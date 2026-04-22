Υπουργείο Ναυτιλίας: Διαψεύδει τα περί κατάσχεσης του πλοίου «Epaminondas» από τους Φρουρούς της Επανάστασης

Διαψεύδει το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τις ιρανικές ανακοινώσεις ότι το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων «Epaminondas» έχει τεθεί υπό κράτηση.

Συγκεχυμένες και αντικρουόμενες πληροφορίες για δύο containerships -εκ των οποίων το ένα συνδέεται με ελληνικά συμφέροντα- εντείνουν το κλίμα αβεβαιότητας στην περιοχή.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, το πλοίο «Epaminondas» δεν έχει κρατηθεί, με την Αθήνα να αποδίδει τις σχετικές δηλώσεις της Τεχεράνης σε ανακριβή πληροφόρηση.

Είχε προηγηθεί ανακοίνωση που αποδίδεται στο ιρανικό «Κέντρο Πολεμικών Μηνυμάτων», σύμφωνα με την οποία τα πλοία «MSC Francesca» και «Epaminondas» κατασχέθηκαν από το Ναυτικό του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), με την κατηγορία ότι παραβίασαν κανόνες ναυσιπλοΐας και κινήθηκαν χωρίς τις απαιτούμενες άδειες, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια της περιοχής.

Παρά τη διάψευση για το «Epaminondas», οι πληροφορίες για σκηνικό έντασης παραμένουν. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το πλοίο, μεταφορικής ικανότητας 6.673 TEU και ελληνικών συμφερόντων, φέρεται να δέχθηκε προσέγγιση ή και επίθεση από ιρανική ναυτική μονάδα, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στη γέφυρα, χωρίς ωστόσο, να υπάρξουν τραυματισμοί στο πλήρωμα.

Ακινητοποιημένο το «MSC Francesca»

Στο μεταξύ, το «MSC Francesca» (11.660 TEU) παραμένει ακινητοποιημένο στην ευρύτερη περιοχή, ύστερα από απόπειρα διέλευσης των Στενών του Ορμούζ, γεγονός που ενισχύει την εικόνα ενός αυστηρά ελεγχόμενου θαλάσσιου περάσματος, όπου η ελευθερία της ναυσιπλοΐας τίθεται υπό προϋποθέσεις.

Τα δύο πλοία εντάσσονται σε έναν ευρύτερο κατάλογο containerships της MSC που παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Αντολή.

Η εξέλιξη αναδεικνύει το εύθραυστο περιβάλλον ασφάλειας στην περιοχή, με τις επιχειρησιακές αποφάσεις των ναυτιλιακών εταιρειών να επηρεάζονται άμεσα από γεωπολιτικούς παράγοντες και την κατάσταση στο πεδίο να παραμένει ρευστή.