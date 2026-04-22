Η κατάσχεση πλοίων είναι η απάντηση του Ιράν στον παράνομο αποκλεισμό του Ορμούζ – Τι αναφέρει καθηγητής του Πανεπιστημίου της Τεχεράνης

Ευανθία Τασσοπούλου

Διεθνή Νέα

Το Στενό του Ορμούζ - Τα Στενά του Ορμούζ

Η κατάσχεση πλοίων από το IRGC στο Στενό του Ορμούζ αντανακλά τη βαθιά δυσαρέσκεια της κυβέρνησης με τον αποκλεισμό των ΗΠΑ, σύμφωνα με τον καθηγητή Foad Izadi του Πανεπιστημίου της Τεχεράνης.

«Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ο αποκλεισμός μιας άλλης χώρας αποτελεί πράξη πολέμου», δήλωσε στο Al Jazeera. «Η ιρανική κυβέρνηση πίστευε ότι υπήρχε κατάπαυση του πυρός και η εμπλοκή σε πολεμικές πράξεις κατά τη διάρκεια μιας κατάπαυσης του πυρός αποτελεί παραβίασή της».

Σημείωσε ότι ένα ιρανικό πλοίο δέχτηκε πυρά μόλις 24 ώρες πριν από τον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων που ήταν προγραμματισμένος στο Ισλαμαμπάντ.

Τα σημεία που δέχτηκαν επίθεση τα MSC Francesca και Epaminondas

«Θέλουν την άρση του αποκλεισμού και αυτό που βλέπετε σήμερα είναι η απάντησή τους» σχολίασε.

«Ο αποκλεισμός έχει σχεδιαστεί για να πνίξει τον ιρανικό λαό με την ελπίδα ότι θα βγει στους δρόμους και θα επιδιώξει αλλαγή καθεστώτος, κάτι που ήταν ο δηλωμένος στόχος του Τραμπ εξαρχής» πρόσθεσε.

