«Κάηκε» η πλατεία Αριστοτέλους για τα 100ά γενέθλια του ΠΑΟΚ – Το «pyro show» και το μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Χιλιάδες φίλοι του ΠΑΟΚ κατέκλυσαν την Πλατεία Αριστοτέλους για να γιορτάσουν τα 100 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου, δημιουργώντας από νωρίς ατμόσφαιρα… γηπέδου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οπαδοί κάθε ηλικίας, οικογένειες και φίλοι της ομάδας έδωσαν το «παρών» στη μεγάλη γιορτή.

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ άρχισαν να συγκεντρώνονται σταδιακά στην πλατεία όσο πλησίαζε η ώρα της έναρξης των εκδηλώσεων. Τα συνθήματα για την ομάδα έδωσαν από νωρίς τον τόνο, ενώ η ατμόσφαιρα θύμισε… Τούμπα, με τους οπαδούς να μεταφέρουν στο κέντρο της πόλης την ένταση και το πάθος που συνοδεύουν διαχρονικά την παρουσία τους. Η γιορτή, πάντως, δεν είχε μόνο πανηγυρικό χαρακτήρα. Οι οπαδοί τίμησαν και εκείνους που δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή.

Στην εκδήλωση βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η διευθύνουσα σύμβουλος Μαρία Γκοντσαρόβα, η οποία φωτογραφήθηκε με τον μικρό Γιαννάκη, καθώς και ο Αντελίνο Βιεϊρίνια.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς, χιλιάδες οπαδοί τραγουδούσαν συνθήματα και δημιούργησαν συνθήκες γηπέδου στην καρδιά της πόλης. Από τα μεγάφωνα ακούστηκε και το γνωστό “Hells Bells” των AC/DC, ένα τραγούδι που έχει συνδεθεί εδώ και χρόνια με τα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας.

Η κορύφωση της βραδιάς ήρθε στις 19:26, όταν οι οπαδοί άναψαν εκατοντάδες πυρσούς και έριξαν βεγγαλικά, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό pyro show για τα 100 χρόνια του συλλόγου.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, το σύνθημα «Από τη γέννα η πρώτη λέξη» κυριάρχησε και αποτύπωσε τη βαθιά σύνδεση των οπαδών με την ομάδα τους.

Το μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη

Ο Πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης έστειλε μέσω του paokfc.gr το μήνυμα του για τα 100 χρόνια ΠΑΟΚ.

«Σήμερα ο ΠΑΟΚ γιορτάζει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του.

Ο ΠΑΟΚ δεν είναι απλώς ένας σύλλογος.

Είναι το σπίτι που πρόσφερε στέγη και ελπίδα για το μέλλον σε όσους έχασαν την πατρίδα τους.

Είναι μια οικογένεια, όπου τιμώνται οι παραδόσεις, υπάρχει περηφάνια για την ιστορία, χαρά για τις νίκες και στήριξη στις δύσκολες στιγμές. Είναι μία ψυχή σμιλεμένη από πόνο και τραγωδίες, που όμως διατήρησε την ευαισθησία και τις υψηλές ηθικές αξίες της.

Ο ΠΑΟΚ γεννήθηκε μέσα από τον πόνο, αλλά ποτέ δεν έγινε δέσμιός του. Με τα χρόνια μεγάλωσε και ανδρώθηκε.

Ο σύλλογος των προσφύγων δεν έγινε απλώς ένας από τους ηγέτες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Σήμερα ο ΠΑΟΚ είναι ένα φαινόμενο παγκόσμιου επιπέδου, με μοναδικό ισχυρό χαρακτήρα, τεράστια φήμη, κώδικα τιμής και ακατάβλητη θέληση για τη νίκη.

Αυτή την ημέρα τιμούμε όσους έχτισαν και δόξασαν τον σύλλογο. Παίκτες, προπονητές, μέλη της ομάδας, διοίκηση, φιλάθλους, ευεργέτες και υποστηρικτές. Χιλιάδες ανθρώπους, που με την αφοσίωση και τη συμμετοχή τους, μετέτρεψαν τον ΠΑΟΚ σε έναν ζωντανό μύθο.

Στη χρονιά που ο σύλλογος γιορτάζει έναν αιώνα τιμής και αξιοπρέπειας, νιώθω περήφανος και χαρούμενος, που αποτελώ κι εγώ μέρος της ένδοξης ιστορίας του. Καθήκον μου είναι να αφήσω στις επόμενες γενιές έναν ακόμη μεγαλύτερο ΠΑΟΚ.

Θα κάνω τα πάντα, ώστε ο σύλλογος να συνεχίσει να μεγαλώνει και να εξελίσσεται, και η Φωλιά του Δικέφαλου Αετού να είναι για πάντα το πατρικό σπίτι μιας ενωμένης, δεμένης και δυνατής οικογένειας του ΠΑΟΚ. Η ιστορία απέδειξε ότι μόνο μέσα από την ενότητα βρίσκεται εκείνη η δύναμη ψυχής, που μας οδηγεί σε νέες μεγάλες επιτυχίες και σε κορυφές, που δεν έχουν ακόμη κατακτηθεί».