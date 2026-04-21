Τροχαίο στη Λιοσίων: Μάχη στη ΜΕΘ δίνει η 16χρονη – Οι γιατροί θα κάνουν προσπάθεια αφύπνισης

Μάχη για την ζωή της δίνει η 16χρονη που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΚΑΤ, η οποία παρασύρθηκε απο μηχανή και εγκαταλείφθηκε αβοήθητη στη Λιοσίων. Οι γιατροί επιχειρούν την σταδιακή αφύπνισή της, ενώ ο ανήλικος δράστης αναμένεται να απολογηθεί την Πέμπτη.

Η 16χρονη παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, με τους θεράποντες ιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της. Η ανήλικη βρίσκεται διασωληνωμένη στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ, με πολύ βαριά τραύματα, καθώς από την σύγκρουση με τη μηχανή και την πτώση στο οδόστρωμα υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, τραύματα στο θώρακα και στη κλείδα, αλλά και ρήξη σπλήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, έχει ξεκινήσει η διαδικασία σταδιακής αφύπνισης, προκειμένου να αξιολογηθεί η νευρολογική της κατάσταση και η ανταπόκριση του οργανισμού της. Τα επόμενα 24ωρα χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα κρίσιμα, καθώς θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη της υγείας της.

Βαρύ το ποινικό παρελθόν του δράστη

Την ίδια στιγμή, στο «μικροσκόπιο» των αρχών βρίσκεται το προφίλ του 16χρονου ο οποίος, δίχως να έχει δίπλωμα έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα, παρέσυρε και εγκατέλειψε την ανήλικη κοπέλα. Ο νεαρός την Πέμπτη 23 Απριλίου θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή για το αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, όπως επίσης και την εγκατάλειψη τροχαίου συμβάντος όπου έχει προκύψει τραυματισμός.