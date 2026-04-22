Νότινγκ Χιλ: Έβαψαν τα σπίτια τους μαύρα για να διώξουν τους τουρίστες, αλλά πέτυχαν το αντίθετο – Σε απόγνωση οι κάτοικοι

Ένα απρόσμενο πρόβλημα αντιμετωπίζουν κάτοικοι στο φημισμένο Νότινγκ Χιλ του Λονδίνου, οι οποίοι αποφάσισαν να βάψουν τα σπίτια τους μαύρα για να αποθαρρύνουν τους τουρίστες και τους influencer που κατακλύζουν την περιοχή για selfies.

Αντί όμως να μειωθεί η επισκεψιμότητα, η ιδιότυπη αυτή επιλογή φαίνεται να είχε το αντίθετο αποτέλεσμα.

Η αντίθεση των χρωμάτων

Οι κάτοικοι της Lancaster Road, σε μικρή απόσταση από την πολυσύχναστη Portobello Road Market, έβαψαν πέρυσι τρία σπίτια με μαύρη μπογιά, σε έντονη αντίθεση με τα πολύχρωμα κτίρια της γειτονιάς.

Ωστόσο, τα σπίτια εξακολουθούν να προσελκύουν πλήθη, με πολλούς επισκέπτες να θεωρούν μάλιστα ότι το νέο χρώμα τα κάνει ακόμη πιο ελκυστικά.

Οι εντυπώσεις των επισκεπτών

Η 23χρονη Γαλλίδα τουρίστρια Ινές Μπουρντέ δήλωσε: «Το χρώμα είναι μαύρο, αλλά είναι πολύ ελκυστικό για το μάτι. Νομίζω ότι είναι διαφορετικό από τα άλλα σπίτια. Είναι μια “δήλωση” δίπλα στα άλλα χρώματα. Είναι πιο κομψό».

Η ίδια, μαζί με τη μητέρα της Μπερτρίς Μαρεϊό, επισκέφθηκε συνειδητά τον δρόμο αφού τον είδε στο διαδίκτυο.

Ανάλογη ήταν η στάση και των Ισπανών Εντελβάις και Χοσέ Ροντρίγκεζ, που φωτογραφήθηκαν μπροστά από τα σπίτια. Η Εντελβάις σχολίασε: «Νομίζω ότι είναι καλή ιδέα, αλλά τα άλλα σπίτια είναι λευκά, όλα στο Λονδίνο είναι λευκά. Είναι μια αντίθεση».

«Νομίζω ότι οι άνθρωποι που ζουν εδώ είναι λυπημένοι, γιατί υπάρχει πολύς κόσμος στον δρόμο. Αν ζούσα εδώ, θα είχα την ίδια άποψη», πρόσθεσε.

Ο Λεονάρντο Λεπρί από την Ιταλία, που επισκέφθηκε την περιοχή με τη σύντροφό του Λάουρα και την τετράχρονη κόρη τους, δήλωσε: «Είναι λίγο λυπηρό – είναι ένα χρώμα λιτότητας».

Σε απόγνωση οι ντόπιοι

Την ίδια ώρα, κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για επιδείνωση της κατάστασης.

Ένας εξ αυτών, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, ανέφερε ότι η επισκεψιμότητα αυξήθηκε ακόμη περισσότερο όταν δημιουργήθηκε στο Google Maps καταχώριση με την ονομασία «Notting Hill House of Colors».

«Μας αφήνουν πολλά σκουπίδια στο κατώφλι – υπάρχουν άνθρωποι που φωνάζουν και ουρλιάζουν, αν τους ζητήσεις να κάνουν ησυχία σου απαντούν», περιέγραψε.

«Δεν θέλουν να μετακινηθούν για να μπεις στο σπίτι σου, είναι πραγματικά αρκετά αγενείς – μου ζητούν να περιμένω μέχρι να βγάλουν τη φωτογραφία τους», τόνισε.

«Αυτό επηρεάζει τη ζωή των γειτόνων, όλοι αποδεχόμαστε ότι ζούμε στο Λονδίνο και είναι μια πολύ πολυσύχναστη πόλη, αλλά φτάνει σε ένα σημείο που δεν υπάρχει σεβασμός – εμείς πραγματικά ζούμε εδώ», σχολίασε.

«Μετανιώνουμε που μετακομίσαμε σε αυτόν τον δρόμο από εκεί που μέναμε πριν, δεν ήταν έτσι όταν αγοράσαμε το σπίτι».

Η μεταμόρφωση της γειτονιάς και ο «εξευγενισμός»

Η περιοχή του Νότινγκ Χιλ έχει αλλάξει δραματικά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, από μια μποέμ και υποβαθμισμένη γειτονιά, σε έναν από τους πιο ακριβούς και «trendy» προορισμούς του Λονδίνου.

«Αυτή ήταν μια “απαγορευμένη” περιοχή τη δεκαετία του ’90 – υπήρχαν πόρνες, νταβατζήδες και ναρκωτικά. Αυτά τα ακίνητα ήταν δύσκολο να νοικιαστούν», σημείωσε ένας κάτοικος της περιοχής.

«Μετά ήρθε ο εξευγενισμός (gentrification). Τα τελευταία δύο με τρία χρόνια υπάρχουν πολλοί τουρίστες».

Μέτρα προστασίας της ιδιωτικότητας

Οι ιδιοκτήτες των μαύρων σπιτιών, που επίσης δεν θέλησαν να κατονομαστούν, είχαν παραδεχτεί ότι στόχος τους ήταν να αποθαρρύνουν τους influencers, οι οποίοι αντιμετώπιζαν τον δρόμο ως προσωπικό στούντιο φωτογραφίσεων.

Μάλιστα, κυκλοφόρησε επιστολή προς τους κατοίκους που τους καλούσε να «εξετάσουν» το ενδεχόμενο να βάψουν και αυτοί τα σπίτια τους, σημειώνοντας: «Αν περισσότεροι από εμάς σκεφτούμε συλλογικά να κάνουμε το ίδιο, ίσως μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε λίγη ηρεμία και ιδιωτικότητα στην κοινότητά μας».

Κάποιοι έχουν φτάσει ακόμη και στο σημείο να τοποθετούν πινακίδες «quiet zone» (ζώνη ησυχίας) και σχοινιά μπροστά από τις εισόδους τους, σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν τους επίδοξους αστέρες των social media.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Τζορτζ Χένκεν, κάτοικος της περιοχής εδώ και 29 χρόνια, η προσοχή δύσκολα αποφεύγεται: «Το θέμα είναι, και κάτι που όσοι έβαψαν τα σπίτια τους μαύρα θα ανακαλύψουν σύντομα, ότι ακόμη κι αν ο κόσμος δεν χρησιμοποιεί το σπίτι τους ως φόντο για φωτογραφίες, θα συνεχίσει να είναι εδώ».

Με πληροφορίες από: Daily Mail