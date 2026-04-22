Συνταξιούχοι: Στα 300 ευρώ η οικονομική ενίσχυση κάθε Νοέμβριο – Αναλυτικά τα νέα εισοδηματικά όρια

Εύη Κατσώλη

Oικονομία

Συντάξεις, χρήματα

Η διεύρυνση της οικονομικής ενίσχυσης των συνταξιούχων και των ευάλωτων ομάδων είναι ένα από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και εξειδικεύθηκαν από το οικονομικό επιτελείο.

Η οικονομική ενίσχυση που καταβάλλεται σε συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και άτομα με αναπηρία κάθε Νοέμβριο, αυξάνεται από τα 250 στα 300 ευρώ καθαρά σε μόνιμη βάση.

Διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια ώστε να καλύπτεται το 85% των συνταξιούχων. Το μέτρο αφορά σε επιπλέον 420.000 συνταξιούχους και το επιπλέον δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται στα 198 εκατ. ευρώ.

Τα νέα όρια για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών

Περισσότεροι δικαιούχοι της ενίσχυσης

Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, το 2025 δικαιούχοι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών ήταν 1.241.271 άτομα και το ποσό που είχε δοθεί, ανερχόταν στα 310.317.750 ευρώ. Για το 2026 οι δικαιούχοι αυξάνονται σε 1.659.078 και το ποσό στα 497.723.317.

Δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων έλαβαν πέρυσι την ενίσχυση των 40.367.000 συνολικά και φέτος το ποσό θα φτάσει τα 48.440.400.

Αντίστοιχα το 2025 δικαιούχοι επιδομάτων κοινωνικής αλληλεγγύης έλαβαν συνολική ενίσχυση 11.722.750 και φέτος το ποσό θα φτάσει τα 14.067.300.

