Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: Δεν είναι καθήκον του βουλευτή να είναι «ρουσφετάκιας», ούτε να ξεπλένει τη διαφθορά

Εύη Κατσώλη

Πολιτική

Ζωή Κωνσταντοπούλου

«Δεν είναι καθήκον του βουλευτή να είναι… ρουσφετάκιας, ούτε να ξεπλένει ή να τροφοδοτεί τη διαφθορά. Ούτε να καλύπτει τους δικούς του» είπε από το βήμα της Βουλής, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Οι πεφτοσυννεφάκηδες είπαν ότι δεν περίμεναν να είναι ποτέ εδώ και αυτό γιατί έχουν συνηθίσει στη συγκάλυψη» τόνισε η κα Κωνσταντοπούλου, ενώ σε άλλο σημείο αναφερόμενη στον Κώστα Αχ. Καραμανλή αναρωτήθηκε:

«Δουλειά του βουλευτή είναι να κάνει ρουσφέτια και να του φιλούν τα χέρια;».

Σχετικά με τις επικοινωνίες με τον κ. Μελά είπε ότι «ήταν συντονισμένες. Δεν σας ήρθε η Θεία επιφοίτηση».

7 σημάδια ότι η φιλία σας δεν θα αντέξει στον χρόνο

Νέο κτηριακό συγκρότημα στο «Αττικόν» με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Θετικό το α’ τρίμηνο του 2026 για τα ξενοδοχεία της Αθήνας – «Επιβράδυνση» τον Μάρτιο

Boυλή: Στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για την απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων – Όλα όσα προβλέπει

Saildrone Spectre: Ο αθόρυβος κυνηγός υποβρυχίων που θα μπορούσε να αλλάξει το μέλλον του ναυτικού πολέμου

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
21:19 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ο Τραμπ θεωρεί την Ελλάδα βασικό στρατηγικό εταίρο σε μια περιοχή κρίσιμης σημασίας

Η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόϊλ τόνισε, στην ομιλία της στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών 2...
20:56 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Νίκη για τα μέτρα στήριξης: Επιστρέφει ψίχουλα στην κοινωνία από το ματωμένο πλεόνασμα

Πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπολύει η Νίκη σε ανακοίνωση που εξέδωσε για τα μέτρα στήριξης που ...
20:41 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Κωστής Χατζηδάκης στον ANT1 για τα μέτρα: «Η κυβέρνηση εξαντλεί τα περιθώρια στήριξης για πολίτες και επιχειρήσεις» – ΒΙΝΤΕΟ

Για τα νέα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε ο Κ...
20:37 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Ο 40χρονος πυροβόλησε εξ επαφής την Ελευθερία στο κεφάλι – Στοιχεία-σοκ

Σοκ προκαλούν τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητα για την δολοφονία της 43χρονης Ελ...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης