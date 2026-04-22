Όλα τα νέα μέτρα στήριξης: Ποιοι μπαίνουν για πρώτη φορά στις ενισχύσεις – Αναλυτικά οι παρεμβάσεις για οικογένειες, συνταξιούχους και ενοικιαστές

Τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη γνωστοποίηση των στοιχείων για το πλεόνασμα από την ΕΛΣΤΑΤ, εξειδίκευσε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Πρόκειται για μια ευρεία δέσμη μέτρων που αφορούν σε οικογένειες, συνταξιούχους, οφειλέτες, ενώ προβλέπει και παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους και την αποπληρωμή του ιδιωτικού χρέους.

Τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός εξειδίκευσαν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, οι υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς και Γιώργος Κώτσηρας και η γενική γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Θεώνη Αλαμπάση.

Όπως είπε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης από τον δημοσιονομικό χώρο που δημιουργείται από το πρωτογενές πλεόνασμα, περίπου 500 εκατ. ευρώ επιστρέφονται στην κοινωνία. Και τόνισε ότι το πλεόνασμα δεν είναι συγκυριακό, δεν προέρχεται από την υπερφορολόγηση. Προέρχεται από τη βαθιά διαρθρωτική αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας. Διευκρίνισε ότι μόνο το 10% προέρχεται από τους έμμεσους φόρους, το υπόλοιπο είναι από την ανάπτυξη, τις επενδύσεις, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την ψηφιακή κάρτα εργασίας.

Σύμφωνα με τον υπουργό, επιλέχθηκε ένας ισορροπημένος τρόπος για την επιστροφή του πλεονάσματος. Σε μόνιμη βάση για όλους όσοι έχουν ανάγκη και εφάπαξ εκεί που είναι συγκυριακές οι επιπτώσεις. Ενώ, για τις ρυθμίσεις στο ιδιωτικό χρέος, ο κ. Πιερρακάκης είπε ότι «ακούσαμε το αίτημα πολιτών και επιχειρήσεων. Είναι δική μας ευθύνη να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία και χώρο διευκόλυνσης».

Καταλήγοντας, ο υπουργός επισήμανε ότι «η οικονομία όχι απλώς αντέχει, τα πηγαίνει καλά. Επιλέγουμε να είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, σε κάθε οικογένεια, σε κάθε επιχείρηση. Αυτό είναι το στίγμα μας και σε αυτό το στίγμα θα επιμείνουμε».

Εξειδικεύοντας τις επιπτώσεις στην οικονομία από την κρίση στη Μέση Ανατολή, ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς, ανέφερε ότι προβλέπεται αναθεώρηση της ανάπτυξης στο 2% εφέτος από 2,4%, ενώ το επόμενο έτος θα αυξηθεί στο 2% από 1,7%. Παράλληλα, προβλέπεται αύξηση του πληθωρισμού εφέτος στο 3,2% από 2,2% και το 2027 στο 2,4% από 2,2% (με τιμή πετρελαίου στα 89 δολάρια, όπως εκτιμά και η Κομισιόν). Το πρωτογενές πλεόνασμα θα είναι 3,2% του ΑΕΠ το 2026 και το 2027, χωρίς να υπάρξουν νέα μέτρα. Το ονομαστικό ΑΕΠ θα αυξηθεί στα 272,8 δισ. ευρώ το 2027 από 261,3 δισ. ευρώ εφέτος, ενώ το δημόσιο χρέος θα μειωθεί στο 130,3% του ΑΕΠ το 2027 από 136,8% του ΑΕΠ εφέτος. Ενώ, το επόμενο έτος το συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ θα αυξηθεί στα 7 δισ. ευρώ από 6,35 δισ. ευρώ.

Τα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος: Ποιες οφειλές εντάσσονται στη ρύθμιση των 72 δόσεων – Τι ισχύει για την άρση κατάσχεσης λογαριασμού

Τα μέτρα για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους που ανακοίνωσε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, εξειδίκευσε το οικονομικό επιτελείο.

Τα μέτρα αυτά αφορούν στη δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού, στη δυνατότητα ένταξης στον εξωδικαστικό για 300.000 συμπολίτες μας, ώστε να καλύπτει και οφειλές από 5.000 έως 10.000 ευρώ και τη δυνατότητα ένταξης παλαιών αρρύθμιστων χρεών σε ρύθμιση έως 72 δόσεων.

Άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού

Η άρση κατάσχεσης γίνεται εφόσον υπάρξει εξόφληση τουλάχιστον του 25% της βασικής οφειλής και γίνει ρύθμιση ή τακτοποίηση των υπόλοιπων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση.

Η συγκεκριμένη δυνατότητα δίνεται άπαξ.

Διεύρυνση εξωδικαστικού μηχανισμού

Διευρύνεται ο εξωδικαστικός μηχανισμός ώστε να καλύπτει και οφειλές από 5.000 έως 10.000 ευρώ.

Αφορά σε περίπου 300.000 πολίτες και επιχειρήσεις

Ρύθμιση παλαιών οφειλών σε 72 δόσεις

Στη ρύθμιση εντάσσονται οφειλές που έγιναν ληξιπρόθεσμες έως τις 31/12/2023 και όσες δεν βρίσκονται σε ρύθμιση στις 21/04/2026.

Προϋπόθεση αποτελεί η εξόφληση ή ρύθμιση νεότερων οφειλών μετά το 2023 μέσω της πάγιας ρύθμισης.

Το επιτόκιο είναι στο 5,84% και η ελάχιστη δόση στα 30 ευρώ.

Το μέτρο αφορά σε 1,3 εκατ. φυσικά πρόσωπα και 284.000 επιχειρήσεις.

Συνταξιούχοι: Στα 300 ευρώ η οικονομική ενίσχυση κάθε Νοέμβριο – Αναλυτικά τα νέα εισοδηματικά όρια

Η διεύρυνση της οικονομικής ενίσχυσης των συνταξιούχων και των ευάλωτων ομάδων είναι ένα από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και εξειδικεύθηκαν από το οικονομικό επιτελείο.

Η οικονομική ενίσχυση που καταβάλλεται σε συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και άτομα με αναπηρία κάθε Νοέμβριο, αυξάνεται από τα 250 στα 300 ευρώ καθαρά σε μόνιμη βάση.

Διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια ώστε να καλύπτεται το 85% των συνταξιούχων. Το μέτρο αφορά σε επιπλέον 420.000 συνταξιούχους και το επιπλέον δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται στα 198 εκατ. ευρώ.

Τα νέα όρια για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών

Περισσότεροι δικαιούχοι της ενίσχυσης

Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, το 2025 δικαιούχοι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών ήταν 1.241.271 άτομα και το ποσό που είχε δοθεί, ανερχόταν στα 310.317.750 ευρώ. Για το 2026 οι δικαιούχοι αυξάνονται σε 1.659.078 και το ποσό στα 497.723.317.

Δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων έλαβαν πέρυσι την ενίσχυση των 40.367.000 συνολικά και φέτος το ποσό θα φτάσει τα 48.440.400.

Αντίστοιχα το 2025 δικαιούχοι επιδομάτων κοινωνικής αλληλεγγύης έλαβαν συνολική ενίσχυση 11.722.750 και φέτος το ποσό θα φτάσει τα 14.067.300.

Επιστροφή ενοικίου σε περισσότερους δικαιούχους

Αυξάνονται, ακόμα, τα εισοδηματικά όρια προκειμένου το ένα ενοίκιο ετησίως να επιστρέφεται σε περισσότερους. Έτσι, ανακουφίζονται επιπλέον 70.000 νοικοκυριά και στηρίζονται συνολικά πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, το 86% του συνόλου.

Στήριξη οικογενειών με παιδιά

Παρέχεται έκτακτη ενίσχυση σε οικογένειες με παιδιά, ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί. Αυτή θα δοθεί χωρίς καμία αίτηση στα τέλη Ιουνίου και θα απευθύνεται σε σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, με παραπάνω από 3 εκατομμύρια μέλη, σχεδόν το 80%, δηλαδή, των οικογενειών με τέκνα.

Στήριξη για το κόστος ενέργειας

Επεκτείνεται η επιδότηση του diesel στο δίκτυο με 20 λεπτά και για τον μήνα Μάιο. Μία ρύθμιση που, προφανώς, ανακουφίζει επιχειρήσεις και καταναλωτές.

Συνεχίζεται η επιδότηση των λιπασμάτων

Συνεχίζεται επίσης, μέχρι και τον Αύγουστο, η επιδότηση των λιπασμάτων με το 15% της αξίας των τιμολογίων αγοράς τους. Ένα μέτρο που δυνητικά αφορά 250.000 αγρότες, όπως και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα.