Νικολέττα Ράλλη: «Νιώθω εντελώς χαμένη, αποσυντονισμένη…» – Η δυσάρεστη εμπειρία

Η Νικολέττα Ράλλη μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram μια δυσάρεστη εμπειρία όταν το κινητό της έπεσε στο νερό με αποτέλεσμα να χάσει μεγάλο μέρος του αρχείου της και να χρειαστεί να αγοράσει καινούργιο.

Στην ανάρτησή της γράφει: «Σε άλλα νέα, το κινητό μου έκανε ελαφρώς μπλουμ και μετά από αυτό δεν λειτουργεί. Ακούγεται μόνο ο ήχος και η οθόνη είναι μαύρη, στο iCloud λείπουν πάρα πολλές φωτογραφίες μου από την κατά τ’ άλλα τέλεια χθεσινή μέρα και είμαι σε φάση που ενώ εδώ και τρεις ώρες συγχρονίζω το καινούργιο μου κινητό, νιώθω εντελώς χαμένη, αποσυντονισμένη αλλά και μια ελαφριά θλίψη…».

Η παρουσιάστρια συνεχίζει τον προβληματισμό της για την τεχνολογία: «Τελικά μήπως δεν ελέγχουμε εμείς την τεχνολογία, αλλά εκείνη εμάς, αφού έχουμε γίνει πλήρως εξαρτημένοι από αυτή; Και δεν αναφέρομαι μόνο στα σόσιαλ, τα οποία τα έχω τελευταία στη λίστα, “χρόνος παραμονής”, αλλά γενικότερα στη χρήση των smart phones».

