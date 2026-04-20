MasterChef 10: Η δοκιμασία του Mystery Box ξεκινά, απόψε στις 21:00 στο Star

Νάντια Ρηγάτου

Media & Τηλεοπτικά Νέα

MasterChef

Ο Γιάννης Ανυφαντάκης και ο Γιώργος Αχλαδιώτης από τη Μπλε μπριγάδα ήταν οι δύο διαγωνιζόμενοι που αποχώρησαν την προηγούμενη εβδομάδα «Thriller».

Μια εβδομάδα που υπενθύμισε σε όλους πως στην κουζίνα του  τίποτα δεν είναι δεδομένο. Κάθε νίκη είναι πολύτιμη και κάθε λάθος μπορεί να κοστίσει πολύ ακριβά.

Απόψε, Δευτέρα 20 Απριλίου, το MasterChef 10 επιστρέφει στην κανονική του ροή, ξεκινώντας παραδοσιακά με τη δοκιμασία του Mystery Box.

Η εβδομάδα που ακολουθεί απαιτεί, περισσότερο από ποτέ, τεχνική, μεθοδικότητα και απόλυτη ακρίβεια.

Η «γλυκιά εβδομάδα» ξεκινά και η ζαχαροπλαστική περνά στο προσκήνιο, κάνοντας κάθε λεπτομέρεια στα πιάτα των διαγωνιζόμενων ακόμα πιο σημαντική.

Η αισθητική και η γεύση καθορίζουν το αποτέλεσμα που θα αξιολογήσουν οι τρεις chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος στα πιάτα των 15 υποψήφιων.

Οι δύο μπριγάδες, Κόκκινη και Μπλε, επιστρέφουν και μαζί τους επιστρέφουν και οι μαγειρικές μονομαχίες. Κάθε μονομαχία αντιστοιχεί σε έναν πολύτιμο πόντο, με τη  μπριγάδα που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους να αναδεικνύεται νικήτρια, εξασφαλίζοντας ασφάλεια για όλα τα μέλη της για απόψε.

Από την ηττημένη μπριγάδα, θα προκύψουν οι δύο πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση της εβδομάδας.

Οι μόνοι, που παραμένουν ασφαλείς, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, είναι οι δύο αρχηγοί της Μπλε και Κόκκινης μπριγάδας που έχουν ασυλία, ο Χάρης Τζαν και ο Πάνος Τελάλης αντίστοιχα, οι οποίοι θα ορίσουν και τα αποψινά ζευγάρια μονομάχων.  

Το αποψινό Mystery Box επιμελήθηκε ένας ιδιαίτερα αγαπημένος γνώριμος από τα παλιά. Με καταγωγή από τις Σέρρες, μάγειρας και ζαχαροπλάστης, με 15 χρόνια εμπειρίας σε κορυφαία εστιατόρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, βρέθηκε από το Δουβλίνο στην κουζίνα του MasterChef, ξεχωρίζοντας με τις δημιουργίες και το απαράμιλλο στυλ του.

Κι αυτός δεν είναι άλλος από τον Κωνσταντίνο Συμεωνίδη.

Ποια μπριγάδα θα είναι η αποψινή νικήτρια και ποιοι θα είναι οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση, στο τέλος της βραδιάς;

