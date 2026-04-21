Ισχυρός σεισμός 5,5 Ρίχτερ στα σύνορα Κολομβίας και Ισημερινού

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στην παραμεθόρια ζώνη μεταξύ Κολομβίας και Ισημερινού, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών.
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 83 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το GFZ.
Un Sismo 5.5 en el norte de Ecuador cercano a la frontera con Colombia se acaba de percibir en dicha zona
Un Sismo 5.5 en el norte de Ecuador cercano a la frontera con Colombia se acaba de percibir en dicha zona
— Alerta Mundial (@TuiteroSismico) April 21, 2026
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς, ενώ οι αρμόδιες αρχές και των δύο χωρών παρακολουθούν την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή.
Πηγή: Reuters