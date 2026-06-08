Νικολέττα Ράλλη για την απώλεια του πατέρα της: «Πιστεύω ότι ήθελε να “φύγει”…»

Τον περασμένο Φεβρουάριο η Νικολέττα Ράλλη ήρθε αντιμέτωπη με τον θάνατο του πατέρα της. Την δυσάρεστη είδηση είχε γνωστοποιήσει με μία βαθιά συγκινητική ανάρτηση που είχε πραγματοποιήσει, στο προφίλ της στο Instagram. Το πρωί της Δευτέρας 8 Ιουνίου, ήταν καλεσμένη στο «Buongiorno». Μιλώντας για την απώλεια του πολυαγαπημένου της γονέα, δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, η Νικολέττα Ράλλη εξομολογήθηκε πως: «”Έχασα” τον μπαμπά μου τον Φεβρουάριο, αυτό μόνο με στεναχωρεί λίγο, αλλά εντάξει, και αυτό ήταν μέσα στο πρόγραμμα ας πούμε. Ναι, το περιμέναμε, το ήθελε. Δεν ήθελε ο μπαμπάς μου να είναι μαζί μας. Εννοώ ότι δεν ήθελε να είναι σε αυτή τη γη, δεν ήθελε να ζήσει. Γιατί τον είχαν εγκαταλείψει τα πόδια του τα τελευταία τρία χρόνια, και επειδή δεν ήταν αυτό που ήξερε και το καταλάβαινε…».

«Εκεί σου γεννιούνται και άλλα ερωτήματα, τελικά τι είναι καλύτερο; Να αντιλαμβάνεσαι την κατάστασή σου ή να μην την αντιλαμβάνεσαι; Και έχει σημασία τι είναι καλύτερο για τον ίδιο τον άνθρωπο ή τι είναι καλύτερο για τους οικείους του; Αν το δούμε ξεχωριστά, τελικά δεν ξέρω αν υπάρχει απάντηση, και σίγουρα δεν μπορώ να τη δώσω», συνέχισε.

«Άρχισαν να τον εγκαταλείπουν τα πόδια του»

Επιπλέον, ανέφερε ότι: «Το πιστεύω ότι ήθελε να “φύγει”, εννοείται. Το πιστεύω και πιστεύω ότι μπορεί πολλοί άνθρωποι αυτή τη στιγμή να καταλαβαίνουν ακριβώς τι εννοώ. Μας το έλεγε ο μπαμπάς μου. Όποτε έβλεπε κάποιον άνθρωπο ας πούμε σε αναπηρικό καροτσάκι ή σε “Πι”, έλεγε “πω πω Θεέ μου, άμα καταντήσω ποτέ έτσι…”. Άσχημο, πολύ άσχημο αυτό που έλεγε και του έλεγα να μην το λέει αυτό το πράγμα. Ήταν και λίγο απόλυτος ο μπαμπάς μου».

«Αυτό το έλεγε γιατί έτσι ακριβώς κάπως παραιτήθηκαν και οι γονείς του. Άρα ήταν ένα κακό παράδειγμα οι γονείς του, το ότι όταν τους συνέβη αυτό παραιτήθηκαν. Συνέβη το ίδιο και στους γονείς του μπαμπά μου. Δεν υπάρχει ασθένεια, δεν έχω καταλάβει, δεν μάθαμε ποτέ.

Στην ουσία, άρχισαν να τον εγκαταλείπουν τα πόδια του. Λόγω ηλικίας; Λόγω κληρονομικότητας; Δεν βρήκαμε κάτι όμως, γιατί κάναμε τα πάντα. Μετά είναι και το πόσο συνεργάσιμος είσαι. Γιατί μπορεί ένας άλλος άνθρωπος στη θέση του μπαμπά μου, να το προσπαθούσε, να συνεργαζόταν, και να υπήρχε άλλη εξέλιξη. Ο μπαμπάς μου δεν ήθελε», πρόσθεσε η Νικολέττα Ράλλη.