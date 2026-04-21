Νιγηρία: Παγκόσμιο βραβείο σε επιστήμονα που προσπαθεί να σώσει νυχτερίδες σε χώρα που τις απεχθάνεται

Η Νιγηριανή επιστήμονας Ιρόρο Τάνσι τιμήθηκε με το διεθνές βραβείο περιβάλλοντος Goldman Environmental Prize, για την προσπάθειά της να προστατεύσει απειλούμενα είδη νυχτερίδων σε μια χώρα όπου τα ζώα αυτά συχνά αντιμετωπίζονται με φόβο και προκατάληψη.

Η ίδια χαρακτήρισε τη διάκριση «απίστευτη τιμή», επισημαίνοντας ότι αποτελεί αναγνώριση της παγκόσμιας σημασίας του έργου της.

Από ανακάλυψη-έκπληξη σε μάχη με τις πυρκαγιές

Η Τάνσι εντόπισε το είδος νυχτερίδας short-tailed roundleaf bat σε καταφύγιο άγριας ζωής στο νοτιοανατολικό τμήμα της Νιγηρίας, σχεδόν 50 χρόνια μετά την τελευταία καταγραφή του, σύμφωνα με το BBC.

Ωστόσο, αντί να χαρεί για την ανακάλυψη αυτή, βρέθηκε αντιμέτωπη με σοβαρή απειλή, καθώς πυρκαγιές έκαιγαν την περιοχή όπου ζούσαν τα ζώα.

Εκστρατεία με τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας

Σε μια χώρα όπου οι νυχτερίδες συνδέονται συχνά με τη μαγεία, η Τάνσι κατάφερε να αλλάξει τη στάση των τοπικών κοινοτήτων, ξεκινώντας εκστρατεία πρόληψης πυρκαγιών με τη συμμετοχή των κατοίκων.

Όπως εξήγησε, το «κλειδί» ήταν να συνδέσει την προστασία των οικοτόπων με ένα πρόβλημα που επηρέαζε άμεσα την κοινότητα, τις πυρκαγιές που καταστρέφουν καλλιέργειες και εκτάσεις.

Σημαντικός ρόλος των νυχτερίδων στο οικοσύστημα

Η ομάδα της ενημερώνει επίσης τους κατοίκους για τον ρόλο των νυχτερίδων στη φύση, όπως η διασπορά σπόρων και η επικονίαση φυτών.

Όπως ανέφερε, ακόμη και προϊόντα όπως το βούτυρο καριτέ συνδέονται έμμεσα με τις νυχτερίδες, καθώς αυτές συμβάλλουν στη διασπορά των σπόρων και την ανάπτυξη των δέντρων.

Αποτελέσματα και διεθνής αναγνώριση

Σύμφωνα με τους διοργανωτές του βραβείου, οι δράσεις της Τάνσι και των τοπικών ομάδων συνέβαλαν στην αποτροπή σοβαρών πυρκαγιών στην περιοχή τα τελευταία χρόνια.

Η Τάνσι είναι μία από τους έξι νικητές του βραβείου για το 2026, ενώ για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, όλοι οι βραβευθέντες είναι γυναίκες.