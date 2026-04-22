Βαρτζόπουλος: Πού είναι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ; O πολιτικός που βοηθά τον πολίτη δεν έχει να φοβάται τίποτα

Στεφανία Κασίμη

Πολιτική

Βαρτζόπουλος

Για την αναφορά του ονόματός του στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υ του ΟΠΕΚΕΠΕ, τοποθετήθηκε από το βήμα της Βουλής, ο πρώην υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος. Ο κ. Βαρτζόπουλος ανέφερε ότι η δική του εμπλοκή στη δικογραφία σχετίζεται με ένα μήνυμα που αφορούσε έναν κτηνοτρόφο για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων του. «Ερωτώ αν γίνεται κάτι επ’ αυτού με δύο ερωτήματα» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Βαρτζόπουλος.

«Πού είναι εν προκειμένω το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ; Πού είναι τα τεράστια κοπάδια που δεν υφίστανται; Πού είναι τα χωράφια που δηλώνονται στο πουθενά; Πού είναι η πραγματική απάτη; Εγώ σε όλες τις περιπτώσεις αυτό που βλέπω, είναι πραγματικά προβλήματα, πραγματικών αγροτών και κτηνοτρόφων που έχουν εμπλακεί στα γρανάζια μίας γραφειοκρατίας δυσλειτουργικής, αναποτελεσματικής και άδικης. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν δικαιολογείται η παρέμβαση του τοπικού βουλευτή; Δεν είναι δουλειά του να προωθήσει αιτήματα εύλογα στη διοίκηση και να ζητήσει εξηγήσεις και διορθώσεις αδίκων πράξεων της διοικήσεως, ιδίως όταν πρόκειται για πολίτες, όπως και στις δικές μας τις επαρχίες, που είναι συνήθως μικρών δυνατοτήτων και δεν έχουν στον ήλιο μοίρα;», τόνισε ο πρώην υφυπουργός Υγείας.

«Πραγματικά η απάτη είναι έγκλημα, η προσπάθεια διορθώσεως αδίκων διοικητικών πράξεων είναι παραβίαση του νόμου ή προσπάθεια ορθής εφαρμογής;  συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον κ. Βαρτζόπουλο, ο πολιτικός που βοηθά τον πολίτη δεν έχει να φοβάται τίποτα ούτε σε ηθικό, ούτε σε νομικό, ούτε πολύ περισσότερο σε πολιτικό επίπεδο. «Ποια είναι η ουσία της πολιτικής δραστηριότητας του βουλευτή; Ποιο είναι το βάθος και το πλάτος της έννοιας του άρθρου 62 του Συντάγματος; Ποια είναι η νομική και ηθική βάση της έννοιας του σταυρού; Είναι ο σταυρός προτίμησης μέσο του πολίτη να συμμετέχει στα κοινά;», επισήμανε ο κ. Βαρτζόπουλος και ζήτησε την άρση ασυλίας του.

«Σε ποια άλλη χώρα της Ευρώπης παραπέμπεται αιρετό προσωπικό με την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας σε απιστία, με μόνο κέρδος τον σταυρό προτίμησης του πολίτη;» κατέληξε.

 

 

 

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

