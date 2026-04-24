Πηνελόπη Πλάκα: «Το να είσαι γυναίκα είναι δύσκολο πράγμα ακόμα και σήμερα»

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Φωτογραφία: Instagram/pinelopiplaka

Η Πηνελόπη Πλάκα παραχώρησε συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στο νέο τεύχος του περιοδικού ΟΚ! και στη δημοσιογράφο Σόνια Μαγγίνα, με αφορμή τη συμμετοχή της στη σειρά «Μια νύχτα μόνο» του MEGA. Η ηθοποιός μίλησε για τις επαγγελματικές της θυσίες, αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ως γυναίκα στον καλλιτεχνικό χώρο.

Απαντώντας στο αν έχει αναγκαστεί να κάνει κάποια σκληρή επιλογή, υποχώρηση ή θυσία, η Πηνελόπη Πλάκα ανέφερε: «Βέβαια! Αν βλέπεις αυτή τη δουλειά για όλη σου τη ζωή, έχεις στόχους και όνειρα, προφανώς και θα βρεθείς μπροστά σε διλήμματα, όχι πάντα εύκολες επιλογές ή θυσίες. Λόγου χάρη, έμεινα εκτός για δύο τηλεοπτικές σεζόν επειδή ήθελα να βρεθώ σε κάτι συγκεκριμένο. Είχα το θέατρο, έκανα και την εκπομπή “Χωρίς πυξίδα”, αλλά τηλεοπτικά μού κόστισε που είπα όχι σε διάφορες προτάσεις».

Στη συνέχεια, η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν αμφισβήτησε ποτέ την απόφασή της. Όπως είπε: «Φυσικά, δεν με πτόησε, γιατί είχα τον λόγο μου και τον στόχο μου. Δεν μετανιώνω, ίσα-ίσα αποδείχθηκε ότι έκανα τη σωστή επιλογή».

Η ηθοποιός στάθηκε και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι γυναίκες στον χώρο της υποκριτικής, επισημαίνοντας ότι η εξωτερική εμφάνιση εξακολουθεί να παίζει καθοριστικό ρόλο στην κρίση που δέχονται. Σε σχετική ερώτηση, απάντησε: «Φυσικά και το έχω αντιμετωπίσει! Το να είσαι γυναίκα είναι δύσκολο πράγμα ακόμα και σήμερα, όχι μόνο στη δουλειά μας, γενικά στην κοινωνία. Μια γυναίκα θα τη χαρακτηρίσουν από την εμφάνιση και τις προσωπικές επιλογές της και μπορεί να συνδέσουν τα παραπάνω με την επαγγελματική της πορεία. Στους άνδρες αυτό δεν συμβαίνει».

Ολοκληρώνοντας, η Πηνελόπη Πλάκα αναφέρθηκε και στις ανισότητες που εξακολουθούν να υπάρχουν σε επίπεδο απολαβών και θέσεων ευθύνης. Όπως τόνισε: «Επίσης, στον χώρο μας, η γυναίκα είναι πιο “ριγμένη” και σε επίπεδο απολαβών, ενώ σπάνια θα τη δούμε σε ρόλο θιασάρχη. Ως κοινωνία θέλουμε πολλή δουλειά ακόμη για να κατακτήσουμε την ισότητα που όλες επιδιώκουμε».

Δεν είναι μόνο για τη χωριάτικη: Η άγνωστη δράση της ρίγανης στην αρτηριακή πίεση

Παχυσαρκία: Ποιοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν δωρεάν φάρμακα για την απώλεια βάρους

Φιλοδωρήματα: Πώς φορολογούνται, τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες – Αναλυτικά παραδείγματα

Δημόσιο: Τα SOS για 50.000 νέους συνταξιούχους – Τι ισχύει για τα πλασματικά έτη

Έστειλαν δύο αράχνες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό – Οι επιστήμονες έμειναν άφωνοι όταν είδαν τι συνέβη στη συνέχεια.

Εργαζόμενοι σε απόγνωση – Οι εργοδότες τούς αναγκάζουν να εκπαιδεύσουν τους AI αντικαταστάτες τους
περισσότερα
06:08 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Γιώργος Χρανιώτης: «Η πατρότητα είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου»

Με αφορμή τη συμμετοχή του σε θεατρική παράσταση τη φετινή σεζόν, ο Γιώργος Χρανιώτης παραχώρη...
01:20 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Χριστίνα Μπόμπα: «Σήμερα είχα μια δύσκολη και απαιτητική μέρα…» – Το μήνυμα στο Instagram και η οικογενειακή φωτογραφία

Η Χριστίνα Μπόμπα είναι μία από τις πιο επιτυχημένες Ελληνίδες στον κόσμο των μέσων κοινωνικής...
22:40 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Νίκος Αποστολόπουλος: «Πρέπει να κάνω μία εγχείρηση – Τους είπα ότι δεν δέχομαι το τιτάνιο και θέλω να μου βάλουν πλάκες χρυσού»

Στο πρόβλημα που περνάει με την υγεία του αναφέρθηκε ο Νίκος Αποστολόπουλος, σε συνέντευξη που...
22:21 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Συγκινεί η Λένα Μαντά: «Πάντως το σπίτι χωρίς Γιώργο δεν έμεινε…»

Μία νέα και άκρως συγκινητική ανάρτηση πραγματοποίησε η Λένα Μαντά, την Πέμπτη 23 Απριλίου, στ...
MUST READ

LIVE: 55η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σάλος με AI βίντεο στο TikTok – Εμφανίζει τον Βελόπουλο να πετά νερό σε δημοσιογράφους του OPEN και να «αποβάλλεται»