Πηνελόπη Πλάκα: «Το να είσαι γυναίκα είναι δύσκολο πράγμα ακόμα και σήμερα»

Η Πηνελόπη Πλάκα παραχώρησε συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στο νέο τεύχος του περιοδικού ΟΚ! και στη δημοσιογράφο Σόνια Μαγγίνα, με αφορμή τη συμμετοχή της στη σειρά «Μια νύχτα μόνο» του MEGA. Η ηθοποιός μίλησε για τις επαγγελματικές της θυσίες, αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ως γυναίκα στον καλλιτεχνικό χώρο.

Απαντώντας στο αν έχει αναγκαστεί να κάνει κάποια σκληρή επιλογή, υποχώρηση ή θυσία, η Πηνελόπη Πλάκα ανέφερε: «Βέβαια! Αν βλέπεις αυτή τη δουλειά για όλη σου τη ζωή, έχεις στόχους και όνειρα, προφανώς και θα βρεθείς μπροστά σε διλήμματα, όχι πάντα εύκολες επιλογές ή θυσίες. Λόγου χάρη, έμεινα εκτός για δύο τηλεοπτικές σεζόν επειδή ήθελα να βρεθώ σε κάτι συγκεκριμένο. Είχα το θέατρο, έκανα και την εκπομπή “Χωρίς πυξίδα”, αλλά τηλεοπτικά μού κόστισε που είπα όχι σε διάφορες προτάσεις».

Στη συνέχεια, η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν αμφισβήτησε ποτέ την απόφασή της. Όπως είπε: «Φυσικά, δεν με πτόησε, γιατί είχα τον λόγο μου και τον στόχο μου. Δεν μετανιώνω, ίσα-ίσα αποδείχθηκε ότι έκανα τη σωστή επιλογή».

Η ηθοποιός στάθηκε και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι γυναίκες στον χώρο της υποκριτικής, επισημαίνοντας ότι η εξωτερική εμφάνιση εξακολουθεί να παίζει καθοριστικό ρόλο στην κρίση που δέχονται. Σε σχετική ερώτηση, απάντησε: «Φυσικά και το έχω αντιμετωπίσει! Το να είσαι γυναίκα είναι δύσκολο πράγμα ακόμα και σήμερα, όχι μόνο στη δουλειά μας, γενικά στην κοινωνία. Μια γυναίκα θα τη χαρακτηρίσουν από την εμφάνιση και τις προσωπικές επιλογές της και μπορεί να συνδέσουν τα παραπάνω με την επαγγελματική της πορεία. Στους άνδρες αυτό δεν συμβαίνει».

Ολοκληρώνοντας, η Πηνελόπη Πλάκα αναφέρθηκε και στις ανισότητες που εξακολουθούν να υπάρχουν σε επίπεδο απολαβών και θέσεων ευθύνης. Όπως τόνισε: «Επίσης, στον χώρο μας, η γυναίκα είναι πιο “ριγμένη” και σε επίπεδο απολαβών, ενώ σπάνια θα τη δούμε σε ρόλο θιασάρχη. Ως κοινωνία θέλουμε πολλή δουλειά ακόμη για να κατακτήσουμε την ισότητα που όλες επιδιώκουμε».