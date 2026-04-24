Ντόναλντ Τραμπ: Φανταστική η Ελλάδα, μας έχει βοηθήσει σε πολλά – Τρομερός τύπος ο Μητσοτάκης

Με θετικά λόγια για την Ελλάδα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, με αφορμή τη συνέντευξη του Έλληνα πρωθυπουργού στο Breitbart. Ο Αμερικανός πρόεδρος στάθηκε στη συμβολή της χώρας προς τις ΗΠΑ και εξέφρασε δημόσια την εκτίμησή του προς τον πρωθυπουργό.

Μεταξύ άλλων, ο Τραμπ είπε ότι «η Ελλάδα είναι φανταστική» και ότι «μάς έχει βοηθήσει πολύ σε πολλούς τομείς, γιατί κατανοεί τη σημασία». Για τον πρωθυπουργό, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι είναι «τρομερός τύπος» (terrific guy).

Στη συνέχεια, οι δηλώσεις του Τραμπ επεκτάθηκαν στο θέμα του Ιράν. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι η Τεχεράνη ενδέχεται να γέμισε «λιγάκι» το οπλοστάσιό της κατά τη διάρκεια των δύο εβδομάδων της εκεχειρίας, ωστόσο υποστήριξε πως οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις μπορούν να το εξουδετερώσουν μέσα σε μία ημέρα.

Trump: Maybe they loaded up a little bit during the two-week hiatus, but we will knock that out in about one day if they did. pic.twitter.com/eAAiAvPhtS — Clash Report (@clashreport) April 23, 2026

Ο Τραμπ ερωτήθηκε και για το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών κατά του Ιράν, αλλά απέρριψε αυτό το σενάριο. Μάλιστα, απάντησε χαρακτηριστικά ότι «αυτή είναι μια ηλίθια ερώτηση».

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι δεν βρίσκεται υπό πίεση για να τερματίσει τον πόλεμο. Όπως είπε, στόχος του παραμένει η επίτευξη της καλύτερης δυνατής συμφωνίας με το Ιράν.

Reporter: Would you use a nuclear weapon against Iran? Trump: No. What a stupid question—why would I need it? pic.twitter.com/Zo6kX4ZPrF — Clash Report (@clashreport) April 23, 2026

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ ελέγχουν πλήρως τα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν ήθελε να επιτρέψει στο Ιράν να αποκομίσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από εξαγωγές πετρελαίου κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας.

Τέλος, υπεραμύνθηκε της απόφασής του να παρατείνει την κατάπαυση του πυρός. Όπως ανέφερε, ήθελε να δώσει χρόνο στην Τεχεράνη να διαχειριστεί την αναταραχή στα κέντρα εξουσίας, υποδηλώνοντας ότι το ιρανικό καθεστώς έχει κλονιστεί και ότι στο εσωτερικό του καταγράφεται διάσταση απόψεων.