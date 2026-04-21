Ισχυρός σεισμός 5,5 Ρίχτερ στα σύνορα Κολομβίας και Ισημερινού

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

equador

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στην παραμεθόρια ζώνη μεταξύ Κολομβίας και Ισημερινού, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 83 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το GFZ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς, ενώ οι αρμόδιες αρχές και των δύο χωρών παρακολουθούν την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Πηγή: Reuters

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

περισσότερα
MUST READ

