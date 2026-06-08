ΕΕ: Νέο πακέτο κυρώσεων κατά του Ιράν ανακοίνωσε η Κάγια Κάλας – Έκκληση για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

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Σε μια αποφασιστική κίνηση για την προστασία των διεθνών θαλάσσιων οδών προχώρησε η Ευρωπαϊκή Ένωση, εγκρίνοντας νέες κυρώσεις κατά ιρανικών προσώπων και οντοτήτων.

Η απόφαση αυτή έρχεται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία, καθώς τα αντίποινα μεταξύ Ιράν και Ισραήλ δοκιμάζουν την ήδη εύθραυστη εκεχειρία.

H Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλας, απεύθυνε δραματική έκκληση για αυτοσυγκράτηση και άμεση επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Πρώτη φορά κυρώσεις για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας

Τα νέα περιοριστικά μέτρα στοχεύουν άμεσα παράγοντες που κατηγορούνται για την υπονόμευση της διεθνούς ναυσιπλοΐας και της ασφάλειας στη θάλασσα.

Η Κάγια Κάλας υπογράμμισε τη σημασία αυτής της πολιτικής απόφασης, δηλώνοντας χαρακτηριστικά τη Δευτέρα: «Θα είναι η πρώτη φορά που θα επιβληθούν κυρώσεις στο Ιράν για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας».

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας πρόσθεσε ότι οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ πρόκειται να συζητήσουν τη λήψη επιπλέον πιθανών μέτρων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ναυτικής αποστολής «Aspides», η οποία δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή για την προστασία των εμπορικών πλοίων.

Υπενθυμίζεται πως την Τετάρτη, απόρρητο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (EEAS), που περιήλθε στην κατοχή του Reuters, προτείνει την ανάληψη «πρωταγωνιστικού ρόλου» από την επιχείρηση «Aspides» στην αποναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ, σε συνεργασία με τον «Συνασπισμό των Προθύμων».

Το δημοσίευμα αυτό του Reuters επιβεβαιώνει τις δηλώσεις της γενικής διευθύντριας για την περιοχή ΜΕΝΑ (Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική) της EEAS, Ελέν Λε Γκαλ, στο enikos.gr, όπου είχε τονίσει πως «η ελευθερία της ναυσιπλοΐας δεν είναι διαπραγματεύσιμη» και ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν ξανά «όταν θα πληρούνται οι κατάλληλες συνθήκες».

Έκκληση για αποκλιμάκωση

Η έγκριση των κυρώσεων συμπίπτει με τη νέα έξαρση της βίας στη Μέση Ανατολή, η οποία απειλεί να τινάξει στον αέρα κάθε ελπίδα για μια μόνιμη συμφωνία τερματισμού του πολέμου.

Η Κάλας κάλεσε όλες τις πλευρές να επιδείξουν ψυχραιμία.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας είδαμε ξανά κλιμάκωση. Πιστεύω ότι η περιοχή δεν χρειάζεται κλιμάκωση, αλλά αντιθέτως οι πλευρές πρέπει να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να συμφωνήσουν», σημείωσε.