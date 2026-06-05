Συνελήφθη 62χρονος για πορνογραφία ανηλίκων – Εντοπίστηκαν εκατοντάδες βίντεο σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών

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Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ένας 62χρονος άνδρας, ο οποίος συνελήφθη από στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, καθώς έπειτα από συντονισμένη έρευνα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εκατοντάδες αρχεία που περιείχαν υλικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων. Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας για πορνογραφία ανηλίκων, ενώ ο κατηγορούμενος οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πώς έφτασαν στα ίχνη του 62χρονου οι αρχές

Η εξιχνίαση της υπόθεσης ξεκίνησε μετά την αξιοποίηση πληροφοριών που διαβιβάστηκαν από τις Αρχές των ΗΠΑ, της Νότιας Αφρικής και της Ισπανίας. Τα στοιχεία αυτά προέκυψαν στο πλαίσιο των διεθνών επιχειρήσεων με τις κωδικές ονομασίες «Operation KAMI» και «Operation Python», οι οποίες είχαν ως αντικείμενο τον εντοπισμό χρηστών του διαδικτύου που εμπλέκονται στη διακίνηση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Στη συνέχεια, ακολούθησε λεπτομερής ψηφιακή ανάλυση και έρευνα στο διαδίκτυο σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες ξένες Αρχές. Η διαδικασία αυτή οδήγησε στην πλήρη ταυτοποίηση των στοιχείων του κατηγορουμένου, καθώς και στον ακριβή εντοπισμό του τόπου κατοικίας του.

Μετά τη συλλογή των παραπάνω στοιχείων, το πρωί της Τετάρτης 3 Ιουνίου 2026, διενεργήθηκε έρευνα στο σπίτι του κατηγορουμένου με την παρουσία δικαστικού λειτουργού. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν δύο συσκευές κινητών τηλεφώνων, καθώς και μια κάρτα μνήμης τύπου microSD.

Εκατοντάδες βίντεο με παιδιά κάτω των 15 ετών

Από την επιτόπια εξέταση των κατασχεθέντων ψηφιακών πειστηρίων, οι αρχές εντόπισαν εκατοντάδες αρχεία βίντεο με υλικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων. Στο συγκεκριμένο οπτικοακουστικό υλικό απεικονίζονταν, στην πλειονότητά τους, παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών.

Επισημαίνεται ότι, ο 62χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παρεμφερή αδικήματα και είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια έχουν αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.