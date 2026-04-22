Κόντρα Μαρκόπουλου-Κωνσταντοπούλου στη Βουλή – «Δεν μπορώ να συνεχίσω, είναι σε παραλήρημα»

Νέα ένταση σημειώθηκε στη Βουλή, αυτήν τη φορά ανάμεσα στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Μαρκόπουλο, και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, στο πλαίσιο της συζήτησης επί των αιτημάτων άρσης ασυλίας των βουλευτών που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Μαρκόπουλος ανέβηκε στο βήμα της Ολομέλειας για την ομιλία του, αμέσως μετά την τοποθέτηση της κ. Κωνσταντοπούλου. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας φώναζε από τα έδρανα της Βουλής και διέκοπτε συνεχώς τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, ο οποίος ζήτησε να παγώσει ο χρόνος, λέγοντας χαρακτηριστικά «Κύριε πρόεδρε δεν μπορώ να συνεχίσω. Να σταματήσετε τον χρόνο. Είναι σε παραλήρημα. Παρακαλώ κάποιος να κοιτάξει την κ. Κωνσταντοπούλου».

Τότε παρενέβη ο προεδρεύων της Βουλής, Γιώργος Γεωργαντάς, σταμάτησε τον χρόνο της ομιλίας του κ. Μαρκόπουλου και ζήτησε να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Μάλιστα απευθυνόμενος στην κ. Κωνσταντοπούλου είπε: «Τον τίτλο του “διακοψία” τον έχετε κερδίσει. Τι άλλο θέλετε. Όταν ομιλείτε εσείς δεν σας διακόπτουν. Γιατί θέλετε εσείς συνέχεια να το κάνετε; Αφήστε να ολοκληρώσουν τις ομιλίες τους και μετά μπορείτε να πάρετε τον λόγο», ενώ η κ. Κωνσταντοπούλου συνέχιζε να φωνάζει.

Λίγο αργότερα και αφού συνέχισε να μιλάει ο κ. Μαρκόπουλος, τον διέκοψε ο Χρήστος Γιαννούλης. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας εξέφρασε την έντονη διαμαρτυρία του κόμματος, λέγοντας ότι η αντιπολίτευση δεν αφήνει την πλειοψηφία να μιλήσει.