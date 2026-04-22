Ισπανία: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομου streaming – Πρόστιμο 7,5 εκατ. λιρών και φυλάκιση στον αρχηγό του

Σε έναν αρχηγό παράνομου streaming επιβλήθηκε πρόστιμο 7,5 εκατομμυρίων λιρών (10,2 εκατομμύρια δολάρια) και ποινή φυλάκισης 23 μηνών, μετά την ολοκλήρωση μιας οκταετούς έρευνας.

Ο εγκληματικός τρόπος ζωής του άνδρα με το παρατσούκλι «Ντας, ο Ιρανός» αποκαλύφθηκε ύστερα από μια ισπανική δικαστική απόφαση, η οποία δείχνει πώς διηύθυνε μια αυτοκρατορία πολλών εκατομμυρίων λιρών που του απέφερε σπορ αυτοκίνητα, ρολόγια Rolex και πολυτελή ακίνητα.

Ο «Ντας» λειτουργούσε κυρίως από την Ισπανία. Καταδικάστηκε για τη λειτουργία ενός προηγμένου διακρατικού εγκληματικού δικτύου και καταδικάστηκε από δικαστή του Ποινικού Τμήματος του Εθνικού Δικαστηρίου της Ισπανίας.

Ο «Ιρανός» παρείχε χιλιάδες πειρατικές αθλητικές και ψυχαγωγικές ιστοσελίδες σε δύο εκατομμύρια ανθρώπους μέσω domains όπως τα IPTVStack και RapidIPTV.

Η έρευνα εξέτασε μια πενταετή περίοδο (2015 έως 2020) όπου τα έσοδα της παράνομης οργάνωσης εκτιμήθηκαν σε πάνω από 13 εκατομμύρια λίρες (17 εκατομμύρια δολάρια).

Ο άνδρας αναγνωρίστηκε ως ο αρχηγός μιας ομάδας, μαζί με τέσσερις άλλους κατηγορούμενους, που χρησιμοποιούσε ψεύτικες ταυτότητες για να εγγραφεί και να ανοίξει χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς για να ξεπλύνει κέρδη μέσω έργων υψηλής αξίας, ακινήτων, συναλλαγών κρυπτονομισμάτων και είχε ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς με την πατρίδα του, το Ιράν.

Και οι πέντε κατηγορούμενοι αποδέχτηκαν τις κατηγορίες -που σχετίζονται με μια σειρά από κατηγορίες περί πνευματικής ιδιοκτησίας και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες- με αντάλλαγμα μειωμένες ποινές, οι οποίες επιβλήθηκαν στις 15 Απριλίου. Συνολικά, τα πρόστιμα και οι αποζημιώσεις ανήλθαν σε 17 εκατομμύρια λίρες (23 εκατομμύρια δολάρια).

Τα έσοδα από τις υπηρεσίες streaming, που περιελάμβαναν την προβολή αγώνων της Premier League και του Champions League, επέτρεψαν στον Ιρανό -με τη βοήθεια του αδελφού του, ο οποίος αναφέρθηκε στην απόφαση αλλά δεν υπόκειται σε δίωξη- να σχεδιάσει και να κατασκευάσει ένα συγκρότημα κατοικιών πέντε διαμερισμάτων αξίας 3,5 εκατομμυρίων λιρών (4,7 εκατομμύρια δολάρια) στην Τεχεράνη.

Στην Ισπανία, κατάφερε επίσης να αγοράσει μια κατοικία αξίας 1,5 εκατομμυρίου λιρών (2 εκατομμύρια δολάρια) στη Βαρκελώνη, η οποία ήταν ένα από τα ακίνητα στα οποία έγινε έφοδος από την εγχώρια αστυνομία τον Ιούνιο του 2020.

Κατά τη διάρκεια των αρχικών εφόδων στις 3 Ιουνίου 2020 -οι οποίες περιελάμβαναν υποστήριξη από την Europol και αίθουσες ζωντανής παρακολούθησης στις Βρυξέλλες και την Ισπανία- ανακτήθηκαν δύο αυτοκίνητα Mercedes: ένα AMG GWagon αξίας 150.000 λιρών (200.000 δολάρια) και ένα AMG GT S αξίας 100.000 λιρών (150.000 δολάρια).

Βρέθηκαν επίσης τέσσερα ρολόγια Rolex με συνολική λιανική αξία περίπου 45.000 λιρών (60.000 δολάρια), καθώς και φορητοί υπολογιστές, πιστωτικές κάρτες και μεγάλες στοίβες χαρτονομισμάτων των 100 ευρώ, κρυμμένα κάτω από στρώματα.

Συνολικά, ερευνήθηκαν 15 εγκαταστάσεις, με 11 άτομα να συλλαμβάνονται σε τέσσερις διαφορετικές χώρες (τέσσερα στην Ισπανία, ένα στη Γερμανία, τρία στη Σουηδία, τρία στη Δανία) και 16 άλλα να ανακρίνονται για πιθανή εμπλοκή τους στην παγκόσμια επιχείρηση.