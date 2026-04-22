Τροχαίο στη Λιοσίων: Αποσωληνώθηκε η 16χρονη που παρασύρθηκε από μηχανή – «Φαίνεται ότι κέρδισε τη μάχη για τη ζωή»

Ευχάριστα είναι τα νέα για την 16χρονη που παρασύρθηκε απο μηχανή και εγκαταλείφθηκε αβοήθητη στη Λιοσίων, καθώς σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, αποσωληνώθηκε χθες (21/04) το βράδυ.

Όπως λέει ο κ. Γιαννάκος, η ανήλικη αναπνέει κανονικά, αντιλαμβάνεται τους γονείς της και ταυτόχρονα μπορεί να κινηθεί. «Φυσικά υπάρχουν προβλήματα αλλά φαίνεται ότι κέρδισε τη μάχη για τη ζωή».

«Μπράβο στη θεραπευτική ομάδα του νοσοκομείου ΚΑΤ. Τέτοιοι ασυνείδητοι οδηγοί πρέπει να σαπίζουν στη φυλακή» καταλήγει ο κ. Γιαννάκος.