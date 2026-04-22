Τραμπ: «Πιθανός» ένας δεύτερος γύρος συνομιλιών με το Ιράν ακόμη και την Παρασκευή – «Θετικό κλίμα» βλέπει το Πακιστάν

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Kent Nishimura / AFP
Θετικές εξελίξεις αναφορικά με έναν δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν ενδέχεται να υπάρξουν ακόμη και την Παρασκευή, σύμφωνα με όσα δήλωσαν στην εφημερίδα New York Post την Τετάρτη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και πηγές από το Πακιστάν.

LIVE – 54η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Πηγές από το Ισλαμαμπάντ εξήραν τις θετικές προσπάθειες διαμεσολάβησης με την Τεχεράνη, αναθερμαίνοντας την προοπτική για νέες ειρηνευτικές συνομιλίες εντός των επόμενων «36 έως 72 ωρών».

Ερωτηθείς από την The Post σχετικά με αυτό το πιθανό διπλωματικό άνοιγμα, ο Τραμπ απάντησε μέσω γραπτού μηνύματος: «Είναι πιθανό!».

Αυτή η αναβάθμιση των προσδοκιών έρχεται μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ ότι θα παρατείνει την τρέχουσα εκεχειρία με το Ιράν, έως ότου η «διχασμένη ηγεσία» της χώρας καταλήξει σε μια «ενιαία πρόταση».

«Η εκεχειρία τηρείται παρά την έντονη ρητορική, γεγονός που υποδηλώνει θετική πρόθεση και από τις δύο πλευρές. Δεν υπάρχει στρατιωτική κλιμάκωση από καμία πλευρά», ανέφερε στην The Post μια πηγή από το Πακιστάν.

«Το Πακιστάν παραμένει ο βασικός διαμεσολαβητής», πρόσθεσε.

7 σημάδια ότι η φιλία σας δεν θα αντέξει στον χρόνο

Νέο κτηριακό συγκρότημα στο «Αττικόν» με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Θετικό το α’ τρίμηνο του 2026 για τα ξενοδοχεία της Αθήνας – «Επιβράδυνση» τον Μάρτιο

Boυλή: Στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για την απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων – Όλα όσα προβλέπει

Saildrone Spectre: Ο αθόρυβος κυνηγός υποβρυχίων που θα μπορούσε να αλλάξει το μέλλον του ναυτικού πολέμου

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
23:54 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

WSJ: Η Ουάσινγκτον μπλοκάρει τις αποστολές αμερικανικών δολαρίων προς το Ιράκ, πιέζοντας για τον περιορισμό των φιλοϊρανικών οργανώσεων

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σταματήσει τις αποστολές αμερικανικών δολαρίων προς το Ιράκ και έχ...
23:40 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ δεν έχει δώσει «οριστική προθεσμία» στο Ιράν για την υποβολή πρότασης

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι ικανοποιημένος με την εκστρατεία οικονομικής πίεσης κα...
23:11 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Τραμπ: Αντιμέτωπος με την προθεσμία των «60 ημερών» για τον πόλεμο στο Ιράν – Οι 3 επιλογές του και γιατί μπορεί να αγνοήσει το Κογκρέσο

Ένας νόμος που χρονολογείται από δεκαετίες πριν, επιτρέπει στον Πρόεδρο των ΗΠΑ να διεξάγει πό...
22:08 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Technomar: «Ασφαλή τα μέλη του πληρώματος του πλοίου “Epaminondas” μετά την επίθεση στα Στενά του Ορμούζ»

Η εταιρεία διαχείρισης του πλοίου ελληνικών συμφερόντων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που δέχθ...
LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης