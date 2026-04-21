Τροχαίο στη Λιοσίων: Μάχη στη ΜΕΘ δίνει η 16χρονη – Οι γιατροί θα κάνουν προσπάθεια αφύπνισης

Επιμέλεια: Κωνσταντίνα Χαϊνά

Κοινωνία

Λιοσίων, τροχαίο

Μάχη για την ζωή της δίνει η 16χρονη που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΚΑΤ, η οποία παρασύρθηκε απο μηχανή και εγκαταλείφθηκε αβοήθητη στη Λιοσίων. Οι γιατροί επιχειρούν την σταδιακή αφύπνισή της, ενώ ο ανήλικος δράστης αναμένεται να απολογηθεί την Πέμπτη.

Η 16χρονη παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, με τους θεράποντες ιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της. Η ανήλικη βρίσκεται διασωληνωμένη στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ, με πολύ βαριά τραύματα, καθώς από την σύγκρουση με τη μηχανή και την πτώση στο οδόστρωμα υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, τραύματα στο θώρακα και στη κλείδα, αλλά και ρήξη σπλήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, έχει ξεκινήσει η διαδικασία σταδιακής αφύπνισης, προκειμένου να αξιολογηθεί η νευρολογική της κατάσταση και η ανταπόκριση του οργανισμού της. Τα επόμενα 24ωρα χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα κρίσιμα, καθώς θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη της υγείας της.

Βαρύ το ποινικό παρελθόν του δράστη

Την ίδια στιγμή, στο «μικροσκόπιο» των αρχών βρίσκεται το προφίλ του 16χρονου ο οποίος, δίχως να έχει δίπλωμα έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα, παρέσυρε και εγκατέλειψε την ανήλικη κοπέλα. Ο νεαρός την Πέμπτη 23 Απριλίου θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή για το αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, όπως επίσης και την εγκατάλειψη τροχαίου συμβάντος όπου έχει προκύψει τραυματισμός.

 

 

ΠΦΣ: Αντίθετοι οι φαρμακοποιοί στην είσοδο funds στα φαρμακεία

ΙΣΑ: Το clawback υπονομεύει τη λειτουργία του συστήματος υγείας

Πιερρακάκης: Το πλεόνασμα θα είναι πάνω από τον στόχο -Τι είπε για τον επιπρόσθετο δημοσιονομικό χώρο

Νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Τα ψιλά γράμματα που πρέπει να γνωρίζετε για να συμμετάσχετε

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Instagram Creator Marketplace για να κλείσετε συνεργασίες με brands

Επιστήμονες μέτρησαν για πρώτη φορά την ισχύ των πιδάκων μαύρης τρύπας – Συγκλονιστική ανακάλυψη
περισσότερα
18:55 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Ολομέλεια των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος: Καταδικάζει κάθε προσπάθεια παρέμβασης ή υποβάθμισης του έργου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποτελεί ανεξάρτητο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο διέπεται απ...
18:49 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Κεφαλονιά: Στη δημοσιότητα τα sms που αντάλλαξαν η Μυρτώ και ο σύντροφός της

Στη δημοσιότητα έρχονται σήμερα, Τρίτη 21 Απριλίου, τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αντάλλαξαν η 1...
18:43 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο ύψους 300 ευρώ σε μουσικούς του δρόμου στη Νέα Παραλία – Η απάντηση του Δήμου

Πρόστιμο ύψους 300 ευρώ επιβλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε μουσικούς του δρόμου οι οποίοι ...
18:31 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Κρήτη: Νεκρός εντοπίστηκε ο πρώην σύντροφος της 43χρονης Ελευθερίας που αγνοείται

Διαστάσεις θρίλερ λαμβάνει η υπόθεση της εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας από τις Δαφνές Ηρα...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης