Δέσποινα Βανδή: Το φιλί του Βασίλη Μπισμπίκη την ώρα της συναυλίας – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

lifestyle

Βασίλης Μπισμπίκης Δέσποινα Βανδή
Φωτογραφία: Instagram/desp1navandi

Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης έδειξαν ξανά τον έρωτά τους μπροστά στο κοινό και φυσικά έγιναν για ακόμη μια φορά viral στο TikTok.

Δέσποινα Βανδή: Στέλνει τις ευχές της για τον Δεκαπενταύγουστο φορώντας το μαύρο μπικίνι της – Βίντεο

Η τραγουδίστρια έδωσε συναυλία στον Πειραιά και ανάμεσα στο κοινό ήταν και ο ηθοποιός, με τον οποίο είναι ζευγάρι περίπου τέσσερα χρόνια.

Κατά τη διάρκεια του τραγουδιού, «Ένα τσιγάρο διαδρομή», ο Βασίλης πλησίασε τη Δέσποινα, την πήρε από τη μέση και οι δυο τους αντάλλαξαν ένα τρυφερό φιλί που καταχειροκροτήθηκε.

Οι ματιές τους ήταν γεμάτες τρυφερότητα, δείχνοντας ότι η σχέση τους παραμένει δυνατή και ζεστή.

 

