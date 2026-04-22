Μητσοτάκης σε Ράμα: «Έχουμε μία σημαντική ευκαιρία να λύσουμε εκκρεμή ζητήματα που αφορούν τις διμερείς μας σχέσεις»

Δήμητρα Κόκκορη

Πολιτική

Μητσοτάκης - Ράμα

Οι διμερείς σχέσεις, περιφερειακά ζητήματα, αλλά και η στήριξη της Αθήνας στην πορεία της Αλβανίας προς την ΕΕ τέθηκαν επί τάπητος στη συνάντηση που είχε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Έντι Ράμα, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε σε δηλώσεις του κατά την έναρξη της συνάντησης με τον Αλβανό ομόλογό του ότι «είναι πάντα χαρά μου να σε καλωσορίζω στην Αθήνα, αγαπητέ Έντι, με αφορμή τη συμμετοχή σου στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Είναι πάντα καλό να μας δίνεται η δυνατότητα να κάνουμε μία αποτίμηση της σημαντικής προόδου που έχουμε σημειώσει στις διμερείς μας σχέσεις και τη συνεχή υποστήριξή μας στη δύσκολη πορεία που έχετε χαράξει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση».

«Πιστεύω, όμως, ότι έχουμε ακόμα μια σημαντική ευκαιρία να επιλύσουμε και τα εκκρεμή ζητήματα που αφορούν τις διμερείς μας σχέσεις και να εδραιώσουμε την αληθινή φιλία μεταξύ των δύο λαών μας» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συμπλήρωσε πως «επομένως, είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να σε καλωσορίσω για άλλη μια φορά στην Αθήνα, και ξέρω ότι σου αρέσει πολύ να έρχεσαι εδώ».

Ράμα: Νιώθω ανακουφισμένος που ό,τι πρέπει να μείνει στο παρελθόν έχει μείνει στο παρελθόν

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, ευχαρίστησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και σημείωσε: «Και, να σας πω την αλήθεια, νιώθω ανακουφισμένος που ό,τι πρέπει να μείνει στο παρελθόν έχει μείνει στο παρελθόν, γιατί αυτό μου δίνει σε μεγαλύτερο βαθμό τη δυνατότητα να έρχομαι πιο συχνά στην όμορφη χώρα σας, την οποία λατρεύω».

Ο Έντι Ράμα ευχαρίστησε ειλικρινά τον Έλληνα Πρωθυπουργό για την υποστήριξη, αναφέροντας πως «την εκτιμούμε πολύ. Και, ναι, είμαστε ιδιαίτερα πρόθυμοι να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε αυτό που συμφωνήσαμε από κοινού, ένα τολμηρό έγγραφο στρατηγικής εταιρικής σχέσης όπου αντιμετωπίζονται όλα τα ζητήματα και δεν υπάρχει πλέον κανένα εκκρεμές θέμα μεταξύ μας, ενώ θέλουμε να ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να κάνουμε αυτή την περιοχή πολύ πιο σημαντική και σε αυτό το επίπεδο».

«Και πάλι, σας ευχαριστώ πολύ, κ. Πρωθυπουργέ. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ, και ζητώ συγγνώμη που δεν είμαι ντυμένος τόσο επίσημα όσο εσείς, επειδή δεν περίμενα τέτοια υποδοχή. Ελπίζω, λοιπόν, ότι τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης δεν θα το εκλάβουν διαφορετικά, παρά μόνο ως έλλειψη καλής ενημέρωσης από το πρωτόκολλό μου», κατέληξε ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας.

«Aναγνωρίζουμε ότι είσαι πάντα πολύ εφευρετικός όσον αφορά τον τρόπο που ντύνεσαι, και μας αρέσει αυτό», ήταν η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

 

7 σημάδια ότι η φιλία σας δεν θα αντέξει στον χρόνο

Νέο κτηριακό συγκρότημα στο «Αττικόν» με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Θετικό το α’ τρίμηνο του 2026 για τα ξενοδοχεία της Αθήνας – «Επιβράδυνση» τον Μάρτιο

Boυλή: Στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για την απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων – Όλα όσα προβλέπει

Saildrone Spectre: Ο αθόρυβος κυνηγός υποβρυχίων που θα μπορούσε να αλλάξει το μέλλον του ναυτικού πολέμου

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
21:19 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ο Τραμπ θεωρεί την Ελλάδα βασικό στρατηγικό εταίρο σε μια περιοχή κρίσιμης σημασίας

Η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόϊλ τόνισε, στην ομιλία της στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών 2...
20:56 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Νίκη για τα μέτρα στήριξης: Επιστρέφει ψίχουλα στην κοινωνία από το ματωμένο πλεόνασμα

Πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπολύει η Νίκη σε ανακοίνωση που εξέδωσε για τα μέτρα στήριξης που ...
20:41 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Κωστής Χατζηδάκης στον ANT1 για τα μέτρα: «Η κυβέρνηση εξαντλεί τα περιθώρια στήριξης για πολίτες και επιχειρήσεις» – ΒΙΝΤΕΟ

Για τα νέα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε ο Κ...
20:37 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Ο 40χρονος πυροβόλησε εξ επαφής την Ελευθερία στο κεφάλι – Στοιχεία-σοκ

Σοκ προκαλούν τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητα για την δολοφονία της 43χρονης Ελ...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης