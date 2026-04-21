Εισηγήσεις για απόσυρση των C-130 από την Πολεμική Αεροπορία και λουκέτο στη μονάδα παραγωγής της ΕΑΒ

Μια εισήγηση – έκπληξη, που εγείρει πληθώρα ερωτημάτων, επεξεργάζεται αυτό το διάστημα η ηγεσία της Πολεμικής Αεροπορίας για την πλήρη απόσυρση των μεταγωγικών C-130. Ως συνέπεια αυτού έρχεται το κλείσιμο της γραμμής παραγωγής από το κρατικό εργοστάσιο της ΕΑΒ και την εισαγωγή από το «μηδέν» νέου τύπου αεροσκάφους, με πολλαπλάσιο κόστος λειτουργίας και προμήθειας, με μηδενική εγχώρια συμπαραγωγή.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Το μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 αποτελεί την ραχοκοκαλιά του μεταγωγικού στόλου της Πολεμικής Αεροπορίας εδώ και 51 χρόνια.

Τα πρώτα αεροσκάφη (έκδοση C-130H) άρχισαν να παραλαμβάνονται τον Σεπτέμβριο του 1975, αλλάζοντας ριζικά τις δυνατότητες των τακτικών μεταφορών της χώρας μας.

Μετά από πολυετή απαξίωση των αεροσκαφών (σ.σ. η ΠΑ διαθέτει 15 C-130H/B) κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης αλλά και λανθασμένων χειρισμών, η ΠΑ άρχισε να παίρνει μεγάλες ανάσες εφαρμόζοντας το σχέδιο διπλής ανάστασης του στόλου, με συντηρήσεις των αεροσκαφών σε πιστοποιημένο εργοστάσιο της Πορτογαλίας και την ΕΑΒ ταυτόχρονα.

Έτσι, από το… μισό αεροσκάφος που έφτασε κάποτε να πετάει, η ΠΑ διαθέτει σήμερα 6 πλήρως πτήσιμα C-130, ο αριθμός των οποίων αναμένεται μες στο επόμενο δωδεκάμηνο να ανέβει στα 8.

Οι ΗΠΑ, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας, πρότεινε στην Ελλάδα – μέσω της λίστας Μπλίνκεν – την παραχώρηση 2 μεταγωγικών C-130 από τον στόλο της. Κι ενώ οι ανάγκες της ΠΑ είναι αδήριτες, από το σύνολο των προσφερόμενων αεροσκαφών δεν βρέθηκε ούτε ένα που να πληροί τις προδιαγραφές για να καλύψει τις ανάγκες, έστω και για 10 χρόνια! Εκτός αυτού, προσφέρθηκαν και μεταχειρισμένες λύσεις νεότερων C-130J, τα οποία υπηρετούσαν σε άλλες χώρες, πχ Μ. Βρετανία, Ιταλία ή και Σαουδική Αραβία, αλλά πάλι δεν μας έκαναν με την αιτιολογία ότι ήταν κακομεταχειρισμένα.

Απεναντίας, χώρες όπως η Τουρκία, που προφανώς δεν ξέρουν, σκούπισαν ότι απόθεμα υπήρχε από τα “J” στην Μ. Βρετανία. Τον Ιανουάριο του 2026, η Τυνησιακή Πολεμική Αεροπορία παρέλαβε ένα ακόμη μεταχειρισμένο C-130H από τις ΗΠΑ. Στις αρχές του 2026, έγινε γνωστό ότι η Σιγκαπούρη αποφάσισε να αντικαταστήσει τα πολύ παλαιά C-130B (άνω των 60 ετών) με μεταχειρισμένα C-130H από τα αποθέματα των ΗΠΑ, αντί να αγοράσει ολοκαίνουργια C-130J, κρίνοντας ότι τα “H” καλύπτουν τις ανάγκες της για τα επόμενα 15-20 χρόνια. Μέσα στο 2024 και το 2025, οι Φιλιππίνες προχώρησαν τις διαδικασίες για την παραλαβή επιπλέον μεταχειρισμένων C-130H, τα οποία είναι κρίσιμα για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και τη μεταφορά στρατευμάτων στο αρχιπέλαγος.

Το Μαρόκο έχει επίσης εγκριθεί για την παραλαβή μεταχειρισμένων C-130H από το πλεόνασμα των ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης στρατιωτικής συνεργασίας των δύο χωρών.

Όλες αυτές οι χώρες μπόρεσαν να βρουν αεροπλάνα από το απόθεμα των ΗΠΑ, όχι όμως και οι αρμόδιοι από την Πολεμική Αεροπορία. Αυτά συνέβαιναν ενώ η κυβέρνηση είχε εγκρίνει μαζί με τα μεταχειρισμένα την προμήθεια 2+2 νέων μεταγωγικών.

Κάπως έτσι, λοιπόν, οι επιφορτισμένοι με το έργο της αναζήτησης μεταγωγικών αεροσκαφών στην ΠΑ, οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι αφού δεν βρίσκουν μεταχειρισμένα καλό είναι να στραφούν στα καινούργια. Κι αφού ερεύνησαν την αγορά, συνέταξαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα την εισήγηση για την αντικατάσταση των ελικοφόρων C-130 από βραζιλιάνικα με τζετ κινητήρες.

Ουσιαστικά, πρόκειται για πολιτικά αεροσκάφη, με κινητήρες που χρησιμοποιούν και τα αεροπλάνα των αεροπορικών εταιρειών, με στρατιωτική διαμόρφωση.

Η εισήγηση εγείρει σειρά ερωτημάτων, δεδομένου ότι το C-130J είναι αποδεδειγμένα πολύ πιο ανώτερο εν σχέσει με τον Βραζιλιάνο μνηστήρα.

Ενώ το «νέο» υπερέχει σε ταχύτητα (λόγω κινητήρων jet) και φορτίο (όταν μιλάμε για την κοντή έκδοση του “J”), το C-130J διατηρεί ορισμένα κρίσιμα πλεονεκτήματα που το καθιστούν ακόμα την προτιμώμενη επιλογή για πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Με πάνω από 560 αεροσκάφη σε υπηρεσία σε 26+ χώρες, το C-130J διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο τεχνικής υποστήριξης και ανταλλακτικών στον κόσμο. Οποιαδήποτε βλάβη και αν συμβεί σε απομακρυσμένο αεροδρόμιο, οι πιθανότητες να βρεθεί ανταλλακτικό ή τεχνικός που γνωρίζει το αεροπλάνο είναι συντριπτικά υπέρ του Hercules.

Είναι το απόλυτο πρότυπο για τις συμμαχικές δυνάμεις, εξασφαλίζοντας ότι οι διαδικασίες φόρτωσης, οι επικοινωνίες και η συντήρηση είναι πλήρως εναρμονισμένες με τα πρότυπα του ΝΑΤΟ.

Οι έλικες (turboprops) του C-130J είναι πιο ανθεκτικοί στην αναρρόφηση ξένων αντικειμένων (FOD) από μη ασφαλτοστρωμένους διαδρόμους (χώμα, χαλίκι) σε σχέση με τους κινητήρες jet του «λατίνου».

Το Hercules παραμένει ο βασιλιάς των πολύ μικρών και “άγριων” διαδρόμων, έχοντας τη δυνατότητα να προσγειώνεται και να απογειώνεται σε συνθήκες που θα ήταν ριψοκίνδυνες για ένα αεροσκάφος jet. Αν και το «νέο» είναι ταχύτερο, το C-130J είναι πιο οικονομικό στην κατανάλωση καυσίμου κατά τη διάρκεια της πτήσης και της αναμονής (loitering) πάνω από μια περιοχή. Ακόμη και για αποστολές όπως η έρευνα και διάσωση (SAR) ή η ρίψη αλεξιπτωτιστών όπου απαιτείται παραμονή στον αέρα σε χαμηλές ταχύτητες, το Hercules είναι πιο αποδοτικό.

Πολυτυπία

Αυτή τη στιγμή η ΠΑ διαθέτει δύο τύπους μεταγωγικών. Τα C-130 και τα μικρότερα και πιο οικονομικά C-27J Spartan. Κι αν κάποιος σπεύσει να αναρωτηθεί γιατί δεν αντικαθιστούμε τα ‘130’ με περισσότερα ‘27’, η σύντομη απάντηση είναι γιατί δεν μπορούν να κάνουν μεγάλες διαδρομές ενώ για την υποστήριξη κάθε ενός ‘27’ χρειάζεται ένα ‘130’ για να μεταφέρει τα ανταλλακτικά του.

Όμως, οι εισηγητές των βραζιλιάνικων αεροσκαφών είχαν την εξής «λαμπρή» ιδέα. Να κρατήσουμε τα ‘130’ μέχρι να ολοκληρώσουν τον βίο τους και σταδιακά να αντικαθίστανται από περισσότερα νέα.

Όταν μια αεροπορία αναγκάζεται να υποστηρίζει ταυτόχρονα διαφορετικούς τύπους αεροσκαφών, όπως συμβαίνει σήμερα με τα C-130 και τα C-27J, το κόστος συντήρησης αυξάνεται δυσανάλογα, καθώς απαιτούνται ξεχωριστές αλυσίδες εφοδιασμού, διαφορετικά αποθέματα ανταλλακτικών και εξειδικευμένες υποδομές για κάθε τύπο. Παράλληλα, η εκπαίδευση του προσωπικού γίνεται πιο σύνθετη και δαπανηρή, αφού οι τεχνικοί και οι ιπτάμενοι δεν είναι εναλλάξιμοι μεταξύ των τύπων, γεγονός που δεσμεύει πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό σε στενά πλαίσια και μειώνει την ευελιξία της δύναμης σε περιόδους κρίσης. Κάπως έτσι, μεταξύ άλλων, φτάσαμε πριν από 4 χρόνια να επιχειρούμε με μισό C-130 και 1 C-27.

Η ενδεχόμενη προσθήκη του βραζιλιάνικου στον ελληνικό στόλο θα έφερνε την Πολεμική Αεροπορία μπροστά σε ένα σημαντικό δίλημμα σχετικά με αυτή την πολυτυπία. Από τη μία πλευρά, η αγορά ενός τρίτου τύπου μεταγωγικού θα επιβάρυνε άμεσα το σύστημα υποστήριξης, εισάγοντας ένα αεροσκάφος με εντελώς διαφορετική φιλοσοφία κινητήρων jet και συστημάτων, απαιτώντας νέες επενδύσεις σε εργαλεία και εκπαίδευση από το μηδέν. Αυτό θα μπορούσε βραχυπρόθεσμα να περιπλέξει τη διαχείριση του στόλου, ειδικά αν τα C-130 παρέμεναν σε υπηρεσία για μεγάλο διάστημα παράλληλα με τα βραζιλιάνικα αεροσκάφη.

Λουκέτο

Οι εισηγητές της πρότασης αναφέρουν ότι η επιλογή του βραζιλιάνικου θα μπορούσε να αποτελέσει το έναυσμα για μια ορθολογική ομογενοποίηση, εάν αποφασιζόταν η πλήρης αντικατάσταση των παλαιότερων C-130 από έναν ενιαίο, σύγχρονο τύπο. Υποστηρίζουν ότι το «νέο» προσφέρει τεχνολογικές ευκολίες που μειώνουν τον φόρτο συντήρησης σε σχέση με τα παλαιά ελικοφόρα, γεγονός που μακροπρόθεσμα θα μπορούσε να αμβλύνει τις αρνητικές συνέπειες της πολυτυπίας.

Ωστόσο, είναι γνωστό ό,τι η μετάβαση σε μια νέα πλατφόρμα εκτός του αμερικανικού οικοσυστήματος απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό, ώστε η εισαγωγή του νέου τύπου να μην οδηγήσει σε έναν πολυδιασπασμένο στόλο που θα καταναλώνει πόρους χωρίς να προσφέρει τη μέγιστη δυνατή διαθεσιμότητα. Η τελική απόφαση για το βραζιλιάνικο θα σήμαινε πρακτικά τη σύγκρουση ανάμεσα στην ανάγκη για κορυφαίες επιδόσεις και στην ανάγκη για ένα απλό, ενιαίο και οικονομικά βιώσιμο σύστημα υποστήριξης.

Δεν είναι όμως μόνο αυτό.

Πρόσφατα, η ελληνική κυβέρνηση νομοθέτησε την υποχρεωτική συμμετοχή κατά 25% της εγχώριας βιομηχανίας στην παραγωγή κάθε νέου συστήματος που εισάγεται στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Αυτή τη στιγμή οι ΗΠΑ έχουν κάνει μεγάλη επένδυση στο κρατικό εργοστάσιο της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ), όπου παράγεται το 30% της ατράκτου των C-130 που κατασκευάζονται παγκοσμίως!

Το enikos.gr είναι βρεθεί στην Μαριέττα της Τζώρτζια (Marietta / Georgia), στις ΗΠΑ, όπου βρίσκεται το εργοστάσιο τελικής συναρμολόγησης και κατασκευής των C-130 που παράγονται για όλες τις χώρες του κόσμου και των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Εκεί είδαμε να έρχονται τμήματα της ατράκτου με την υπογραφή της ΕΑΒ, κατασκευασμένα από ελληνικά χέρια. Ενώ το αεροπλάνο είναι «γεννημένο» στις ΗΠΑ, η καρδιά της παραγωγής του στηρίζεται στη συνεργασία με την Ινδία, την Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και… την Ελλάδα!

Όλα αυτά τα χρόνια, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν έχει παραγγείλει ούτε ένα καινούργιο C-130, οι ΗΠΑ στηρίζουν την μονάδα παραγωγής στην ΕΑΒ, δείχνοντας εμπράκτως ότι θεωρούν την Ελλάδα στρατηγικό εταίρο κι έχοντας ως δεδομένο ότι η χώρα μας θα προμηθευτεί έστω έναν μονοψήφιο αριθμό αεροσκαφών που η ίδια είναι συμπαραγωγός, κάποια στιγμή στο μέλλον. Ουσιαστικά, και σε απόλυτους οικονομικούς όρους, εξαιτίας της συμμετοχής της Ελλάδας στο πρόγραμμα παραγωγής του παγκόσμιου στόλου των C-130J, κάθε ένα νέο αεροπλάνο που παραγγέλνει αποσβένεται οικονομικά σε ένα χρόνο.

Επιπλέον, στην ΕΑΒ λειτουργεί πιστοποιημένη από το ΝΑΤΟ μονάδα συντήρησης και εκσυγχρονισμού των αεροσκαφών. Και βεβαίως, στο υποκατασκευαστικό έργο της ΕΑΒ συμμετέχουν κι άλλες ελληνικές εταιρείες με την προμήθεια υλών κι εξαρτημάτων. Όλα αυτά ανεβάζουν την συμμετοχή της εγχώριας βιομηχανίας σε άνω του 40%, πολύ πάνω δηλαδή από το 25% που είναι το ζητούμενο.

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες του enikos.gr, πρόσφατα, η αμερικανική αντιπροσωπεία που επισκέφθηκε το «ελληνικό πεντάγωνο» κατέθεσε οικονομική προσφορά η οποία φέρνει το C-130J ακόμη φθηνότερο στην πρόσκτηση έναντι του βραζιλιάνικου.

Από τα παραπάνω καθίσταται τουλάχιστον σαφές ότι οι ΗΠΑ σε καμία περίπτωση δεν θα συνεχίσουν να στηρίζουν – τουλάχιστον σε αυτόν τον τομέα – μία χώρα η οποία ενώ της δίνουν μεγάλη συμμετοχή στην παραγωγή πάει και ψωνίζει από αλλού. Ήδη έχουν αρχίσει να ακούγονται σκέψεις για αναστολή της λειτουργίας του συγκεκριμένου τμήματος στην ΕΑΒ εάν η ΠΑ αποφασίσει να στραφεί στην αγορά της λατινικής Αμερικής. Κάτι που θα ήταν καταστροφικό για τα έσοδα του κρατικού εργοστασίου, τις θέσεις εργασίας κι εν τέλει την αποβιομηχανοποίηση της χώρας αλλά και την μείωση των οικονομικών εσόδων.

Επιπλέον, η Ελλάδα και η ΠΑ ειδικότερα, θα πρέπει από το «μηδέν» να αναζητήσει για ένα νέο οικοσύστημα υποστήριξης των νέων αεροπλάνων, με ότι αυτό συνεπάγεται για τις διαθεσιμότητες τους και φυσικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης.