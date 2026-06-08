Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 24χρονος για απόπειρα δολοφονίας της αδελφής του – Χτύπησε και τον σκύλο της που την προστάτευσε

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Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο έλαβε χώρα το πρωί της Κυριακής (7/6) στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, όταν ένας 24χρονος επιχείρησε να σκοτώσει την 20χρονη αδελφή του.

Είχε προηγηθεί επεισόδιο μεταξύ των δύο αδελφιών για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο. Μάλιστα, ο 24χρονος δεν σταμάτησε εκεί, αλλά χτύπησε και τον σκύλο της γυναίκας, όταν εκείνος επενέβη για να την προστατεύσει.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 24χρονου, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και απόπειρα θανάτωσης ζώου συντροφιάς. Ο δράστης παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην αρμόδια ανακριτική Αρχή.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αμπελοκήπων – Μενεμένης.