “γύφτους” θα συνεχίσω να τους αποκαλώ. Και σε καμία περίπτωση εγώ δεν έχω πει ποτέ ότι όλοι είναι το ίδιο.

Υπάρχουν όμως στατιστικά στοιχεία, υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι η πλειοψηφία και πάρα πολλοί από αυτούς προβαίνουν σε εγκληματικές ενέργειες όλα αυτά τα χρόνια. Ότι οι άνθρωποι, οι πολίτες που ζουν κοντά σε καταυλισμούς, είναι οι πραγματικές ευπαθείς ομάδες, οι οποίες βλέπουν συνεχώς τα σπίτια τους να ανοίγουν, να ληστεύονται. Να ληφθούν κάποια μέτρα, αλλά να σταματήσουμε να ασχολούμαστε με το πώς τους αποκαλούμε. Θα τους αποκαλέσουμε “γύφτους”, λοιπόν, και από εκεί και πέρα να ληφθούν τα μέτρα που πρέπει, γιατί εδώ πέρα δεν λαμβάνεται κανένα μέτρο, γιατί προφανώς ξέρουμε ότι υπάρχουν και κάποια “αλισβερίσια” με αυτές τις ομάδες».

Η ευρωβουλευτής συνέχισε, αναφερόμενη και στα ευρωπαϊκά κονδύλια που, όπως είπε, έχουν διατεθεί για την ενσωμάτωση των Ρομά. Όπως υποστήριξε: «Εκατομμύρια έχουν δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σας το λέω ως ευρωβουλευτής, για την ενσωμάτωσή τους και για να μπορούν όλοι αυτοί να ζήσουν κανονικά. Όταν όμως στην Ελλάδα δεν νοικιάζουν ένα σπίτι όπως νοικιάζει ο καθένας από εμάς, δεν ζουν, δεν πηγαίνουν τα παιδιά τους σχολείο, κάνουν μεταξύ τους αιμομιξίες, παντρεύονται ξαδέρφια, παντρεύονται αδέρφια, παντρεύονται ανήλικα, κάνουν εμπόριο όπλων, εμπόριο ναρκωτικών και όλες τις εγκληματικές πράξεις που μπορεί κάποιος να φανταστεί, από το να κλέβουν, να ληστεύουν και ούτω καθεξής, αυτό κάποια στιγμή δεν πρέπει να σταματήσει; Και πώς θα σταματήσει, αν δεν σταματήσουμε εμείς πρώτοι να επιδοτούμε αυτούς οι οποίοι είναι παραβατικοί; Το νούμερο ένα. Γιατί και επιδοτούνται οι παραβατικοί και λαμβάνουν και τα χρήματα και κλέβουν και από πάνω».