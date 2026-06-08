Τηλεθέαση (7/6): Οι νικητές της τηλεοπτικής βραδιάς

Aναλυτικά τα στοιχεία τηλεθέασης της 7ης Ιουνίου για την prime time ζώνη, τόσο στο γενικό σύνολο όσο και στο δυναμικό κοινό.
Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Your Face Sounds Familiar» με 24%, ενώ ακολούθησε ο ποδοσφαιρικός αγώνας «Ελλάδα – Ιταλία» με 20,1% και το «Akis’ Food Tour» με 14,7%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Your Face Sounds Familiar» με 25,4%, με τον ποδοσφαιρικό αγώνα «Ελλάδα – Ιταλία» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 18,1% και στην τρίτη το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 16,4%.
Γενικό Κοινό (%)
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|ANT1
|Your Face Sounds Familiar
|24%
|2
|ALPHA
|Ποδοσφαιρικός αγώνας: Ελλάδα – Ιταλία
|20,1%
|3
|ALPHA
|Akis’ Food Tour
|14,7%
|4
|ANT1
|Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος
|14%
|5
|ΕΡΤ1
|Το τελευταίο νησί
|4,6%
|6
|OPEN
|Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα
|4%
Δυναμικό Κοινό (%)
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|ANT1
|Your Face Sounds Familiar
|25,4%
|2
|ALPHA
|Ποδοσφαιρικός αγώνας: Ελλάδα – Ιταλία
|18,1%
|3
|ANT1
|Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος
|16,4%
|4
|ALPHA
|Akis’ Food Tour
|11,3%
|5
|ΕΡΤ1
|Το τελευταίο νησί
|3,7%
|6
|OPEN
|Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα
|2,2%