Τηλεθέαση (7/6): Οι νικητές της τηλεοπτικής βραδιάς

Τα στοιχεία τηλεθέασης της 7ης Ιουνίου για την prime time ζώνη, τόσο στο γενικό σύνολο όσο και στο δυναμικό κοινό. Το show που κατέκτησε την κορυφή και τα προγράμματα που συμπλήρωσαν τις δύο τριάδες. 

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Τηλεθέαση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την 7η Ιουνίου, το «Your Face Sounds Familiar» κατέκτησε την πρωτιά τόσο στο γενικό σύνολο όσο και στο δυναμικό κοινό.
  • Ο ποδοσφαιρικός αγώνας «Ελλάδα – Ιταλία» βρέθηκε στη δεύτερη θέση και στις δύο κατηγορίες τηλεθέασης.
  • Την κορυφαία τριάδα συμπλήρωσαν το «Akis’ Food Tour» στο γενικό κοινό και το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» στο δυναμικό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Aναλυτικά τα στοιχεία τηλεθέασης της 7ης Ιουνίου για την prime time ζώνη, τόσο στο γενικό σύνολο όσο και στο δυναμικό κοινό.

Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Your Face Sounds Familiar» με 24%, ενώ ακολούθησε ο ποδοσφαιρικός αγώνας «Ελλάδα – Ιταλία» με 20,1% και το «Akis’ Food Tour» με 14,7%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Your Face Sounds Familiar» με 25,4%, με  τον ποδοσφαιρικό αγώνα «Ελλάδα – Ιταλία» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 18,1% και στην τρίτη το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 16,4%.

Γενικό Κοινό (%)

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 ANT1 Your Face Sounds Familiar 24%
2 ALPHA Ποδοσφαιρικός αγώνας: Ελλάδα – Ιταλία 20,1%
3 ALPHA Akis’ Food Tour 14,7%
4 ANT1 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 14%
5 ΕΡΤ1 Το τελευταίο νησί 4,6%
6 OPEN Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα 4%

Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 ANT1 Your Face Sounds Familiar 25,4%
2 ALPHA Ποδοσφαιρικός αγώνας: Ελλάδα – Ιταλία 18,1%
3 ANT1 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 16,4%
4 ALPHA Akis’ Food Tour 11,3%
5 ΕΡΤ1 Το τελευταίο νησί 3,7%
6 OPEN Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα 2,2%
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