Τραμπ: «Πιθανός» ένας δεύτερος γύρος συνομιλιών με το Ιράν ακόμη και την Παρασκευή – «Θετικό κλίμα» βλέπει το Πακιστάν

Θετικές εξελίξεις αναφορικά με έναν δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν ενδέχεται να υπάρξουν ακόμη και την Παρασκευή, σύμφωνα με όσα δήλωσαν στην εφημερίδα New York Post την Τετάρτη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και πηγές από το Πακιστάν.

Πηγές από το Ισλαμαμπάντ εξήραν τις θετικές προσπάθειες διαμεσολάβησης με την Τεχεράνη, αναθερμαίνοντας την προοπτική για νέες ειρηνευτικές συνομιλίες εντός των επόμενων «36 έως 72 ωρών».

Ερωτηθείς από την The Post σχετικά με αυτό το πιθανό διπλωματικό άνοιγμα, ο Τραμπ απάντησε μέσω γραπτού μηνύματος: «Είναι πιθανό!».

Αυτή η αναβάθμιση των προσδοκιών έρχεται μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ ότι θα παρατείνει την τρέχουσα εκεχειρία με το Ιράν, έως ότου η «διχασμένη ηγεσία» της χώρας καταλήξει σε μια «ενιαία πρόταση».

«Η εκεχειρία τηρείται παρά την έντονη ρητορική, γεγονός που υποδηλώνει θετική πρόθεση και από τις δύο πλευρές. Δεν υπάρχει στρατιωτική κλιμάκωση από καμία πλευρά», ανέφερε στην The Post μια πηγή από το Πακιστάν.

«Το Πακιστάν παραμένει ο βασικός διαμεσολαβητής», πρόσθεσε.