Επιθέσεις του Ιράν στο Ορμούζ: Τα δορυφορικά δεδομένα των 3 πλοίων και οι απότομες αλλαγές πορείας

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Η ανάλυση των δεδομένων παρακολούθησης πλοίων από το BBC Verify προσδιορίζει τις πιθανές και κατά προσέγγιση τοποθεσίες των τριών εμπορικών πλοίων την ώρα που δέχθηκαν επίθεση από το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ σήμερα Τετάρτη.

Οι θέσεις των πλοίων πριν της επιθέσεις

Σύμφωνα με τις θέσεις που εξέπεμπαν στο MarineTraffic τα πλοία «Euphoria», «MSC Francesca» και «Epaminondas», και τα τρία άλλαξαν απότομα πορεία τη στιγμή που φέρονται να δέχθηκαν την επίθεση.

Τα δεδομένα αυτά ταυτίζονται με τις τοποθεσίες που έδωσε το Κέντρο Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) για δύο περιστατικά (MSC Francesca και Epaminondas).

Η αλλαγή κατεύθυνσης του «MSC Francesca» συμπίπτει χρονικά με την ώρα της επίθεσης που ανέφερε στο BBC η εταιρεία ναυτιλιακών πληροφοριών Vanguard.

Πηγή: BBC

Ωστόσο, η ανάλυση επισημαίνει ότι η παρακολούθηση δεδομένων τοποθεσίας  που εκπέμπουν τα πλοία (AIS) έχει περιορισμούς, καθώς τα πλοία μπορούν να απενεργοποιήσουν τους πομπούς τους ή να επιχειρήσουν να αποκρύψουν τη θέση τους εκπέμποντας ψευδές σήμα, πρακτική γνωστή ως «spoofing».

Η τωρινή θέση των «MSC Francesca» και «Epaminondas»

MSC Francesca, Πηγή: marinetraffic
Epaminondas, Πηγή: marinetraffic

Οι αναφορές των ιρανικών ΜΜΕ

Όπως μετέδωσαν τα ιρανικά ΜΜΕ, οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) στόχευσαν τα «MSC Francesca» και «Epaminondas», διότι επιχείρησαν να διέλθουν από τα Στενά, παραβιάζοντας τους κανόνες της Τεχεράνης.

Αναφορικά με την τύχη των πληρωμάτων και των φορτίων, το Ιράν υποστηρίζει ότι έχει προχωρήσει στην κατάσχεση των «MSC Francesca» (σημαία Παναμά) και «Epaminondas» (σημαία Λιβερίας).

MSC Francesca, Πηγή: marinevesseltraffic
MSC Francesca, Πηγή: marinevesseltraffic
Epaminondas, Πηγή: marinevesseltraffic
Epaminondas, Πηγή: marinevesseltraffic

Η θέση της Αθήνας

Για το ελληνικών συμφερόντων πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων «Epaminondas» που χτυπήθηκε από τους IRGC, μίλησε στην εκπομπή «Connect the World» του CNN ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι σημειώθηκε επίθεση εναντίον του ελληνικού φορτηγού πλοίου, αλλά δεν μπορώ να επιβεβαιώσω ότι αυτό έχει κατασχεθεί από τους Ιρανούς», είπε.

Περιέγραψε την κατάσταση ως «αρκετά ανησυχητική» και προέτρεψε όλα τα πλοία ελληνικής ιδιοκτησίας να αποφύγουν τη διέλευση από τη σημαντική αυτή θαλάσσια οδό.

«Ήταν ένα πλοίο με σημαία της Λιβερίας και ελληνικής ιδιοκτησίας, το οποίο προσπαθούσε να βγει από τα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε ακόμη ο Γεραπετρίτης και πρόσθεσε: «Έχουμε στείλει γενική ειδοποίηση σε όλα τα πλοία ελληνικής ιδιοκτησίας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά, να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν τη διέλευση από το στενό».

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ξεκαθάρισε ότι το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων «Epaminondas» δεν έχει τεθεί υπό κράτηση, όπως είχαν ανακοινώσει οι Φρουροί.

Τάνκερ «Euphoria»

Το πλοίο «Euphoria», με σημαία Παναμά και ιδιοκτησίας εταιρείας με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δέχθηκε πυρά, ενώ είχε ως προορισμό την Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας.

Το πρακτορείο Fars μετέδωσε ότι το «ελληνικό πλοίο» βρίσκεται πλέον «εγκλωβισμένο στα ανοικτά των ακτών του Ιράν».


Ωστόσο, σύμφωνα με την πλατφόρμα παρακολούθησης ναυτιλιακής κίνησης, Marine Vessel Traffic, πλοιοκτήτρια εταιρεία του «Euphoria» είναι η Unicorn Marine Ltd. με την εμπορική του διέθυνση να ανήκει στην Tehama Shipping Services Co LLC. – καμία εκ των δύο δεν φαίνεται να είναι ελληνική.

Επιπλέον, σύμφωνα με τη live μετάδοση της αντίστοιχης πλατφόρμας Marine Traffic, το «Euphoria» έχει πλησιάσει τις ακτές των ΗΑΕ.

Euphoria, Πηγή: marinetraffic

