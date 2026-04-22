Κεφαλογιάννης στη Βουλή: Δεν υπήρξε κανένα αδίκημα το οποίο τέλεσα – Πλήρης διαλεύκανση κάθε σκιάς που μπορεί να με αγγίζει

«Είναι ιδιαίτερα δύσκολο για οποιονδήποτε άνθρωπο να συμπυκνώσει την ουσία μιας υπόθεσης που τον αφορά προσωπικά – ιδίως όταν, γύρω από την υπόθεση αυτή, οι πολιτικές σκοπιμότητες και η δημιουργία εντυπώσεων προηγούνται των αποδείξεων και η δημόσια συζήτηση κινδυνεύει να απομακρυνθεί από τα πραγματικά περιστατικά», τόνισε ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, ζητώντας από τους συναδέλφους να ψηφίσουν την άρση ασυλίας του στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου έχουν διαβιβαστεί οι δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Πέρα όμως από τις εντυπώσεις και την ευκολία των πρόχειρων συμπερασμάτων, μετά τη διαβίβαση της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη Βουλή, η αξιολόγησή της πρέπει να γίνεται μόνο με στοιχεία, με αποδείξεις και με υπαγωγή στον κανόνα δικαίου. Ως νομικός ξέρω ότι η διαδικασία αυτή μπορεί να μοιάζει άχαρη. Δεν «φτιάχνει» πρωτοσέλιδα ούτε συντηρεί φημολογίες. Είναι όμως η μόνη διαδικασία που καταρρίπτει – ενίοτε μέσα σε λίγα λεπτά – καθετί που αφήνεται να αιωρείται χάριν εντυπωσιασμού, οδηγώντας στην δική μου περίπτωσή σε μια αμείλικτη παραδοχή: ότι δεν υπήρξε κανένα αδίκημα το οποίο τέλεσα», ανέφερε ο πρώην υπουργός Πολιτικής Προστασίας και αναφέρθηκε αναλυτικά στον λόγο για τον οποίο ζητείται η άρση της ασυλίας, δηλαδή για να ερευνηθεί για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία.

«Δική μου συνομιλία μαζί του δεν υπάρχει»

«Αυτό σημαίνει ότι εγώ προκάλεσα την απόφαση στον τότε Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ να παραβεί τους κανόνες επιμελούς διαχείρισης των κοινοτικών πόρων και προκάλεσα έτσι βέβαιη ζημία στην περιουσία της ευρωπαϊκής ένωσης. Μόνο που δική μου συνομιλία μαζί του δεν υπάρχει. Μήνυμα ή παρέμβαση δική μου σε αυτόν δεν υπάρχει. Τί υπάρχει; Υπάρχουν δύο συνομιλίες τέως συνεργάτη μου μαζί του.

Ερώτημα: Προκύπτει ότι αυτές έγιναν με δική μου παραίνεση; Όχι. Προκύπτει ότι τελούσα -έστω- σε γνώση ότι αυτές θα γίνονταν; Όχι. Γίνεται – έστω – επίκληση ύπαρξης προσωπικού μου ενδιαφέροντος για τις υποθέσεις που αυτοί συνομιλούν, δικού μου αιτήματος για αυτές ή αυτού που οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς ονομάζουν ως «επιρροή της ιδιότητας και της θέσης» μου; Όχι.

Τί γίνεται; Συνομιλούν δύο άνθρωποι που καταφανώς έχουν δική τους – ξεχωριστή από εμένα – σχέση και πρόδηλη οικειότητα. Συνομιλούν επί μακρόν για διάφορα θέματα, ακόμα και εκτός εργασίμων ωρών και ημερών. Και λένε τί; Στη μία περίπτωση, ερωτάται ο τότε Πρόεδρος του Οργανισμού τί μέλλει γενέσθαι με τα αχρεωστήτως καταβληθέντα σε τέσσερις παραγωγούς», σημείωσε ο κ. Κεφαλογιάννης.

Στην άλλη περίπτωση, τόνισε «ερωτάται ο Πρόεδρος του Οργανισμού για τα αίτια του προβλήματος πληρωμής που είχε ανακύψει με έναν κτηνοτρόφο. Όλοι οι διάλογοι έχουν τεθεί στην κρίση σας. Προτρέπει κανείς κανέναν να παρανομήσει; Όχι. Συμφωνεί κανείς να παρανομήσει; Όχι. Το κυριότερο: προκλήθηκε αυτό που ο νόμος απαιτεί, δηλαδή «βέβαιη ζημία»; Όχι.

Στην πρώτη περίπτωση, ο διάλογος γίνεται την 02.10.2021. Μετά ακολουθείται αυτό που – προσέξτε! – οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς χαρακτηρίζουν ως ενέργειες «σύμφωνες με την ενωσιακή νομοθεσία» και «νόμιμες»: Δηλαδή: αποστέλλονται στους παραγωγούς ατομικές ειδοποιήσεις επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Σημειώστε επίσης ότι, στην περίπτωση αυτή – θέλω να πιστεύω από αβλεψία- στο διαβιβαστικό αναφέρεται πως, πρώτα ενεργοποιήθηκε η νόμιμη διαδικασία διά της αποστολής των ατομικών ειδοποιήσεων και μετά υπήρξε η δήθεν πρόθεσή του τότε συνεργάτη μου να την ανακόψει!

Στην πραγματικότητα όμως, αρκεί η παράθεση των χρόνων που συνέβησαν τα γεγονότα για να δείξει πως αυτό δεν είναι αλήθεια. Προς επίρρωση αυτού όλα τα σχετικά έγραφα βρίσκονται εντός της δικογραφίας.

Και – προφανώς! – καμία διαδικασία ανάκτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων δεν ανακόπηκε. Ίσα ίσα. Ενεργοποιήθηκε κανονικά πενήντα ημέρες μετά τον διάλογο που δήθεν -και άδηλο πώς- με εμπλέκει» είπε και συνέχισε με την δεύτερη περίπτωση.

«Το περιεχόμενο της συνομιλίας χαρακτηρίζεται από το ίδιο το διαβιβαστικό των εισαγγελέων ως νομικά και συστημικά μη δυνάμενο να παράξει οποιοδήποτε έννομο αποτέλεσμα. Kαι όντως δεν παρήγαγε. Μεγαλύτερη απόδειξη αυτού είναι ότι ο δεύτερος -και τελευταίος- διάλογος γίνεται την 24.11.2021 και έξι μήνες αργότερα (13.05.2022) δίδεται κανονικά νεότερη εντολή ελέγχου. Επομένως, ποια διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων χρημάτων δήθεν πάγωσε;

Επειδή η έκθεση ελέγχου είναι και αυτή στην δικογραφία που διαβιβάστηκε, είμαι βέβαιος ότι όλοι θα έχετε δει το συμπέρασμά της: Αναφέρω επί λέξει: «οι παραγωγοί θα ενημερωθούν με επιστολή για τα αποτελέσματα του ελέγχου και την δυνατότητα υποβολής ένστασης και τα αποτελέσματα θα καταχωρηθούν στο πληροφοριακό σύστημα του οργανισμού». Θα μπορούσε εδώ κάποιος να ρωτήσει: Γιατί δεν έχουν ανακτηθεί ακόμα τα χρήματα; Την απάντηση την δίνουν οι ίδιοι οι Εισαγγελείς στο διαβιβαστικό τους: Όπως με σαφήνεια οι ίδιοι αναφέρουν «δεν έχει τρέξει νεότερος διασταυρωτικός έλεγχος μετά την καταχώρησή τους προκειμένου να προκύψουν τα ακριβή […] ποσά που πρέπει να ανακτηθούν […]».

Κανείς επομένως δεν εμπόδιζε κανέναν διασταυρωτικό έλεγχο, γιατί πολύ απλά εκκρεμούν διασταυρωτικοί έλεγχοι και οι εκκαθαρίσεις από την ΑΑΔΕ πλέον για το σύνολο των υποθέσεων από το 2018 έως σήμερα», τόνισε ο κ. Κεφαλογιάννης.

«Ποιο υποτίθεται ότι ήταν το όφελος της δήθεν δικής μου παρέμβασης;»

«Αυτό που απομένει είναι ότι ζητείται να ερευνηθώ για την άσκηση μιας επιρροής που ουδέποτε ασκήθηκε, με αποτέλεσμα μια ζημία που ουδέποτε επήλθε, με σκοπό ένα πολιτικό – εκλογικό όφελος το οποίο ουδέποτε υπήρξε. Σε τι στηρίζεται αυτή η έρευνα; Σε ένα διαβιβαστικό, στο οποίο, την στιγμή που κάνει λόγο για ζημία, την ίδια στιγμή διαπιστώνει ότι έλαβαν χώρα κανονικά από τον Οργανισμό όλες οι νόμιμες και προβλεπόμενες ενέργειες.

Μένει ένα τελευταίο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί: Το όφελος αυτής της δήθεν δικής μου παρέμβασης. Ποιο υποτίθεται ότι ήταν αυτό; Η ενίσχυση της εκλογικής επιρροής – της δικής μου και της Νέας Δημοκρατίας. Και εδώ όμως τα ίδια τα αντικειμενικά δεδομένα διαψεύδουν πλήρως τον ισχυρισμό. Οι εκλογές καταγράφουν αποτελέσματα, όχι ευσεβείς πόθους.

Στις περιοχές που υποτίθεται ότι σχετίζονται με τα επίμαχα περιστατικά, η προσωπική μου εκλογική επίδοση δεν αυξήθηκε. Αντιθέτως, καταγράφηκε μείωση σε σχέση με προηγούμενη αναμέτρηση κατά 50%.

Σε επίπεδο νομού, η εκλογική εικόνα δεν παρουσιάζει κανένα στοιχείο που να δικαιολογεί αφήγημα οργανωμένης πολιτικής ωφέλειας. Στο Ρέθυμνο η ΝΔ το 2023 αύξησε τα ποσοστά της κατά 0,12%, πολύ πιο κάτω από τον εθνικό μέσο όρο. Άρα το υποτιθέμενο «εκλογικό» κίνητρο δεν είναι μόνο αναπόδεικτο. Είναι και λογικά αστήρικτο.

«Η εμπιστοσύνη με την οποία με έχουν τιμήσει οι συμπολίτες μου αποτελεί για εμένα μεγάλη ευθύνη»

Αρκετοί από εσάς ίσως θυμούνται τους διαλόγους που περιλαμβάνονται στη δικογραφία η οποία διαβιβάστηκε στη Βουλή των Ελλήνων, τον Ιούνιο του 2025. Και ίσως πολλοί από εσάς να θυμούνται τις αναφορές στο όνομά μου προσώπων που αποτυπώνουν με καθαρότητα τη δυσφορία, τον εκνευρισμό και την αγανάκτηση τους, εξαιτίας της δικής μου μη ανταπόκρισης σε ικανοποίηση αιτημάτων τους που σχετίζονται με ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ για την ορθότητα της καταβολής κοινοτικών ενισχύσεων» υπογράμμισε ο κ. Κεφαλογιάννης, προσθέτοντας ότι ορισμένοι φτάνουν στο σημείο να αποδίδουν στο πρόσωπό του «απάθεια» και να τον χλευάζουν με εκφράσεις, όπως ότι «κοιμάμαι τον ύπνο του δικαίου» ή ότι «το γραφείο μου είναι μια βιτρίνα και δεν κάνει ρουσφέτια».

Ο κ. Κεφαλογιάννης ζήτησε από τους συναδέλφους του να υπερψηφίσουν την άρση της βουλευτικής του ασυλία και σημείωσε ότι «όσοι κατέχουμε δημόσια αξιώματα γνωρίζουμε καλά ότι η άσκηση των καθηκόντων μας – και δη των κοινοβουλευτικών – προϋποθέτει όχι μόνο την τήρηση της νομιμότητας, αλλά και την απρόσκοπτη εμπιστοσύνη των πολιτών».

«Η εμπιστοσύνη με την οποία με έχουν τιμήσει και περιβάλλει οι συμπολίτες μου από το 2012 μέχρι και σήμερα αποτελεί για εμένα πρωτίστως μια μεγάλη ευθύνη. Η ευθύνη αυτή επιβάλλει την πλήρη διαλεύκανση κάθε σκιάς και κάθε αμφιβολίας που μπορεί να αγγίζει το πρόσωπό μου. Και αυτό μπορεί να συμβεί μόνο εκεί όπου τα γεγονότα διαχωρίζονται από εικασίες και η αλήθεια αποτυπώνεται καθαρά: Στη Δικαιοσύνη», κατέληξε ο πρώην υπουργός.