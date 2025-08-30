Δέσποινα Βανδή: Το φιλί του Βασίλη Μπισμπίκη την ώρα της συναυλίας – ΒΙΝΤΕΟ

Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης έδειξαν ξανά τον έρωτά τους μπροστά στο κοινό και φυσικά έγιναν για ακόμη μια φορά viral στο TikTok.

Η τραγουδίστρια έδωσε συναυλία στον Πειραιά και ανάμεσα στο κοινό ήταν και ο ηθοποιός, με τον οποίο είναι ζευγάρι περίπου τέσσερα χρόνια.

Κατά τη διάρκεια του τραγουδιού, «Ένα τσιγάρο διαδρομή», ο Βασίλης πλησίασε τη Δέσποινα, την πήρε από τη μέση και οι δυο τους αντάλλαξαν ένα τρυφερό φιλί που καταχειροκροτήθηκε.

Οι ματιές τους ήταν γεμάτες τρυφερότητα, δείχνοντας ότι η σχέση τους παραμένει δυνατή και ζεστή.