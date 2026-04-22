Γεραπετρίτης στο CNN: «Το πλοίο Epaminondas δέχθηκε επίθεση, αλλά δεν έχει κατασχεθεί»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Πολιτική

Γιώργος Γεραπετρίτης

Για το ελληνικών συμφερόντων πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων «Epaminondas» που χτυπήθηκε από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν κοντά στα Στενά του Ορμούζ, μίλησε στο CNN ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Μιλώντας στην εκπομπή «Connect the World», ο Γιώργος Γεραπετρίτης ανέφερε ότι: «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι σημειώθηκε επίθεση εναντίον του ελληνικού φορτηγού πλοίου, αλλά δεν μπορώ να επιβεβαιώσω ότι αυτό έχει κατασχεθεί από τους Ιρανούς».

Περιέγραψε την κατάσταση ως «αρκετά ανησυχητική» και προέτρεψε όλα τα πλοία ελληνικής ιδιοκτησίας να αποφύγουν τη διέλευση από τη σημαντική αυτή θαλάσσια οδό.

«Ήταν ένα πλοίο με σημαία της Λιβερίας και ελληνικής ιδιοκτησίας, το οποίο προσπαθούσε να βγει από τα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε ακόμη ο Γεραπετρίτης και πρόσθεσε: «Έχουμε στείλει γενική ειδοποίηση σε όλα τα πλοία ελληνικής ιδιοκτησίας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά, να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν τη διέλευση από το στενό».

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ξεκαθάρισε ότι το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων «Epaminondas»  δεν έχει τεθεί υπό κράτηση, όπως είχαν ανακοινώσει οι Φρουροί της Επανάστασης. Το «Epaminondas, όπως και το επίσης ελληνόκτητο «Euphoria» δέχθηκαν τα πυρά του Ιράν ενώ διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ.

 

