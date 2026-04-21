Νιγηρία: Παγκόσμιο βραβείο σε επιστήμονα που προσπαθεί να σώσει νυχτερίδες σε χώρα που τις απεχθάνεται

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Etinosa Yvonne/Goldman Environmental Prize
Η Νιγηριανή επιστήμονας Ιρόρο Τάνσι τιμήθηκε με το διεθνές βραβείο περιβάλλοντος Goldman Environmental Prize, για την προσπάθειά της να προστατεύσει απειλούμενα είδη νυχτερίδων σε μια χώρα όπου τα ζώα αυτά συχνά αντιμετωπίζονται με φόβο και προκατάληψη.

Η ίδια χαρακτήρισε τη διάκριση «απίστευτη τιμή», επισημαίνοντας ότι αποτελεί αναγνώριση της παγκόσμιας σημασίας του έργου της.

Από ανακάλυψη-έκπληξη σε μάχη με τις πυρκαγιές

Η Τάνσι εντόπισε το είδος νυχτερίδας short-tailed roundleaf bat σε καταφύγιο άγριας ζωής στο νοτιοανατολικό τμήμα της Νιγηρίας, σχεδόν 50 χρόνια μετά την τελευταία καταγραφή του, σύμφωνα με το BBC.

Ωστόσο, αντί να χαρεί για την ανακάλυψη αυτή, βρέθηκε αντιμέτωπη με σοβαρή απειλή, καθώς πυρκαγιές έκαιγαν την περιοχή όπου ζούσαν τα ζώα.

Φωτογραφία: Etinosa Yvonne/Goldman Environmental Prize
Εκστρατεία με τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας

Σε μια χώρα όπου οι νυχτερίδες συνδέονται συχνά με τη μαγεία, η Τάνσι κατάφερε να αλλάξει τη στάση των τοπικών κοινοτήτων, ξεκινώντας εκστρατεία πρόληψης πυρκαγιών με τη συμμετοχή των κατοίκων.

Όπως εξήγησε, το «κλειδί» ήταν να συνδέσει την προστασία των οικοτόπων με ένα πρόβλημα που επηρέαζε άμεσα την κοινότητα, τις πυρκαγιές που καταστρέφουν καλλιέργειες και εκτάσεις.

Σημαντικός ρόλος των νυχτερίδων στο οικοσύστημα

Η ομάδα της ενημερώνει επίσης τους κατοίκους για τον ρόλο των νυχτερίδων στη φύση, όπως η διασπορά σπόρων και η επικονίαση φυτών.

Όπως ανέφερε, ακόμη και προϊόντα όπως το βούτυρο καριτέ συνδέονται έμμεσα με τις νυχτερίδες, καθώς αυτές συμβάλλουν στη διασπορά των σπόρων και την ανάπτυξη των δέντρων.

Αποτελέσματα και διεθνής αναγνώριση

Σύμφωνα με τους διοργανωτές του βραβείου, οι δράσεις της Τάνσι και των τοπικών ομάδων συνέβαλαν στην αποτροπή σοβαρών πυρκαγιών στην περιοχή τα τελευταία χρόνια.

Η Τάνσι είναι μία από τους έξι νικητές του βραβείου για το 2026, ενώ για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, όλοι οι βραβευθέντες είναι γυναίκες.

ΠΦΣ: Αντίθετοι οι φαρμακοποιοί στην είσοδο funds στα φαρμακεία

ΙΣΑ: Το clawback υπονομεύει τη λειτουργία του συστήματος υγείας

Πιερρακάκης: Το πλεόνασμα θα είναι πάνω από τον στόχο -Τι είπε για τον επιπρόσθετο δημοσιονομικό χώρο

Νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Τα ψιλά γράμματα που πρέπει να γνωρίζετε για να συμμετάσχετε

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Instagram Creator Marketplace για να κλείσετε συνεργασίες με brands

Επιστήμονες μέτρησαν για πρώτη φορά την ισχύ των πιδάκων μαύρης τρύπας – Συγκλονιστική ανακάλυψη
περισσότερα
18:03 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Νοσοκομείο φέρεται να χρέωσε με 70.000 ευρώ τραυματίες της φωτιάς στο Κραν-Μοντανά – Σφοδρή αντίδραση της Μελόνι

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, άσκησε έντονη κριτική σε ελβετικό νοσοκομείο, το ...
17:18 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Τραμπ: «Σύντομα σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ η ιρανική ηγεσία» – Ζητεί την απελευθέρωση 8 Ιρανών γυναικών

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ιρανοί ηγέτες αναμένεται «σύντομα» να καθίσουν στο τραπέζι των ...
15:58 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Τραμπ: Δεν θέλω παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν – Θα καταλήξουμε σε μεγάλη συμφωνία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNBC την Τρίτη ότι δεν επιθυμεί...
15:19 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

ΗΠΑ: Κατάσχεσαν στην Ασία το τάνκερ «Tifani» – Τελούσε υπό κυρώσεις και «παρείχε υποστήριξη» στο Ιράν – ΒΙΝΤΕΟ

Οι δυνάμεις των ΗΠΑ πραγματοποίησαν κατάληψη στο υπό κυρώσεις δεξαμενόπλοιο «Tifani» (σημαία Μ...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης