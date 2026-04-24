Λατινοπούλου: Οι μετανάστες γκετοποιούν τα αστικά κέντρα – Τι είπε για τις κλειστές δομές σε Γυάρο και Μακρόνησο

Για τις μεταναστευτικές εισροές μίλησε το βράδυ της Πέμπτης στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, «Ενώπιος Ενωπίω», η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου. Η ίδια υποστήριξε ότι οι θέσεις του κόμματός της δεν είναι ακραίες και επέμεινε στην ανάγκη αυστηρότερης διαχείρισης του μεταναστευτικού.

«Εμείς δεν είχαμε ακραίες απόψεις έτσι κι αλλιώς», είπε αρχικά η κ. Λατινοπούλου.

Και συνέχισε: «Απαντάω σε όλα αυτά τα οποία θέλουν να μας επιβάλλουν. Θέλουν να μας επιβάλλουν ότι οικογένεια δεν είναι ο πατέρας και η μητέρα. Θέλουν να αλλάξουν την Ιστορία και να τη φτιάξουν όπως θέλουν αυτοί, για να τη μαθαίνουν τα παιδιά μας.

Θέλουν να αλλάξουν γενικά τα σύνορα, το πώς πρέπει να είναι μία χώρα, το ότι πρέπει να έχει ασφάλεια στα σύνορά της, την πολυπολιτισμικότητα που θέλουν να προβάλλουν. Οι απαντήσεις, λοιπόν, τα αυτονόητα που πρέπει να ακουστούν και η λογική πάνω απ’ όλα, η λογική απέναντι στην παράνοια, είναι υποχρέωση όλων μας να ακούγεται, διότι αλλιώς παρατάμε και αφήνουμε στο έλεος της Αριστεράς, της ισλαμόφιλης Αριστεράς, μιας Αριστεράς η οποία δεν έχει ούτε πατρίδα, ούτε θρησκεία, ούτε οικογένεια και πολλές φορές τα μισεί και όλα αυτά αποδεδειγμένα. Δεν θέλουμε να αφήσουμε τα παιδιά μας και τις επόμενες γενιές να γίνουν έρμαια μιας Αριστεράς.

Όταν προσπαθείς να επιβάλεις, κυρίως στα παιδιά και στις νέες γενιές, μία κατάσταση με την οποία κανείς μας δεν συμφωνεί, τότε σίγουρα αυτό θα φέρει τον θάνατο του έθνους μας και της χώρας μας. Δεν είναι ακραίο το να θέλεις η χώρα σου να έχει σύνορα».

Στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε στην πρόταση για δημιουργία κέντρων μεταναστών στη Γυάρο και στη Μακρόνησο. Στην ερώτηση αν μια τέτοια θέση είναι προκλητική και έντονη, η κ. Λατινοπούλου απάντησε ότι θεωρεί αναγκαία τη λειτουργία κλειστών κέντρων μακριά από κατοικημένες περιοχές.

«Αυτό το συνδέουν αυτοί που θέλουν να το συνδέσουν. Είναι ανάγκη να γίνει, διότι αυτή τη στιγμή το να υπάρχουν κοντά σε κατοικημένες περιοχές κέντρα τα οποία είναι ανοιχτά, γιατί κλειστά κέντρα δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, μπαινοβγαίνουν και τους αφήνουν ελεύθερους για να πηγαίνουν και να γκετοποιούν τα μεγάλα αστικά κέντρα, είναι κίνδυνος και για τις γειτονιές και για τις περιοχές οι οποίες είναι κατοικημένες. Άρα, λοιπόν, ναι, θέλουμε κλειστά κέντρα σε ακατοίκητα νησιά και από κει να βγαίνουν μόνο για την απέλασή τους, για να επιστραφούν σε τρίτες χώρες ή στη χώρα προέλευσής τους.

Και είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ λογικό σε μία χώρα που πλέον βλέπετε τι γίνεται με τα εγκλήματα, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, με τους βιασμούς, με τις παρενοχλήσεις σε κοπέλες, σε νέες γυναίκες, σε παιδιά. Αυτή η κατάσταση δεν πρέπει κάποια στιγμή, λοιπόν, να τελειώσει; Να γίνει μία “σκούπα”, να τους μαζέψουμε, να συλληφθούν όλοι αυτοί, να γίνει επανεξέταση των αιτήσεων ασύλου που έχουν γίνει δεκτές κακώς, κατά τη γνώμη μου, και να μεταφερθούν όλοι στα κλειστά κέντρα και από κει να απελαθούν. Μόνο έτσι θα καθαρίσει η κατάσταση», είπε η κ. Λατινοπούλου.