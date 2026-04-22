Καλαμάτα: Μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση πλαστικών – Πυκνοί καπνοί και διακοπή κυκλοφορίας

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Τετάρτης σε επιχείρηση με οικοδομικά υλικά και πλαστικά, στη νέα είσοδο της Καλαμάτας, κοντά στον κόμβο Ζαφείρη.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΡΤ, η πυρκαγιά πήρε γρήγορα πολύ μεγάλες διαστάσεις, καθώς μέσα στην αποθήκη υπήρχαν εύφλεκτα υλικά. Από την καύση εκλύθηκαν πυκνοί, μαύροι καπνοί, γεγονός που καθιστά επικίνδυνη την εισπνοή τους για τους κατοίκους των γύρω περιοχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, την ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά δεν βρισκόταν κανείς μέσα στη μάντρα. Ωστόσο, στο σημείο έσπευσε προληπτικά ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Για την κατάσβεση επιχειρούν οκτώ οχήματα της Πυροσβεστικής με 18 πυροσβέστες. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης ειδικό όχημα με την ομάδα ΟΑΚ, καθώς και υδροφόρες του Δήμου Καλαμάτας.

Αυτή την ώρα, οι προσπάθειες συνεχίζονται προκειμένου η φωτιά να τεθεί υπό έλεγχο το συντομότερο δυνατό. Για λόγους ασφαλείας, οι Αρχές έχουν διακόψει την κυκλοφορία στο ρεύμα εισόδου της Καλαμάτας, στη νέα είσοδο της πόλης.

